Orbán Viktor: A tét, hogy magyarbarát vagy ukránbarát kormány lesz-e április után + videó

– A Tiszát az ukránok finanszírozzák. Tét az, hogy magyarbarát vagy ukránbarát kormány lesz-e a választásokat követően – fogalmazott Orbán Viktor. A miniszterelnök Pétervásárán arról beszélt, hogy ma kétfajta politika fut versenyt a magyar választáson.

Orbán Viktor Pétervásárán. Fotó: MTI

Mint mondta, az egyik az, amit nemzeti politikának nevezünk, ez a mienk, a másik pedig egy ukránbarát politika.

A Tiszát az ukránok finanszírozzák. Ezt nem föltételezzük, nem sejtjük, nem gyanítjuk, hanem a nemzetbiztonsági bizottság elé terjesztett írásos jelentésben le van írva, hogy az ukránok pénzzel finanszírozzák a Tiszát

– emelte ki Orbán Viktor.

Hozzátette, ez azért van, mert egy ukránbarát kormányt akarnak Magyarország élén, és az ukránok emberét akarják látni a miniszterelnöki székben.

Én meg nem az ő emberük vagyok, hanem a maguké, és ezért én nem felelek meg nekik. Keresnek valaki mást

– tette hozzá a miniszterelnök.

A kormányfő elmondta, hogy ma kétfajta politika fut versenyt a magyar választáson. Az egyik az, amit nemzeti politikának nevezünk, ez a mienk, a másik pedig egy ukránbarát politika. Orbán Viktor hozzátette:

Nem vihetik el a magyarok pénzét Ukrajnába, nem vihetik el oda a gyerekeinket és nem vihetik el oda a fegyvereinket se, mert azokra nekünk van szükségünk, hogy magunkat tudjuk védeni. Ez lesz a legfontosabb kérdés a következő időkben

– mondta a miniszterelnök.

Kiemelte: a tét az, hogy magyarbarát vagy ukránbarát kormány lesz-e a választásokat követően. Úgy vélte: nem elég csak a nagy ügyekről beszélnünk, nem elég csak a mögöttünk hagyott négy évről, hanem a jövőről is kell beszélni, mert a jövő motiválja leginkább az embereket.

A kulcskérdés a következő négy évben az a háború lesz és az, hogy hogyan tudjuk Magyarországot kívül tartani a háborún

– jelentette ki.

A nyugat-európaiak eldöntötték, hogy az ukrán–orosz háborút meg fogják nyerni a frontvonalon. – Szerintem 2026 és 2030 között eljön az a pillanat, amikor katonákat is küldenek majd az ukrán frontra Európából, erről a francia és a brit miniszterelnök írtak is alá megállapodást, a német pedig csatlakozott – mondta. A kormányfő szerint azért csinálják ezt, mert futnak a pénzük után, mivel elköltöttek kétszázmilliárd eurót, most kilencvenmilliárd eurónyi hitelt adnak, az ukránok pedig még kérnek nyolcszázmilliárdot az ország fenntartására.