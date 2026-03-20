Rendkívüli

Szentendrén folytatódik Orbán Viktor országjárása – Kövesse nálunk élőben!

Izraeli fegyvergyár elleni támadás: válságstábot hívtak össze Csehországban + videó

Március 20-án a reggeli órákban tűz keletkezett a Pardubice külterületén fekvő ipari zóna egyik raktárában. A cseh rendőrség délutáni tájékoztatása szerint a gyújtogatásért a palesztinpárti szervezetként ismert Earthquake Faction vállalta a felelősséget. A belügyminisztérium válságstábot hívott össze 14 órára. Időközben Andrej Babis, aki a CPAC budapesti rendezvényére tartott, Budapesttől mintegy egyórányira visszafordult. Az esetet egyesek Csehország történetének legsúlyosabb terrorcselekményeként emlegetik, a háttérben a közel-keleti konfliktusokhoz köthető feszültségek állhatnak.

Magyar Nemzet
2026. 03. 20. 16:39
Csehország történetének legsúlyosabb terrorcselekménye után összeült a válságstáb Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, felgyújtottak egy fegyvergyárat Csehországban. A beszámolók szerint a támadás hajnalban történt, és több épület is megsemmisült a lángokban. A gyár egy közös projekt részeként működött egy cseh vállalat és az izraeli cég együttműködésében. A cseh rendőrség délutáni tájékoztatása szerint a gyújtogatásért a palesztinpárti szervezetként ismert Earthquake Faction vállalta a felelősséget. Andrej Babis Magyarországra tartott, de a történtek miatt visszafordult.

Andrej Babis, aki a CPAC budapesti rendezvényére tartott, Budapesttől mintegy egyórányira visszafordult (Fotó: AFP)

Az ügy miatt Lubomír Metnar összehívta a belügyi tárca válságstábját. 

A tűzeset a Zbrojovka LPP Holding telephelyén történt, amely 

korábban bejelentette, hogy az izraeli Elbit Systems közreműködésével drónok fejlesztésébe és gyártásába kezd Pardubicében. 

A hatóságok szerint személyi sérülés nem történt. A gyújtogatásról készült felvételeket maga az elkövető csoport tette közzé a Telegram-csatornáján. 

Bejegyzésükben azt írták: 

A fenevad szívében vagyunk, a gonosz szaga vesz körül. A birodalmi és cionista erőszak fenntartásához szükséges technológia, fegyverek és tőke a kezünkben van. Az Elbit Systems által kifejlesztett minden fegyvert először palesztinokon tesztelnek, mielőtt kormányoknak adnák el.

A történteket a belügyminiszter valószínűsíthetően terrorcselekményként kezeli, a válságstáb 14 órakor ült össze.

Andrej Babis visszafordult

Időközben Andrej Babis, aki a CPAC budapesti rendezvényére tartott, Budapesttől mintegy egyórányira visszafordult. 

Az esetet egyesek Csehország történetének legsúlyosabb terrorcselekményeként emlegetik.

Ilyen jellegű eseteket eddig elsősorban Nyugat-Európában láthattuk.

Borítókép: A Pardubice külterületén fekvő ipari zóna (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekCsehország

Már Csehországban is…

Bayer Zsolt avatarja

Senki nincs biztonságban?

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
