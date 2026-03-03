BarcelonaDiego Simeonehansi flickKirály-kupaAtletico Madridelődöntő

Nem Yamal, egy másik tinédzser volt kis híján a Barcelona kupahőse

Komoly esélyesként várta a Király-kupa elődöntőjének visszavágóját az Atlético Madrid. Diego Simeone együttese odahaza 4-0-ra győzött a Barcelona ellen, amely így borzasztóan nehéz helyzetbe került. Ám nem adták fel a katalánok, akik az első félidőben két gólt le is faragtak hátrányukból. A fordulást követően a harmadik gólját is megszerezte a házigazda, viszont a negyediket már nem sikerült beszuszakolni, így az Atlético Madrid 4-3-as összesítéssel bejutott a fináléba.

Tóth Norbert
2026. 03. 03. 23:13
Irtózatosan nehéz helyzetből várta a Barcelona az Atletico Madrid elleni visszavágót. Fotó: JOSEP LAGO/AFP
Irtózatosan nehéz helyzetből várta a Barcelona az Atlético Madrid elleni visszavágót Fotó: JOSEP LAGO/AFP
A Király-kupa-mérkőzés előtt több dologba is igyekeztek kapaszkodni a katalánok, akik négygólos differenciát szerettek volna eltüntetni. Először is a legendás PSG elleni fordítást emlegették, amikor a Bajnokok Ligájában szintén egy 4-0-ás hátrányt sikerült ledolgozniuk a Camp Nouban aratott 6-1-es sikerrel. Másrészt érzékeltették, hogy az Atlético Madrid több komoly vereségbe is belefutott már idén: Diego Simeone együttesét az Arsenal négy, a Rayo Vallecano három góllal győzte le. Egyáltalán nem adta fel a Barcelona.

Óriási feltámadást mutatott a Barcelona. Fotó: LLUIS GENE / AFP
Óriási feltámadást mutatott a Barcelona Fotó: LLUIS GENE / AFP

Egy félidő alatt ledolgozta hátránya felét a Barcelona

Ahogy az várható volt, a Barcelona volt a kezdeményező fél. A katalánok óriási mezőnyfölényben futballoztak, több helyzetet is kialakítottak már az első negyedórában. Hansi Flick terveit annyiban húzta keresztül a sors, hogy Koundét le kellett cserélni sérülés miatt.

Cserére kényszerült a meccs elején a Barcelona. Fotó: JOSEP LAGO / AFP
Cserére kényszerült a meccs elején a Barcelona Fotó: JOSEP LAGO / AFP

Simeone gárdája alig látogatott el a másik térfélre, szinte csak a saját kapuja előtt védekezett. Ugyan több labdával is megtalálták a katalánok Ferrán Torrest, a pontos befejezés mindig hiányzott. A 27. percben jutott el először a Barca kapujáig az Atlético Madrid, Griezmann kapott labdát a tizenegyes pont magasságában, ballábas lövését fogta Garcia.

Az első fél óra végéhez közelítettünk, amikor megszerezte a vezetést a Barcelona: Lamine Yamal egy nagyszerű csel után tálalt Bernal elé, aki az üres kapuba passzolt (1-0).

Góllá érett a nyomás. Fotó: JOSEP LAGO / AFP
Góllá érett a Barcelona nyomása Fotó: JOSEP LAGO / AFP

A folytatásban közel járt ahhoz az Atlético, hogy lezárja a párharcot, és végérvényesen eldöntse a továbbjutását kérdését: egy jobboldali összjáték után Llorente kanyarintott középre, a labda Lookmant találta meg, aki éppen, hogy mellé fejelt.

Majd az első félidő ráadásában Pubill buktatta Pedrit a tizenhatoson belül, büntetőt kaptak a katalánok. A tizenegyest Raphinha értékesítette (2-0). Egy félidő alatt ledolgozta hátránya felét a Barcelona.

Még a szünet előtt megszületett a második katalán találat. Fotó: LLUIS GENE / AFP
Még a szünet előtt megszületett a második katalán találat Fotó: LLUIS GENE / AFP

Nem sok hiányzott a katalán kupacsodához

A fordulást követően folytatta a madridi kapu rohamozását Hansi Flick együttese. Vérszemet kaptak a katalánok, egyre kényelmetlenebb volt az Atlético helyzete. Az 56. percben óriási tűzijátékot rendezett a házigazda: előbb blokkoltak a védők, majd Musso védett kétszer is.

A 72. percig bírták a vendégek, ekkor ismét kapituláltak. Cancelo beadására Bernal érkezett a hosszún, és belsőzte be a labdát. Egyre faragta hátrányát az elődöntős párharcban a Barcelona (3-0).

Bernal második gólját szerezte. Fotó: JOSEP LAGO / AFP
Bernal második gólját szerezte Fotó: JOSEP LAGO / AFP

Pokolian nehéz hajrá várt az Atlético Madridra. Diego Simeone gárdája egyszer-egyszer kontrázott, de egyébként teljesen a saját kapuja elé szorult. A katalánok viszont már nem tudtak élni az előttük adódó kisebb lehetőségekkel, így az eredmény már nem változott.

Az Atlético Madrid, még ha a vártnál nehezebben is, de bejutott a Király-kupa döntőjébe, ahol a Bilbao vagy a Real Sociedad lesz majd az ellenfele. Szerdán 21 órakor (tv: Sport1) kezdődik a másik elődöntős párharc visszavágója.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

