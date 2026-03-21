A kormányfő közölte, hogy Csehországot terrortámadás érte, és együttérzését fejezte ki Andrej Babis cseh miniszterelnöknek és a cseh népnek. Mint mondta, a közel-keleti háború következtében a terrorizmus olyan helyeken is megjelent, ahol korábban nem volt jellemző.
Orbán Viktor a cseh terror után: Magyarország biztonságát meg fogjuk védeni
Orbán Viktor a Facebook-oldalán közzétett videóban reagált a Csehországban történt terrortámadásra, és hangsúlyozta: Magyarország minden eszközzel megvédi a magyar emberek biztonságát.
Csehországot tegnap terrorista támadás érte. Ezúton is kifejezem támogatásunkat és együttérzésünket Andrej Babis cseh miniszterelnöknek és a cseh embereknek. A közel-keleti háborúval sajnos a terrorizmus olyan helyeken is felütötte a fejét, ahol nem vártuk
– mondja el Orbán Viktor a videóban.
Orbán Viktor arról is beszámolt, hogy az éjszaka folyamán egyeztetett a nemzetbiztonságért felelős vezetőkkel, és a csehországi támadásért felelős nemzetközi csoportot terrorszervezetté nyilvánították. Hozzátette:
Ha bármely tagjuk Magyarország területére lép, azonnal elfogjuk. Az energetikai létesítmények után a védelmi ipari gyáraknál is meg kellett erősítenünk a védelmet. A terrorfenyegetettség szintjét már a közel-keleti háború kirobbanását követően megemeltük, most ezt a megerősített készültséget fenntartjuk. Akármi is történik, Magyarország és a magyar családok biztonságát meg fogjuk védeni
– hangzott el a videóban.
Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI)
