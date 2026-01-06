Rendkívüli

Meghalt Tarr Béla

Faragó Tamás kedvence visszatér – megvan a férfipóló-válogatott Eb-kerete

A trebinjei tornát követően Varga Zsolt szövetségi kapitány kijelölte a belgrádi férfivízilabda Európa-bajnokságra utazó 15 fős csapatot. A keretben ismét helyet kapott az előző olimpiáról és világbajnokságról lemaradó Tátrai Dávid is, akit Faragó Tamás anno az új generáció hatalmas tehetségeként jellemzett.

2026. 01. 06. 12:13
Varga Zsolt kihirdette a magyar válogatott Eb-keretét Forrás: waterpolo.hu
A magyar szövetség honlapjának beszámolója szerint tizenegy szingapúri vb-ezüstérmes szerepel az Eb-csapatban, hozzájuk csatlakozik a tavaly nyári vb-t kihagyó Vogel Soma, két korábbi U20-as világbajnok, Tátrai Dávid és Varga Vince – ők már a zágrábi, Eb-4. fiatal csapatnak is a tagjai voltak 2024 januárjában –, illetve élete első Európa-bajnokságára utazhat a center, Batizi Benedek.

Tátrai Dávid is ott lesz az Európa-bajnokságon
Tátrai Dávid is ott lesz az Európa-bajnokságon (Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Bodnár Boglárka)

Tátrai Dávid visszatér

Közülük Tátrai visszatérése kiemelendő, a korábban Faragó Tamás által méltatott játékos kiválóan teljesített a két évvel ezelőtti kontinensviadalon, a dohai vb után azonban sem a párizsi olimpián, sem a szingapúri világbajnokságon nem volt ott.

A tavalyi vb-második keretből hiányzik a kapus Mizsei Márton, a fél évvel a vb után a regenerálódásra koncentráló veterán Vámos Márton, a sérült Molnár Erik, illetve a mostani keretszűkítésnél kikerült Burián Gergely.

Nehéz döntés volt a csapatkijelölés, talán az egyik legnehezebb, hiszen nagyon sok mindent figyelembe kellett vennem: a csapatstruktúrát, a taktikai elemeket a védekezési lehetőségeket

– mondta Varga Zsolt szövetségi kapitány. – Meghallgattam a stábot is, és nem csupán az edzőkollégáimat, hiszen egészségi vonatkozásai is voltak a döntéshozatalnak, de végül abban maradtunk, hogy egyik játékosnál sincs olyan kockázat, ami miatt el kellene tekintenem a szerepeltetésétől.

Az együttes párizsi edzőtáborban, egy rotterdami, majd egy trebinjei felkészülési tornával hangolt a kontinensviadalra.

– Volt egy nagy ugrás a két torna között, úgy fogalmaznék, mentálisan megérkezett a csapat arra a szintre, amit reméltem – fogalmazott a kapitány. – Mindenki megérezte, mi az, aminek működnie kell a védekezésben, hogy ott teljes koncentrációval, mindenen átmenve oldja meg mindenki a feladatát, és ebből indulhatnak olyan jó támadások, amelyekből elég sokat láthattunk. Azaz volt egy látható fejlődési íve a felkészülésnek, ez az az út, amelyen haladnunk kell tovább az Európa-bajnokságon is.

Az Eb-n szombaton a franciákkal, hétfőn a montenegróiakkal, két nappal később pedig a máltaiakkal játszik csoportmérkőzést a nemzeti csapat. Az új rendszerben az első két találkozónak is komoly tétje van, ugyanis a négyesből három gárda lép tovább úgy, hogy viszi magával az egymás elleni eredményeket a kétszer hatcsapatos középdöntőbe, ahonnan az első kettő jut majd az elődöntőbe.

A magyar férfi-vízilabdaválogatott Eb-kerete:

  • Kapusok: Csoma Kristóf, Vogel Soma
  • Mezőnyjátékosok: Angyal Dániel, Batizi Benedek, Fekete Gergő, Jansik Szilárd, Kovács Péter, Manhercz Krisztián, Nagy Ádám, Nagy Ákos, Tátrai Dávid, Varga Vince, Vigvári Vendel, Vigvári Vince, Vismeg Zsombor 

 

 

