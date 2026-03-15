XIV. Leó pápa azonnali tűzszünetet sürgetett a Közel-Keleten

A Közel-Keleten élő keresztények nevében azonnali tűzszünetet és párbeszédet sürgetett a térségben XIV. Leó pápa a Szent Péter téren mondott beszédében vasárnap.

2026. 03. 15. 16:11
A Közel-Keleten élő keresztények nevében azonnali tűzszünetet és párbeszédet sürgetett a térségben XIV. Leó pápa a Szent Péter téren mondott beszédében vasárnap. Fotó: FILIPPO MONTEFORTE Forrás: AFP
XIV. Leó a fegyveres konfliktus felelőseihez fordulva hangoztatta, hogy az erőszak soha nem vezethet igazságossághoz, stabilitáshoz és békéhez, amire a népek vágynak. 

This handout photograph taken and released on March 14, 2026 by The Vatican Media shows Pope Leo XIV speaking during the inauguration of the Judicial Year of the Tribunal of the Vatican City State, in the Vatican City. (Photo by Mario Tomassetti / VATICAN MEDIA / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / VATICAN MEDIA" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
A Közel-Keleten élő keresztények nevében azonnali tűzszünetet és párbeszédet sürgetett a térségben XIV. Leó pápa a Szent Péter téren mondott beszédében (Fotó: MARIO TOMASSETTI / VATICAN MEDIA)

A pápa tűzszünetet és a párbeszéd újraindítását kérte a Közel-Keleten élő keresztények és az összes jóakaratú férfi és nő nevében. XIV. Leó hangsúlyozta, hogy a Közel-Kelet népei két hét óta a háború borzalmas erőszakában élnek. 

Több ezer ártatlan embert öltek meg, és nagyon sokaknak kellett elhagyni otthonukat

 – mondta a szentatya. Közelségéről és imájáról biztosította azokat, akik szeretteiket veszítették el az iskolákat, kórházakat és lakott területeket ért támadásokban. Mély aggodalmát fejezte ki a libanoni helyzet miatt. Az egyházfő a párbeszéd útját szorgalmazta, arra szólítva fel az országot vezető hatóságokat, hogy tartós megoldást keressenek a jelenlegi válsághelyzetre az összes libanoni érdekében.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
