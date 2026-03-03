Nem Yamal, egy másik tinédzser volt kis híján a Barcelona kupahőse

A Király-kupa-mérkőzés előtt több dologba is igyekeztek kapaszkodni a katalánok, akik négygólos differenciát szerettek volna eltüntetni. Először is a legendás PSG elleni fordítást emlegették, amikor a Bajnokok Ligájában szintén egy 4-0-ás hátrányt sikerült ledolgozniuk a Camp Nouban aratott 6-1-es sikerrel. Másrészt érzékeltették, hogy az Atlético Madrid több komoly vereségbe is belefutott már idén: Diego Simeone együttesét az Arsenal négy, a Rayo Vallecano három góllal győzte le. Egyáltalán nem adta fel a Barcelona.

Óriási feltámadást mutatott a Barcelona Fotó: LLUIS GENE / AFP

Egy félidő alatt ledolgozta hátránya felét a Barcelona

Ahogy az várható volt, a Barcelona volt a kezdeményező fél. A katalánok óriási mezőnyfölényben futballoztak, több helyzetet is kialakítottak már az első negyedórában. Hansi Flick terveit annyiban húzta keresztül a sors, hogy Koundét le kellett cserélni sérülés miatt.

Cserére kényszerült a meccs elején a Barcelona Fotó: JOSEP LAGO / AFP

Simeone gárdája alig látogatott el a másik térfélre, szinte csak a saját kapuja előtt védekezett. Ugyan több labdával is megtalálták a katalánok Ferrán Torrest, a pontos befejezés mindig hiányzott. A 27. percben jutott el először a Barca kapujáig az Atlético Madrid, Griezmann kapott labdát a tizenegyes pont magasságában, ballábas lövését fogta Garcia.

Az első fél óra végéhez közelítettünk, amikor megszerezte a vezetést a Barcelona: Lamine Yamal egy nagyszerű csel után tálalt Bernal elé, aki az üres kapuba passzolt (1-0).

Góllá érett a Barcelona nyomása Fotó: JOSEP LAGO / AFP

A folytatásban közel járt ahhoz az Atlético, hogy lezárja a párharcot, és végérvényesen eldöntse a továbbjutását kérdését: egy jobboldali összjáték után Llorente kanyarintott középre, a labda Lookmant találta meg, aki éppen, hogy mellé fejelt.

Majd az első félidő ráadásában Pubill buktatta Pedrit a tizenhatoson belül, büntetőt kaptak a katalánok. A tizenegyest Raphinha értékesítette (2-0). Egy félidő alatt ledolgozta hátránya felét a Barcelona.

Még a szünet előtt megszületett a második katalán találat Fotó: LLUIS GENE / AFP

Nem sok hiányzott a katalán kupacsodához

A fordulást követően folytatta a madridi kapu rohamozását Hansi Flick együttese. Vérszemet kaptak a katalánok, egyre kényelmetlenebb volt az Atlético helyzete. Az 56. percben óriási tűzijátékot rendezett a házigazda: előbb blokkoltak a védők, majd Musso védett kétszer is.