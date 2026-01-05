Hat nappal a rajt előtt kiütötte első Eb-ellenfelét a magyar válogatott

A magyar válogatott két felkészülési mérkőzést vívott Magyarországon: előbb Szegeden a horvátok ellen (14-13-as vereség lett a vége), majd Budapesten az olaszok ellen ugrottak medencébe a mieink (ez a találkozó 15-14-es vereséggel zárult ). Varga Zsolt gárdája karácsonykor sem állt le a munkával, majd Hollandia felé vette az irányt, a Rotterdam-kupán vett részt. A magyarok Törökország ellen 22-15-re nyertek, majd újra Horvátország volt az ellenfél. A horvátok ismét túl nagy falatnak bizonyultak, ezúttal 13-7-re diadalmaskodtak. Így jutottunk el Bosznia-Hercegovinába, ahol a Trebinje-kupát rendezik, és amelynek első mérkőzésén 12-9-re legyőzte a görögöket nemzeti csapatunk.

Vigvári Vince és a magyar válogatott nem adott esélyt a franciáknak (Fotó: waterpolo.hu)

A következő feladat a franciák elleni csata volt, a két együttes másodszor találkozott egymással az Európa-bajnoki felkészülés során, december elején Párizsban csak ötméteresekkel diadalmaskodott Varga Zsolt szövetségi kapitány együttese.

A magyar válogatott magabiztos sikere

A franciák ezúttal csak a második negyed közepéig tudták tartani a lépést a magyarokkal, akik Vismeg Zsombor vezetésével a harmadik játékrész derekán már négy góllal elléptek (9-5). A záró nyolc percben már hatalmas fölényben játszott a magyar csapat, amely 8-1-re nyerte meg ezt a szakaszt, és végül 20-7-es diadalt aratott.

– Ismét végig nagyon koncentrált volt a védekezés – ezt kell belevésni a fejünkbe, hogy ezzel a csapatmunkával lehetünk eredményesek, a blokkokkal, védésekkel, labdaszerzésekkel – idézi Varga Zsolt szövetségi kapitányt a waterpolo.hu. – Ha ilyen taktikai egységben játszunk, akkor ki tudjuk iktatni az ellenfelek játékának kulcselemeit, és ilyenkor a támadás is sokkal eredményesebb lehet, hiszen a gyors ellenakciókkal fokozatosan szétziláltuk őket. Ez ma egy újabb remek visszajelzés volt mindenkinek arról, melyik az az út, amin haladnunk kell.

A magyar férfi vízilabda-válogatott a torna hétfői döntőjében 20.30-tól az olaszokkal játszik.

A belgrádi Európa-bajnokságon szombaton Franciaország, január 12-én Montenegró, 14-én pedig Málta lesz a magyarok ellenfele. A csoportok első három helyezettje jut tovább a második csoportkörbe.