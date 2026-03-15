XIV. Leó a fegyveres konfliktus felelőseihez fordulva hangoztatta, hogy az erőszak soha nem vezethet igazságossághoz, stabilitáshoz és békéhez, amire a népek vágynak.
XIV. Leó pápa azonnali tűzszünetet sürgetett a Közel-Keleten
A Közel-Keleten élő keresztények nevében azonnali tűzszünetet és párbeszédet sürgetett a térségben XIV. Leó pápa a Szent Péter téren mondott beszédében vasárnap.
A pápa tűzszünetet és a párbeszéd újraindítását kérte a Közel-Keleten élő keresztények és az összes jóakaratú férfi és nő nevében. XIV. Leó hangsúlyozta, hogy a Közel-Kelet népei két hét óta a háború borzalmas erőszakában élnek.
Több ezer ártatlan embert öltek meg, és nagyon sokaknak kellett elhagyni otthonukat
– mondta a szentatya. Közelségéről és imájáról biztosította azokat, akik szeretteiket veszítették el az iskolákat, kórházakat és lakott területeket ért támadásokban. Mély aggodalmát fejezte ki a libanoni helyzet miatt. Az egyházfő a párbeszéd útját szorgalmazta, arra szólítva fel az országot vezető hatóságokat, hogy tartós megoldást keressenek a jelenlegi válsághelyzetre az összes libanoni érdekében.
További Külföld híreink
Borítókép: A Közel-Keleten élő keresztények nevében azonnali tűzszünetet és párbeszédet sürgetett a térségben XIV. Leó pápa a Szent Péter téren mondott beszédében (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!