Charlie Kirk feltételezett gyilkosának csapata zárt tárgyalást akar

Tyler Robinson, a jobboldali influenszer meggyilkolásával vádolt férfi és ügyvédei igyekeznének kizárni a nyilvánosságot a tárgyalásról. Charlie Kirk feltételezett gyilkosának csapata azzal érvel, hogy az esetleges nyilvános információk okán a társadalom korai ítéletet mondana Robinon felett, ezzel pedig sérülne a tisztességes tárgyaláshoz való joga.

2026. 03. 14. 21:50
Tyler Robinson és védői több indítványt is benyújtottak az ügyet tárgyaló bíróhoz, amelyben a tárgyalás zárttá tételét kérvényezték. A Charlie Kirk meggyilkolásával vádolt férfi és védői szerint a közvélemény korai ítéletet mondhatna a vádlott felett a média segítségével, így végső soron Robinsonnak sérülne a tisztességes tárgyaláshoz való joga – írja az Origo. 

Mint ismeretes, Charlie Kirk jobboldali influenszert tavaly szeptemberben gyilkolták meg Utah állam egyik egyetemén, miközben előadást tartott. Az ügyészség a jelenlegi információk alapján a 22 éves Tyler Robinsont vádolja a gyilkossággal, és halálbüntetést indítványozott vele szemben. Az ügy tárgyalása azonban lassan halad, miután Robinson védői igyekeznek kizárni a nyilvánosságot. Maga a vádlott egyébként még nem is tett vallomást, azonban a védői szeretnék elkerülni, hogy ezt nyilvánosan megtegye. 

Robinson ügyvédei arra kérték Tony Graf bírót, hogy korlátozza a nyilvánosság hozzáférését a bírósági adatokhoz, miután véleményük szerint a közvélemény ennek hatására akár korai ítéletet mondana Robinson felett, amely sérti a tisztességes tárgyaláshoz való jogot.

Az ügyészség ezzel szemben azzal érvel, hogy Robinson ügye egyértelműen a nyilvánosságra is tartozik, hiszen a férfi egy politikai influenszert gyilkolt meg, ráadásul mindezt egy nyilvános eseményen tette. Christopher Ballard Utah megyei ügyész szerint ráadásul a legtöbb információ már most is nyilvános.

„A nagy médiafigyelem és az ügy közösségi médiában való esetleges elterjedése nem jelenti azt, hogy az emberek feltétlenül ítéletet alkotnának” – érvelt a vádat képviselő Ballard.

Az Associated Press mellett egyébként több bel- és külföldi hírügynökség és sajtóorgánum is lobbizik azért, hogy a média számára szabad hozzáférést biztosítson a bíróság. Michael Judd, az egyik érintett hírügynökség jogi képviselője arra sürgette a bírót, hogy a közelgő meghallgatás, amelyen Robinson vallomást tesz majd, legyen nyilvános.

A média hozzáférése számos közelmúltbeli meghallgatás központi témája volt, a bíró pedig ideiglenes korlátozásokat vezetett be a helyi tévéállomásokra, miután azok a bírósági végzést megsértve bemutatták Robinson bilincseit, és közeli felvételeket készítettek róla, amelyek lehetővé tehették a nézők számára, hogy értelmezzék, mit beszélt ügyvédeivel.

A bíró azt is megakadályozta, hogy Kirk lelövéséről készült teljes videófelvételt bemutassák a bíróságon, miután a védőügyvédek azzal érveltek, hogy a megrázó felvétel akadályozná a tisztességes tárgyalást.

A múlt hónapban a bíró egyébként elutasította a védelem indítványát, amely az ügyben eljáró egyik ügyész kizárására irányult. Robinson ügyvédei  azért próbálták őt kizárni, mert 18 éves lánya jelen volt  azon az eseményen, ahol Kirket megölték, ami – érvelésük szerint – összeférhetetlenséget jelentett.

Borítókép: Tyler Robinson és védői a tárgyaláson (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

