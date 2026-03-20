Izraeli fegyvergyár elleni támadás: válságstábot hívtak össze Csehországban + videó

A tűzeset a Zbrojovka LPP Holding telephelyén történt, amely

korábban bejelentette, hogy az izraeli Elbit Systems közreműködésével drónok fejlesztésébe és gyártásába kezd Pardubicében.

A hatóságok szerint személyi sérülés nem történt. A gyújtogatásról készült felvételeket maga az elkövető csoport tette közzé a Telegram-csatornáján.

👀🇮🇱🇨🇿 BREAKING Czech Republic



An Elbit Systems drone production facility in Pardubice has been torched.



A group calling itself “The Earthquake Faction” claims responsibility. The site was a joint operation between Czech firm LPP Holding and Elbit Systems — described by the… https://t.co/OWbaxj7aAI pic.twitter.com/kImgadnU9z — THE ISLANDER (@IslanderWORLD) March 20, 2026

Bejegyzésükben azt írták:

A fenevad szívében vagyunk, a gonosz szaga vesz körül. A birodalmi és cionista erőszak fenntartásához szükséges technológia, fegyverek és tőke a kezünkben van. Az Elbit Systems által kifejlesztett minden fegyvert először palesztinokon tesztelnek, mielőtt kormányoknak adnák el.

A történteket a belügyminiszter valószínűsíthetően terrorcselekményként kezeli, a válságstáb 14 órakor ült össze.

Andrej Babis visszafordult

Időközben Andrej Babis, aki a CPAC budapesti rendezvényére tartott, Budapesttől mintegy egyórányira visszafordult.

Az esetet egyesek Csehország történetének legsúlyosabb terrorcselekményeként emlegetik.

Ilyen jellegű eseteket eddig elsősorban Nyugat-Európában láthattuk.

Borítókép: A Pardubice külterületén fekvő ipari zóna (Fotó: AFP)