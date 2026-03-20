Babis a vállalatoknak üzent a fegyvergyárban történt gyújtogatás után

A pardubicei ipari övezetben történt tűzeset után az állambiztonsági tanács ülést tartott, amelyet követően Andrej Babis felszólította a vállalatokat, hogy korszerű technológiákkal erősítsék meg telephelyeik védelmét – írja a ct24.ceskatelevize.cz. A miniszterelnök szerint a megtámadott létesítmény nem volt megfelelően biztosítva. „Annak ellenére, hogy volt ott biztonsági őr, könnyű volt betörni” – fogalmazott.

Tűzoltók és nyomozók vizsgálják a cseh fegyvergyártó LPP Holding leégett gyárának helyszínét 2026. március 20-án a kelet-csehországi Pardubicében – Andrej Babis sajtótájékoztatót tartott Fotó: AFP

Babis hangsúlyozta, hogy a hatóságok jelenleg is vizsgálják az eset körülményeit, és egyelőre csak korlátozott információk hozhatók nyilvánosságra.

A biztonsági hatóságok dolgoznak, az incidenst vizsgálják, megismertük a helyzetet. Számos intézkedést tettünk a hasonló esetek megelőzése érdekében

– mondta az állambiztonsági tanács ülését követően.