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Egymásnak is ellentmondtak az orosz beavatkozásról szóló állítások, a jósolt merényletek pedig elmaradtak

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Sok áldozattal járó merényletekről, tömegrendezvények elleni támadásokról és magyar újságírókat fenyegető orosz akciókról szóltak a kampány során megjelent állítások. Az orosz beavatkozásról szóló történet tele volt ellentmondásokkal, a jóslatokból pedig végül semmi sem valósult meg.

Magyar Nemzet
2026. 06. 05. 10:54
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Fotó: Tűzfalcsoport

Felmerül a kérdés:

Mennyire tekinthető hitelesnek egy olyan állítólagos dokumentum, amelyből ugyanazon történet szereplői is egymásnak ellentmondó következtetéseket vonnak le?

Miután Panyi Szabolcs több ponton is ellentmondott a Financial Times beszámolójának, megszólalt Rácz András is. Ő a brit lappal szemben szintén arról beszélt, hogy az oroszok a 30 ellenzéki szereplő elnémítására törekedtek, emellett pedig azt állította, hogy az érintett influenszerek nevei is ismertek. Előbb azt mondta, hogy a névsor Catherine Belton Washington Postban megjelent cikkében szerepelt, később azonban már arról írt, hogy a „konkrét névlistákat” valójában a Financial Times közölte.

Fotó: Tűzfalcsoport

A Tűzfalcsoport ugyanakkor kiemeli, hogy 

egyik állítás sem támasztható alá: a Financial Times nem közölt névlistát, Catherine Belton cikke pedig az influenszerek kérdését sem érintette.

 

Hallgatásból nem lesz bizonyíték

A Tűzfalcsoport szerint az állítólagos orosz beavatkozás mellett felhozott bizonyítékokat számos ellentmondás és vitatható állítás terhelte, ezért az azt alátámasztó érveket is megvizsgálták. Kiemelik, hogy Rácz András és Buda Péter biztonságpolitikai szakértő több megszólalásában arra hivatkozott: az orosz beavatkozás gyanúját erősíti, hogy a kormány nem cáfolta az erről szóló állításokat.

A blog felhívja a figyelmet arra, hogy 

ez a logika a „bizonyítási kényszer áthárítása” nevű érvelési hibára épül, hiszen egy állítás igazságát nem a cáfolat hiánya, hanem a mellette felhozott bizonyítékok támaszthatják alá. 

A Tűzfalcsoport úgy véli, önmagában a kormány hallgatásából nem lehet arra következtetni, hogy az orosz beavatkozásról szóló állítások igazak.

A bizonyítást végig ellentmondások és vitatható érvek kísérték, a balliberális sajtó mégis bizonyított tényként kezelte az orosz beavatkozásról szóló állításokat. A blog emlékeztet: 

ezt követően már a terrorakciókról és merényletekről szóló feltételezések is megjelentek a nyilvánosságban.

A Tűzfalcsoport felidézi, hogy Rácz András egy súlyos merénylet, a Tisza jelöltjeit lejárató mesterséges intelligenciával készült felvételek, valamint saját és Panyi Szabolcs elleni orosz akció lehetőségét is felvetette. Buda Péter pedig kritikus infrastruktúrák, közintézmények vagy tömegrendezvények elleni támadások eshetőségéről beszélt. A blog hangsúlyozza: 

ezekből az állítólagos forgatókönyvekből végül semmi sem valósult meg.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Forrás: AFP)

 

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