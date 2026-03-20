Babis a vállalatoknak üzent a fegyvergyárban történt gyújtogatás után

A pardubicei ipari csarnokban történt tűzeset után az állambiztonsági tanács is összeült Csehországban. Andrej Babis szerint komoly a gyanú, hogy szándékos gyújtogatás történt, amely akár a gázai konfliktussal is összefüggésbe hozható. A cseh miniszterelnök hangsúlyozta: a cégeknek fokozniuk kell a biztonságot.

Magyar Nemzet
2026. 03. 20. 20:08
Andrej Babis cseh miniszterelnök (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A pardubicei ipari övezetben történt tűzeset után az állambiztonsági tanács ülést tartott, amelyet követően Andrej Babis felszólította a vállalatokat, hogy korszerű technológiákkal erősítsék meg telephelyeik védelmét – írja a ct24.ceskatelevize.cz. A miniszterelnök szerint a megtámadott létesítmény nem volt megfelelően biztosítva. „Annak ellenére, hogy volt ott biztonsági őr, könnyű volt betörni” – fogalmazott.

Tűzoltók és nyomozók vizsgálják a cseh fegyvergyártó LPP Holding leégett gyárának helyszínét 2026. március 20-án a kelet-csehországi Pardubicében – Andrej Babis sajtótájékoztatót tartott
Tűzoltók és nyomozók vizsgálják a cseh fegyvergyártó LPP Holding leégett gyárának helyszínét 2026. március 20-án a kelet-csehországi Pardubicében – Andrej Babis sajtótájékoztatót tartott Fotó: AFP

Babis hangsúlyozta, hogy a hatóságok jelenleg is vizsgálják az eset körülményeit, és egyelőre csak korlátozott információk hozhatók nyilvánosságra. 

A biztonsági hatóságok dolgoznak, az incidenst vizsgálják, megismertük a helyzetet. Számos intézkedést tettünk a hasonló esetek megelőzése érdekében

 – mondta az állambiztonsági tanács ülését követően.

A kormányfő korábban arról is beszélt, hogy a rendelkezésre álló információk különösen súlyosak. 

Beszéltem a belügyminiszterrel és a belföldi titkosszolgálat (BIS) igazgatójával, intenzív nyomozás folyik, és a miniszter mindent megold a biztonsági erőkkel

 – írta közösségi oldalán, hozzátéve: nem zárható ki, hogy a tűz szándékos gyújtogatás következménye, amely akár a gázai konfliktussal is összefüggésbe hozható.

A hatóságok több lehetséges forgatókönyvet vizsgálnak, és az ügyben a rendőrség mellett a titkosszolgálatok is részt vesznek a nyomozásban. A cseh belügyminiszter közlése szerint jelenleg nincs információ arról, hogy további veszély fenyegetné az országot, ugyanakkor a vizsgálat terrorcselekmény gyanúja miatt is folyik.

A pardubicei ipari csarnokban hajnalban keletkezett tűz jelentős anyagi károkat okozott, azonban személyi sérülés nem történt. A tűzoltók néhány óra alatt megfékezték a lángokat, a környező épületeket pedig sikerült megóvni a tűz továbbterjedésétől.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekCsehország

Már Csehországban is…

Bayer Zsolt avatarja

Senki nincs biztonságban?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
