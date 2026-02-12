Atlético MadridBarcelonaKirály-kupa

Komikus öngóllal kezdődött, óriási pofonba futott bele a Barcelona + videó

Bár még csak a Király-kupa elődöntőjének első felvonása zajlott le, talán nem elhamarkodott kijelenteni, hogy megvan a továbbjutó. Az Atlético Madrid egy félidő alatt négyet vágott otthon a Barcelona kapujába a csütörtöki mérkőzésen, így magabiztosan utazhat a márciusi visszavágóra.

2026. 02. 12. 23:02
Julian Álvarez gólöröme a Barcelona ellen Fotó: OSCAR DEL POZO Forrás: AFP
A Real Sociedad szerdán nagy lépést tett a Király-kupa fináléja felé, miután idegenben 1-0-ra legyőzte az Athletic Bilbaót, így jó helyzetből várja a párharc márciusi visszavágóját. Valami hasonlóra készült a Barcelona is, amely csütörtök este az Atlético Madridnál vendégeskedett a másik elődöntőben.

Hansi Flick nem erre számított az Atlético Madrid és a Barcelona összecsapásán
Hansi Flick nem erre számított az Atlético Madrid és a Barcelona összecsapásán Fotó: BURAK AKBULUT / ANADOLU

Az Atlético szétcincálta a Barcelona védelmét

De míg a katalánok vezetik a bajnokságot, a Matracosok már kiszálltak abból a versenyből, és – bár még a BL-ből sem estek ki – a legjobb esélyük talán a hazai kupában van, hogy trófeával bővítsék a gyűjteményüket. Azonnal jelezték a Barcelonának, hogy komolyan veszik ezt a meccset, Giuliano Simeone kis híján már a 3. percben megszerezte a vezetést, de Joan García ekkor még a labda útjába állt. 

A 6. percben viszont már valóban ünnepelhetett a Metropolitano stadion közönsége, és erről két vendégjátékos gondoskodott. Eric García adta haza a labdát Joan Garcíának, akinek elvétette a játékszert, amely a kapus talpa alatt egészen a gólvonalig gurult. 

Íme:

A Barcelona védelme ezen a mérkőzésen nem állt a helyzet magaslatán, az Atlético Madrid támadói simán keresztülgázoltak rajtuk. Így volt ez akkor is, amikor a gránátvörös-kékek végeztek el szögletet, a madridi hálóőr, Juan Musso előrevágta a labdát Ademola Lookman felé, átforgatták jobbra a játékot, ahol Antoine Griezmann érkezett, és a 14. percben nagyszerű lövéssel megduplázta az előnyt. Az Atléti jobb oldala nagyon élt, folyamatosan érkeztek onnan a veszélyes beadások, potyogtak is a gólok a kapuba. Lookman közeli lövésével lett 3-0 a 33. percben, Julian Álvarez készített elő, majd az argentin támadó a tizenhatos vonaláról bebombázta a negyediket a szünet előtt. A Barcelona Fermín López révén egy kapufáig jutott az első félidőben.

Tíz emberrel fejezte be a Barca

A második játékrész elejét megnyomta Hansi Flick csapata. Ennek gyorsan meg is lett az eredménye, mert Lamine Yamal szabadrúgása után szerencsés módon Pau Cubarsí elé került a labda, aki közelről bevágta. Igen ám, de maratoni videózás után kiderült, Robert Lewandowski lesen tartózkodott, így csak a VAR-vizsgálat alatt volt érvényes a szépítő gól.

Az Atlético Madrid megelégedett a négygólos vezetéssel, a Barcelona játékosait pedig mintha visszavetette volna, hogy elvették a góljukat. A hajrára pedig Eric García még nehezebb helyzetbe hozta az övéit, a 85. percben kiállítatta magát. Óriási volt a feszültség a pályán, kisebb tömegjelenet alakult ki, csak úgy repkedtek a sárga lapok. Gólokbólt viszont többet már nem láttunk, az Atlético Madrid 4-0-ra megnyerte az első felvonást. A katalóniai visszavágóra március 3-án kerül majd sor. Piszok nehéz dolga lesz a Barcának, ha ezt innen szeretné megfordítani.

