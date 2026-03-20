A beszámolók szerint a támadás hajnalban történt, és több épület is megsemmisült a lángokban. A gyár egy közös projekt részeként működött egy cseh vállalat és az izraeli cég együttműködésében, írta a Reuters.
Felgyújtottak egy izraeli fegyvergyárat Csehországban – ez lehet az ország történetének legsúlyosabb terrorcselekménye
Leégett egy cseh fegyvergyár, az ügyben a hatóságok nyomozást indítottak, és nem zárják ki a terrorcselekmény lehetőségét sem. A támadásért egy radikális csoport vállalta a felelősséget, miközben a háttérben a közel-keleti konfliktusokhoz köthető feszültségek is felerősödnek – az ilyen jellegű eseteket eddig elsősorban Nyugat-Európában láthattuk.
Nyomozás indult, terrorista szálat is vizsgálnak
A cseh rendőrség vizsgálatot indított az ügyben, és közölték: egyelőre minden lehetőséget mérlegelnek, beleértve a terrorcselekmény gyanúját is. A hatóságok jelenleg is keresik az elkövetőket.
A támadásért egy magát „Földrengés Frakciónak” nevező csoport vállalta a felelősséget egy üzenetben. A közlésük szerint a létesítmény kulcsszerepet játszik az izraeli fegyvergyártás európai működésében.
A csoport nyíltan fenyegető hangvételű közleményben jelezte: céljuk az, hogy fellépjenek azok ellen az eszközök ellen, amelyek szerintük hozzájárulnak a fegyveres konfliktusokhoz.
Háborús háttér és növekvő feszültség
Az Elbit Systems az izraeli hadsereg egyik meghatározó beszállítója, amely számos konfliktusban – így a Gázai övezetben és Iránnal szemben – is szerepet játszó fegyverrendszereket gyárt.
A közel-keleti konfliktusok hatása egyre inkább átterjed Európára is, és fokozódik a feszültség az izraeli hadiipari érdekeltségek körül.
Borítókép: A cseh rendőrség terrortámadásként vizsgálja a fegyvergyárban kitört tüzet (Fotó: AFP)
