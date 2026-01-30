Sallai Roland és klubja olasz sztárcsapat ellen bizonyíthat a BL-ben

Szerdán, az alapszakasz nyolcadik, utolsó játéknapjával lezárult a BL ligaszakasza. Innentől egyenes kieséses rendszerben folytatódik a Bajnokok Ligája , ahol 24 együttes várhatta a pénteki sorsolást. A tabella első nyolc helyezettje – Arsenal, Bayern München, Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik csapata, a Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting, Manchester City – már biztosan nyolcaddöntős, a 9–24. helyezettek viszont kétmeccses párharcot kell, hogy vívjanak a legjobb 16 közé jutásért.

Kerkez Milos (jobbra) és Szoboszlai Dominik klubja már biztosan ott van a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében. Fotó: AFP/Miguel Medina

A sorsolást megelőzően két csoportra osztották a mezőnyt: az alapszakaszt a 9–16. pozíció valamelyikén záró klubok kiemeltek lettek, hozzájuk párosították a 17–24. helyezetteket. Ezenkívül a végeredmény alapján négyes kalapokat alkottak, így szűkítve a lehetséges ellenfelek listáját.

Az első kalapból a Real Madrid és az Internazionale volt a kiemelt, míg a Bodö/Glimt és a Benfica nem. Mindez azt jelentette, hogy az utóbbi klubot vezetőedzőként irányító José Mourinho mindenképpen valamelyik volt együttese ellen folyathatja. A második szakaszban a címvédő Paris Saint-Germain és a Newcastle volt a kiemelt, a Monaco és a Qarabag nem. A harmadikban a Juventus és az Atlético Madrid várható riválisa az Club Brugge és a Galatasaray volt, vagyis Sallai Roland török klubjára nem vár könnyű feladat. Szintén kiemeltként rangsorolták az Atalantát és a Leverkusent, szemben a Dortmunddal és az Olimpiakosszal. Ami még fontos információ: ebben a periódusban már azonos bajnokságból érkezett csapatok is összekerülhettek egymással, és olyan párosítás is kialakulhatott, amely az alapszakaszban is volt.

Még 24 klub van versenyben a Bajnokok Ligájában. Fotó: NurPhoto/Jakub Porzycki

Ez történt a Bajnokok Ligája sorsolásán

Maga a ceremónia néhány perccel az eredetileg meghirdetett 12 órai időpont után kezdődött el. A sorsolás díszvendége a korábbi világ- és Európa-bajnok francia középpályás, Robert Pires volt, ő húzta ki a csapatok neveit rejtő gömböket.

A Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray az olasz sztárcsapatot, a szebb napokat is megélt Juventust kapta. Ezen kívül Dortmund–Atalanta, Olimpiakosz–Leverkusen, Club Brugge–Atlético Madrid, francia rangadó, vagyis Monaco–PSG, Qarabag–Newcastle, Benfica–Real Madrid és Bodö/Glimt–Internazionale párosítások alakultak ki.

A Benfica és a Real Madrid találkozója több szempontból is pikánsnak ígérkezik: egyrészről a portugálokat felkészítő José Mourinho újra volt munkaadója ellen készítheti fel csapatát, másrészt az alapszakasz zárásaként a felek emlékezetes, kapusgólt is hozó találkozót vívtak Portugáliában.