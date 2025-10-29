Jamie Lee Curtischarlie kirkinterjú

Jamie Lee Curtis szerint félreértették Charlie Kirkről tett nyilatkozatát

„A mai bináris világban nem lehet egyszerre két gondolatot is megfogalmazni” – fakadt ki az Oscar-díjas színésznő. Jamie Lee Curtis egy friss interjúban magyarázza korábbi állításait.

2025. 10. 29. 7:19
A 31 éves konzervatív aktivista, Charlie Kirk szeptember 10-én vesztette életét, amikor egy lövöldözés áldozata lett az Utah Valley University területén. A gyilkosság híre különösen megérintette Jamie Lee Curtist, aki egyébként régóta az LGBTQ-jogok szószólója (lánya, Ruby transznemű).

Jamie Lee Curtis tiszta vizet öntött a pohárba

Marc Maron WTF podcastjában könnyeivel küszködve beszélt a sajnálatos esetről. Bár politikailag szinte mindenben ellentétben álltak, az Oscar-díjas színésznő így fogalmazott:

Hívő ember volt, apa és férj. Csak remélni tudom, hogy a halál pillanatában kapcsolatban érezte magát a hitével.

A színésznő most a Varietynek adott interjúban magyarázza korábbi állításait, amelyeket szerinte félreértelmeztek:

Egy kivonatban félrefordították, amit mondtam, amikor jókívánságokat fogalmaztam meg neki – mintha nagyon pozitívan beszéltem volna róla, pedig nem így volt; egyszerűen csak az Istenbe vetett hitéről beszéltem […] A mai bináris világban nem lehet egyszerre két gondolatot is megfogalmazni: nem lehetek zsidó, aki teljes mértékben hisz Izrael létezésének jogában, ugyanakkor elutasítja Gáza lerombolását. Nem lehet ezt mondani, mert akkor megvádolnak azzal, hogy mindkét gondolatot meg tudom fogalmazni. Ilyen értelemben ellentmondásos lehetek

– fogalmazott a sztár.

 

