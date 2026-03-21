Rendkívüli

Orbán Viktor a CPAC Hungaryn: Áprilisban győzni fogunk! Magyarország jövőjéről nem Brüsszel, hanem a magyarok döntenek!

Orbán ViktorCsehországterrortámadás

Orbán Viktor a cseh terror után: Magyarország biztonságát meg fogjuk védeni

Orbán Viktor a Facebook-oldalán közzétett videóban reagált a Csehországban történt terrortámadásra, és hangsúlyozta: Magyarország minden eszközzel megvédi a magyar emberek biztonságát.

Magyar Nemzet
2026. 03. 21. 9:27
Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kormányfő közölte, hogy Csehországot terrortámadás érte, és együttérzését fejezte ki Andrej Babis cseh miniszterelnöknek és a cseh népnek. Mint mondta, a közel-keleti háború következtében a terrorizmus olyan helyeken is megjelent, ahol korábban nem volt jellemző.

Orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)

Csehországot tegnap terrorista támadás érte. Ezúton is kifejezem támogatásunkat és együttérzésünket Andrej Babis cseh miniszterelnöknek és a cseh embereknek. A közel-keleti háborúval sajnos a terrorizmus olyan helyeken is felütötte a fejét, ahol nem vártuk

– mondja el Orbán Viktor a videóban.

Orbán Viktor arról is beszámolt, hogy az éjszaka folyamán egyeztetett a nemzetbiztonságért felelős vezetőkkel, és a csehországi támadásért felelős nemzetközi csoportot terrorszervezetté nyilvánították. Hozzátette:

Ha bármely tagjuk Magyarország területére lép, azonnal elfogjuk. Az energetikai létesítmények után a védelmi ipari gyáraknál is meg kellett erősítenünk a védelmet. A terrorfenyegetettség szintjét már a közel-keleti háború kirobbanását követően megemeltük, most ezt a megerősített készültséget fenntartjuk. Akármi is történik, Magyarország és a magyar családok biztonságát meg fogjuk védeni

– hangzott el a videóban.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
