„Nem azért vagyunk itt, hogy kifogásokat keressünk” – a karácsony sem kibúvó a válogatottnak

Varga Zsolt magyar válogatottja a múlt héten előbb 14-13-ra kikapott Szegeden az olimpiai ezüstérmes horvátoktól, majd 15-14-es vereséget szenvedett az olaszoktól a budapesti Komjádi-uszodában. A hollandiai folytatásban a negyedek sorrendben 4-2, 2-3, 3-5, 0-2-vel zárultak, a hazaiak az utolsó 12 percben nem találtak a kapuba.

Manhercz Krisztián és a magyar válogatott sikerrel vette a hollandok elleni mérkőzést (Fotó: waterpolo.hu)

– Ennek a csapatnak az a legfontosabb, hogy minden egyes mérkőzésen megtalálja a kellő hőfokot és a megfelelő ritmust, azt az extra faktort, ami ahhoz kell, hogy mérkőzéseket tudjunk nyerni – idézi Varga Zsoltot a waterpolo.hu. – Ha az megvan, akkor bárki ellen van esélyünk, ha nincs, akkor közepes riválisokkal szemben is tudunk szenvedni. Ma is ezt láttuk az első félidőben – a hollandok ráadásul egyre jobbak, sokan játszanak külföldön, megtanultak vízilabdázni, most érkezett hozzájuk egy montenegrói edző, aki még acélosabbá tette őket; ha az elején nem védekezünk kellő hatékonysággal és elrontjuk a lövéseket, akkor az történik, amit láttunk. Annak örülök, hogy végül meglett az extra faktor a második félidőre, jöttek a blokkok, a védések, elöl a pontos befejezések, így szépen visszafordítottuk a meccset.

Nyilván nem ideális a karácsonyból érkezve egy edzéssel meccset játszani, de nem azért vagyunk itt, hogy kifogásokat keressünk, hanem hogy fejlődjék a saját játékunk – látjuk, hol és mit kell még javítani, ezen dolgozunk most.

A magyar válogatottra további meccsek várnak

A magyarok vasárnap 18 órától Törökország, hétfőn 18 órától pedig Horvátország ellen szállnak vízbe a rotterdami felkészülési tornán.

A kontinensviadal január 10-én rajtol Belgrádban, a magyar férfi vízilabda-válogatott a máltaiakkal, a franciákkal és a montenegróiakkal szerepel egy csoportban.