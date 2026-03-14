Charlie Kirk feltételezett gyilkosának csapata zárt tárgyalást akar

Tyler Robinson és védői több indítványt is benyújtottak az ügyet tárgyaló bíróhoz, amelyben a tárgyalás zárttá tételét kérvényezték. A Charlie Kirk meggyilkolásával vádolt férfi és védői szerint a közvélemény korai ítéletet mondhatna a vádlott felett a média segítségével, így végső soron Robinsonnak sérülne a tisztességes tárgyaláshoz való joga – írja az Origo.
Mint ismeretes, Charlie Kirk jobboldali influenszert tavaly szeptemberben gyilkolták meg Utah állam egyik egyetemén, miközben előadást tartott. Az ügyészség a jelenlegi információk alapján a 22 éves Tyler Robinsont vádolja a gyilkossággal, és halálbüntetést indítványozott vele szemben. Az ügy tárgyalása azonban lassan halad, miután Robinson védői igyekeznek kizárni a nyilvánosságot. Maga a vádlott egyébként még nem is tett vallomást, azonban a védői szeretnék elkerülni, hogy ezt nyilvánosan megtegye.
Robinson ügyvédei arra kérték Tony Graf bírót, hogy korlátozza a nyilvánosság hozzáférését a bírósági adatokhoz, miután véleményük szerint a közvélemény ennek hatására akár korai ítéletet mondana Robinson felett, amely sérti a tisztességes tárgyaláshoz való jogot.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!