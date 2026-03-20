Izraeli fegyvergyár elleni támadás: válságstábot hívtak össze Csehországban + videó

Ahogy arról lapunk is beszámolt, felgyújtottak egy fegyvergyárat Csehországban. A beszámolók szerint a támadás hajnalban történt, és több épület is megsemmisült a lángokban. A gyár egy közös projekt részeként működött egy cseh vállalat és az izraeli cég együttműködésében. A cseh rendőrség délutáni tájékoztatása szerint a gyújtogatásért a palesztinpárti szervezetként ismert Earthquake Faction vállalta a felelősséget. Andrej Babis Magyarországra tartott, de a történtek miatt visszafordult.
Az ügy miatt Lubomír Metnar összehívta a belügyi tárca válságstábját.
