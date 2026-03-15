XIV. Leó pápa azonnali tűzszünetet sürgetett a Közel-Keleten

A pápa tűzszünetet és a párbeszéd újraindítását kérte a Közel-Keleten élő keresztények és az összes jóakaratú férfi és nő nevében. XIV. Leó hangsúlyozta, hogy a Közel-Kelet népei két hét óta a háború borzalmas erőszakában élnek.

Több ezer ártatlan embert öltek meg, és nagyon sokaknak kellett elhagyni otthonukat

– mondta a szentatya. Közelségéről és imájáról biztosította azokat, akik szeretteiket veszítették el az iskolákat, kórházakat és lakott területeket ért támadásokban. Mély aggodalmát fejezte ki a libanoni helyzet miatt. Az egyházfő a párbeszéd útját szorgalmazta, arra szólítva fel az országot vezető hatóságokat, hogy tartós megoldást keressenek a jelenlegi válsághelyzetre az összes libanoni érdekében.