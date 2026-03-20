Ahogy arról beszámoltunk, felgyújtottak egy izraeli együttműködésben működő fegyverüzemet a csehországi Pardubicében. A támadásért egy Izrael-ellenes csoport vállalta a felelősséget, az ügyben pedig a hatóságok terrorcselekmény gyanújával is vizsgálódnak. Az Origo Somkuti Bálint biztonságpolitikai szakértőt kérdezte az eset lehetséges hátteréről. A szakértő szerint több kérdés is felmerül, és nem egyértelmű, hogy a közel-keleti konfliktusok európai begyűrűzéséről, vagy egy egyedi esetről van szó.
Szakértő a csehországi támadásról: Nagyon óvatosan kell kezelni az azonnali bejelentéseket
A pardubicei fegyverüzem elleni támadás kapcsán megszólalt Somkuti Bálint biztonságpolitikai szakértő, aki szerint egyelőre több kérdés is nyitott. Az Origo által megkérdezett szakértő hangsúlyozta: nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy klasszikus terrortámadás történt.
Mint fogalmazott, a terrorszervezetek általában olyan célpontokat választanak, amelyek látványos hatást váltanak ki, és gyakran törekednek nagy számú áldozattal járó akciókra.
az al-Kaida óta gyakorlatilag az Iszlám Állam is olyan támadásokat követ el, amelyeknél kifejezett cél a látványosan sok halálos áldozattal járó események megszervezése, mivel ez hatással van a nyugati közvéleményre.
Ehhez képest a pardubicei eset több szempontból is szokatlan lehet. A szakértő szerint elképzelhető, hogy egy úgynevezett „high value target”, vagyis nagy értékű célpont elleni akcióról van szó, ami az új típusú terrorizmus egyik jele lehet. Ugyanakkor hangsúlyozta: erre egyelőre nincs egyértelmű bizonyíték.
Somkuti Bálint arra is kitért, hogy egy ilyen létesítménybe bejutni nem feltétlenül jelent komoly akadályt. „beépülni egy ilyen gyárba nem olyan nehéz” – mondta, hozzátéve, hogy a munkaerőhiány miatt akár alacsonyabb képzettséget igénylő munkakörökön keresztül is be lehet kerülni.
A szakértő szerint az eset meglepetésként érte a hatóságokat, ugyanakkor emlékeztetett: „sosincs százszázalékos védelem, ezt látni kell.”
Arra a kérdésre, hogy milyen válaszlépések várhatók, úgy fogalmazott: a hatóságok minden bizonnyal szigorítani fogják a kritikus infrastruktúra védelmét, és fokozott ellenőrzések jelenhetnek meg több területen is.
Somkuti Bálint ugyanakkor óvatosságra intett az első információk értékelésével kapcsolatban. Mint mondta, az ilyen esetekben gyakran előfordul, hogy az elkövetők között elmebetegek vagy feltűnésre vágyó személyek is megjelennek. „nagyon óvatosan kell kezelni” azokat az eseteket, amikor egy támadást azonnal magára vállal egy csoport.
Hangsúlyozta: a történtek pontos megítéléséhez további bizonyítékokra van szükség, és csak ezek ismeretében lehet következtetéseket levonni az elkövetők kilétéről és motivációjáról.
Borítókép: Felgyújtottak egy izraeli együttműködésben működő fegyverüzemet a csehországi Pardubicében (Fotó: AFP)
