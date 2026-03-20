Szakértő a csehországi támadásról: Nagyon óvatosan kell kezelni az azonnali bejelentéseket

Mint fogalmazott, a terrorszervezetek általában olyan célpontokat választanak, amelyek látványos hatást váltanak ki, és gyakran törekednek nagy számú áldozattal járó akciókra.

az al-Kaida óta gyakorlatilag az Iszlám Állam is olyan támadásokat követ el, amelyeknél kifejezett cél a látványosan sok halálos áldozattal járó események megszervezése, mivel ez hatással van a nyugati közvéleményre.

Ehhez képest a pardubicei eset több szempontból is szokatlan lehet. A szakértő szerint elképzelhető, hogy egy úgynevezett „high value target”, vagyis nagy értékű célpont elleni akcióról van szó, ami az új típusú terrorizmus egyik jele lehet. Ugyanakkor hangsúlyozta: erre egyelőre nincs egyértelmű bizonyíték.