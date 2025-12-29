Ennyi hiba nem fért bele, nagy pofont kapott az Eb-re készülő férfi pólóválogatott

Varga Zsolt szövetségi kapitány magyar válogatottja szombaton a házigazda hollandokat verte 12-9-re, vasárnap pedig 22-15-re múlta felül a török együttest.

Varga Zsolt szerint a magyar válogatott kiesett a ritmusból (Fotó: Bodnár Boglárka/MTI Fotószerkesztőség)

A magyar válogatott nem bírt a horvátokkal

Hétfőn a 2024-ben világbajnok, olimpiai és Eb-ezüstérmes horvát csapat várt a magyarokra, akik az első negyedben remekül védekeztek, így gólt sem kapva vezettek. A második felvonásban mínusz egyre visszazárkózott a rivális, amely a harmadik játékrészben összesítésben már 4-0-s sorozatnál tartott, amikor a magyarok újfent betaláltak.

Ezt a negyedet – elsősorban gyenge emberelőny-kihasználásuk miatt – így is 5-1-re elveszítették Manhercz Krisztiánék, akiknek a záró etapban sem sikerült újítaniuk, így a végén a horvátok hatgólos sikernek örülhettek. A magyar csapat végül tizenhárom kihagyott emberelőnnyel zárt.

– Nagyon jól nézett ki az első két negyed, óriási munka volt benne, utána viszont fokozatosan kiestünk a ritmusból és már nem tudtuk ugyanazt a védekezést produkálni. Ahogy maradtak ki a helyzetek és átvették a vezetést, elkezdtük erőltetni a támadást, amiből viszont ők tudtak építkezni. Egyre többet kockáztattunk elöl, és a váratlan ellövésekből ők elég hatékonyan visszatámadtak, nálunk meg már nem maradt elég kapacitás arra, hogy mindig rendezetten visszaérjünk. Ez a mai vízilabda, ha elöl nem vagy fegyelmezett, akkor előbb-utóbb hátul sem tudod tartani a lépést – idézi Varga Zsoltot a waterpolo.hu.

Igazából egyértelmű a képlet: ha azt a játékot tudjuk négy negyeden át tartani, amit itt most kettőig sikerült, meg fogjuk nyerni a mérkőzéseinket, ha nem tudjuk, akkor így járunk, különösen egy ilyen jó csapat ellen.

– A koncentráción múlik minden, különösen a fiatal játékosainknak még szokniuk kell, hogy mi fér bele egy ilyen mérkőzésen és mi nem.

Az Európa-bajnokság január 10-én rajtol Belgrádban, a magyar férfi vízilabda-válogatott a máltaiakkal, a franciákkal és a montenegróiakkal szerepel egy csoportban.