Komikus öngóllal kezdődött, óriási pofonba futott bele a Barcelona + videó

A Real Sociedad szerdán nagy lépést tett a Király-kupa fináléja felé, miután idegenben 1-0-ra legyőzte az Athletic Bilbaót, így jó helyzetből várja a párharc márciusi visszavágóját. Valami hasonlóra készült a Barcelona is, amely csütörtök este az Atlético Madridnál vendégeskedett a másik elődöntőben.

Hansi Flick nem erre számított az Atlético Madrid és a Barcelona összecsapásán Fotó: BURAK AKBULUT / ANADOLU

Az Atlético szétcincálta a Barcelona védelmét

De míg a katalánok vezetik a bajnokságot, a Matracosok már kiszálltak abból a versenyből, és – bár még a BL-ből sem estek ki – a legjobb esélyük talán a hazai kupában van, hogy trófeával bővítsék a gyűjteményüket. Azonnal jelezték a Barcelonának, hogy komolyan veszik ezt a meccset, Giuliano Simeone kis híján már a 3. percben megszerezte a vezetést, de Joan García ekkor még a labda útjába állt.

A 6. percben viszont már valóban ünnepelhetett a Metropolitano stadion közönsége, és erről két vendégjátékos gondoskodott. Eric García adta haza a labdát Joan Garcíának, akinek elvétette a játékszert, amely a kapus talpa alatt egészen a gólvonalig gurult.

A Barcelona védelme ezen a mérkőzésen nem állt a helyzet magaslatán, az Atlético Madrid támadói simán keresztülgázoltak rajtuk. Így volt ez akkor is, amikor a gránátvörös-kékek végeztek el szögletet, a madridi hálóőr, Juan Musso előrevágta a labdát Ademola Lookman felé, átforgatták jobbra a játékot, ahol Antoine Griezmann érkezett, és a 14. percben nagyszerű lövéssel megduplázta az előnyt. Az Atléti jobb oldala nagyon élt, folyamatosan érkeztek onnan a veszélyes beadások, potyogtak is a gólok a kapuba. Lookman közeli lövésével lett 3-0 a 33. percben, Julian Álvarez készített elő, majd az argentin támadó a tizenhatos vonaláról bebombázta a negyediket a szünet előtt. A Barcelona Fermín López révén egy kapufáig jutott az első félidőben.

Tíz emberrel fejezte be a Barca

A második játékrész elejét megnyomta Hansi Flick csapata. Ennek gyorsan meg is lett az eredménye, mert Lamine Yamal szabadrúgása után szerencsés módon Pau Cubarsí elé került a labda, aki közelről bevágta. Igen ám, de maratoni videózás után kiderült, Robert Lewandowski lesen tartózkodott, így csak a VAR-vizsgálat alatt volt érvényes a szépítő gól.