Rendkívüli

Ukrán nyelvű bombafenyegetést kaptak magyar iskolák, trotillal robbantottak volna – cikkünk frissül

Bajnokok LigájaLiverpoolGalatasaraysorsolás

Sallai Roland és klubja olasz sztárcsapat ellen bizonyíthat a BL-ben

Az Európa Labdarúgó-szövetség nyoni központjában elkészítették a BL következő körének menetrendjét. Sallai Roland csapata, a Galatasaray az olasz rekordbajnok Juventus együttesével találkozik a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe jutásért. Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik klubja, a Liverpool a korábbi eredményeknek köszönhetően automatikusan ott van a legjobb 16 között.

Magyar Nemzet
2026. 01. 30. 12:34
Sallai Roland és csapata, a Galatasaray is ellenfélre várt a Bajnokok Ligája pénteki sorsolásán. Fotó: MI News/Mike Morese
Szerdán, az alapszakasz nyolcadik, utolsó játéknapjával lezárult a BL ligaszakasza. Innentől egyenes kieséses rendszerben folytatódik a Bajnokok Ligája , ahol 24 együttes várhatta a pénteki sorsolást. A tabella első nyolc helyezettje – Arsenal, Bayern München, Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik csapata, a Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting, Manchester City – már biztosan nyolcaddöntős, a 9–24. helyezettek viszont kétmeccses párharcot kell, hogy vívjanak a legjobb 16 közé jutásért.

Kerkez Milos (jobbra) és Szoboszlai Dominik klubja már biztosan ott van a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében
Kerkez Milos (jobbra) és Szoboszlai Dominik klubja már biztosan ott van a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében. Fotó: AFP/Miguel Medina

A sorsolást megelőzően két csoportra osztották a mezőnyt: az alapszakaszt a 9–16. pozíció valamelyikén záró klubok kiemeltek lettek, hozzájuk párosították a 17–24. helyezetteket. Ezenkívül a végeredmény alapján négyes kalapokat alkottak, így szűkítve a lehetséges ellenfelek listáját.

Az első kalapból a Real Madrid és az Internazionale volt a kiemelt, míg a Bodö/Glimt és a Benfica nem. Mindez azt jelentette, hogy az utóbbi klubot vezetőedzőként irányító José Mourinho mindenképpen valamelyik volt együttese ellen folyathatja. A második szakaszban a címvédő Paris Saint-Germain és a Newcastle volt a kiemelt, a Monaco és a Qarabag nem. A harmadikban a Juventus és az Atlético Madrid várható riválisa az Club Brugge és a Galatasaray volt, vagyis Sallai Roland török klubjára nem vár könnyű feladat. Szintén kiemeltként rangsorolták az Atalantát és a Leverkusent, szemben a Dortmunddal és az Olimpiakosszal. Ami még fontos információ: ebben a periódusban már azonos bajnokságból érkezett csapatok is összekerülhettek egymással, és olyan párosítás is kialakulhatott, amely az alapszakaszban is volt.

Adidas UEFA Champions League ball is seen at the store in this illustration photo taken in Krakow, Poland on October 1, 2025. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto) (Photo by Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP)
Még 24 klub van versenyben a Bajnokok Ligájában. Fotó: NurPhoto/Jakub Porzycki

 

Ez történt a Bajnokok Ligája sorsolásán

Maga a ceremónia néhány perccel az eredetileg meghirdetett 12 órai időpont után kezdődött el. A sorsolás díszvendége a korábbi világ- és Európa-bajnok francia középpályás, Robert Pires volt, ő húzta ki a csapatok neveit rejtő gömböket. 

A Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray az olasz sztárcsapatot, a szebb napokat is megélt Juventust kapta. Ezen kívül Dortmund–Atalanta, Olimpiakosz–Leverkusen, Club Brugge–Atlético Madrid, francia rangadó, vagyis Monaco–PSG, Qarabag–Newcastle, Benfica–Real Madrid és Bodö/Glimt–Internazionale párosítások alakultak ki.

 A Benfica és a Real Madrid találkozója több szempontból is pikánsnak ígérkezik: egyrészről a portugálokat felkészítő José Mourinho újra volt munkaadója ellen készítheti fel csapatát, másrészt az alapszakasz zárásaként a felek emlékezetes, kapusgólt is hozó találkozót vívtak Portugáliában.

A párharcok első mérkőzéseit február 17–18-án, a visszavágókat február 24–25-én játsszák, a kiemelt csapatok a második meccseken szerepelhetnek pályaválasztóként. A Bajnokok Ligája idei döntőjét május 30-án rendezik meg a budapesti Puskás Arénában.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

