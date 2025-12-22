Karácsonykor is edz a magyar válogatott, amelynek Eb-re készülő keretéből heten is kikerültek

A magyar válogatott hétfőn nyilvánosságra hozott 18 fős, szűkített névsorában már nincs ott a kapus Gyapjas Viktor és Mizsei Márton, valamint a mezőnyjátékos Csacsovszky Erik, Ekler Bendegúz, Leinweber Olivér, Mészáros Mátyás és Simon Henrik. A felkészülés folytatásában az U20-as válogatott kapusa, Szitás Dávid segít be Vogel Somáéknak, amikor szükség van rá.

A magyar válogatott pénteken már ismét edz (Fotó: Waterpolo.hu)

A magyar válogatott 17 játékossal utazik

– Tartalmas és jó két héten vagyunk túl, ma lezárul a felkészülés első szakasza. Nagyon jól dolgoztak a játékosok, mindenkinek köszönöm, aki eddig velünk volt, és most nem került be a szűkített keretbe – mondta Varga Zsolt, aki hozzátette, kifejezetten biztatónak látja, hogy ilyen mélyek a merítési lehetőségei, és mindenki a maximumot adta ebben az időszakban.

A szakvezető elárulta, 17 játékossal utaznak a rotterdami felkészülési tornára. Nagy Ádám nem tarthat velük, mert van egy olyan sérülése, amelyen elsősorban az otthoni gyógytorna segíthet.

A játékosok kedden, szerdán és csütörtökön szabadnaposak lesznek, pénteken viszont már újra edzenek. Szombaton 20 órától a házigazda Hollandia, vasárnap 18 órától Törökország, hétfőn 18 órától pedig Horvátország lesz az ellenfél Rotterdamban.