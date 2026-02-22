Terror Lembergben: letartóztattak egy nőt a feltételezett támadással kapcsolatban

A terrorcselekmény után egy nőt letartóztattak

A letartóztatott személy nő, ukrán állampolgár – tette hozzá Andrij Szadovij, Lemberg polgármestere.

Február 22-én éjjel, helyi idő szerint körülbelül 00.25-kor terrortámadás történt a nyugat-ukrajnai Lemberg városában, a történelmi óváros közelében. A robbanások a város történelmi óvárosában következtek be, miután a rendőrök egy bejelentett bolti betöréshez érkeztek, írja a The Kyiv Independent.

A második detonáció akkor történt, amikor egy újabb rendőri egység érkezett a helyszínre, közölte a Lemberg Megyei Ügyészség.

A robbanásban egy 23 éves rendőrnő életét vesztette, hat másik rendőrt súlyos állapotban szállítottak kórházba. Klimenko szerint „minden ok megvan feltételezni, hogy a bűncselekményt Oroszország utasítására követték el. Nem ez az első alkalom, hogy Oroszország csapdákat állít az ukrán rendőröknek.”

Zelenszkij részvétet nyilvánított

A robbanásokról a helyszínen tartózkodó újságírók hajnal körül 0.25-kor számoltak be, amikor először hallották a detonációkat.

Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij Telegram-bejegyzésében részvétét fejezte ki az áldozat családjának, és közölte: minden szükséges erőforrást biztosítottak a nyomozás számára.