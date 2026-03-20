Felgyújtottak egy izraeli fegyvergyárat Csehországban – ez lehet az ország történetének legsúlyosabb terrorcselekménye

Leégett egy cseh fegyvergyár, az ügyben a hatóságok nyomozást indítottak, és nem zárják ki a terrorcselekmény lehetőségét sem. A támadásért egy radikális csoport vállalta a felelősséget, miközben a háttérben a közel-keleti konfliktusokhoz köthető feszültségek is felerősödnek – az ilyen jellegű eseteket eddig elsősorban Nyugat-Európában láthattuk.

Forrás: Reuters2026. 03. 20. 15:18
A cseh rendőrség terrortámadásként vizsgálja a fegyvergyárban kitört tüzet Fotó: Michal Cizek Forrás: AFP
A beszámolók szerint a támadás hajnalban történt, és több épület is megsemmisült a lángokban. A gyár egy közös projekt részeként működött egy cseh vállalat és az izraeli cég együttműködésében, írta a Reuters.

Tűzoltók és nyomozók vizsgálják a cseh fegyvergyártó LPP Holding tulajdonában lévő, 2026. március 20-án leégett gyár helyszínét (Fotó: AFP/Michal Cizek)

Nyomozás indult, terrorista szálat is vizsgálnak

A cseh rendőrség vizsgálatot indított az ügyben, és közölték: egyelőre minden lehetőséget mérlegelnek, beleértve a terrorcselekmény gyanúját is. A hatóságok jelenleg is keresik az elkövetőket.

A támadásért egy magát „Földrengés Frakciónak” nevező csoport vállalta a felelősséget egy üzenetben. A közlésük szerint a létesítmény kulcsszerepet játszik az izraeli fegyvergyártás európai működésében.

A csoport nyíltan fenyegető hangvételű közleményben jelezte: céljuk az, hogy fellépjenek azok ellen az eszközök ellen, amelyek szerintük hozzájárulnak a fegyveres konfliktusokhoz.

Háborús háttér és növekvő feszültség

Az Elbit Systems az izraeli hadsereg egyik meghatározó beszállítója, amely számos konfliktusban – így a Gázai övezetben és Iránnal szemben – is szerepet játszó fegyverrendszereket gyárt.

A közel-keleti konfliktusok hatása egyre inkább átterjed Európára is, és fokozódik a feszültség az izraeli hadiipari érdekeltségek körül.

Borítókép: A cseh rendőrség terrortámadásként vizsgálja a fegyvergyárban kitört tüzet (Fotó: AFP) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
