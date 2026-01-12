Varga Zsolt régi ismerőssel találkozik – a csoportelsőségnél is nagyobb a tét az Eb-rangadón

Magabiztos teljesítménnyel kezdte meg az Európa-bajnokságot a magyar válogatott, amely szombaton 15-7-re nyert Franciaország ellen . Varga Zsolt együttese végig vezetett a találkozón, a szövetségi kapitánynak egyedül Vogel Soma sérülése miatt fájhatott a feje: az első számú kapus még a pénteki edzésen egy lövés után szenvedett szemsérülést, s mivel akkor Varga két-három napos kezelésről beszélt, nem tűnik valószínűnek, hogy Montenegró ellen ott lesz a vízben a kapus.

Kovács Péternek és a magyar válogatottnak nehéz dolga lesz Montenegró ellen (Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI Fotószerkesztőség)

A három pontot így nélküle kell megszereznie a nemzeti együttesnek, és az új szabályozás miatt egyáltalán nem mindegy, hogy ezt megteszi-e: az első három továbbjutó az egymás elleni mérkőzéseken megszerzett pontokat és eredményeket továbbviszi magával a középdöntőbe, s mivel ott pokolian kemény feladat várhat Manhercz Krisztiánékra, egyáltalán nem mindegy, hogy három vagy hat ponttal kezdik meg a következő szakasz küzdelmeit.

A magyar válogatottnak jól megy Montenegró ellen

Márpedig Montenegró ellen nem lesz könnyű dolga a magyar válogatottnak, hiába gondolná azt az ember a múltbeli eredmények alapján: a két csapat előző összecsapását egy tavaly nyári, a világbajnokságot megelőző felkészülési tornán jegyezhettük fel, akkor a mieink 15-8-ra nyertek.

A hivatalos viadalokat tekintve még szebb a kép, a magyar gárda az előző nyolc összecsapását megnyerte Montenegró ellen, közte két kulcsfontosságú Eb-mérkőzést: a 2022-es negyeddöntőt (11-8) és a 2020-as elődöntőt (10-8).

A nagy tornákat tekintve legutóbb a 2024-es dohai világbajnokságon találkoztak a felek, Varga Zsolt csapata akkor szétlövésben szerezte meg a hetedik helyet. Az előző montenegrói győzelemig a 2018-as Eb-ig kell visszamennünk az időben, az 5–8. helyért rendezett találkozón a dél-európaiak 7-6-ra diadalmaskodtak.

Érdekesség, hogy a két szövetségi kapitány, Varga Zsolt és Dejan Szavics jól ismeri egymást még a játékos-pályafutásukból: mintegy negyed évszázaddal ezelőtt rendszeresen összecsaptak egymással a vízben, Varga centerként vívott vérre menő csatákat az előbb jugoszláv, majd szerb színekben játszó bekkel. Edzőként a 2022-es Európa-bajnokságon találkoztak először, a nagy különbségű (16-7) magyar siker után nem sokkal Szavics távozott a szerb válogatottól, amelyet a riói és a tokiói olimpián is aranyéremig vezetett. A montenegrói csapatot 2024 végén vette át, és most egy megfiatalított gárdával igyekszik keresztbe tenni régi ismerősének a szerb vízilabdázás Kemény Déneseként is aposztrofált edzőklasszis.