Soros és az ukrán titkosszolgálat markában: így irányítják a Tisza Párt elnökét

Dmitro Tuzsanszkij ukrán politológus hosszabb ideje a magyar–ukrán kapcsolatok elemzésével foglalkozik Fotó: AFP

Az Institute for Central European Strategy

A Mandiner beszámolója szerint az Institute for Central European Strategy (ICES) kommunikációjában is hangsúlyos szerepet kap Magyarország. Az intézet közösségi felületein közzétett tartalmak alapján több alkalommal is kifejezetten a magyar közönséget szólították meg.

Egy nyílt levelüket például „Petőfi Sándor és Nagy Imre Magyarországához” címezték, amelyben az ukrán nyelvtörvény kapcsán fogalmaztak meg álláspontot, illetve Ukrajna EU- és NATO-csatlakozási törekvéseit emelték ki.

A dokumentum végén a „Hajrá, Magyarország! Слава Україні!” felkiáltás szerepel. A levél aláírói között megtalálható Olekszandr Szuskó is, aki a Nemzetközi Reneszánsz Alapítvány ügyvezető igazgatójaként jegyzi a dokumentumot. A lap megjegyzi, hogy Olekszandr Szuskó a kijevi Renaissance Foundation vezetője, amelyet Soros György hozott létre még 1990-ben.

A cikk szerint Szuskó egy másik nyílt levél aláírói között is szerepelt, amelyben a szlovák társadalomnak mondtak köszönetet a lőszervásárlásra összegyűjtött, mintegy 3,5 millió dolláros támogatásért.

Az ungvári Institute for Central European Strategy által szervezett re:open rendezvényen több ismert szereplő is megjelent

A beszámolók szerint a 2024. novemberi eseményt támogatta a Nemzetközi Reneszánsz Alapítvány, amelyet Soros György alapított, és amelynek vezetője Olekszandr Szuskó. Szuskó az eseményen meghívott vendégként is részt vett. A rendezvényen jelen volt Rácz András is, aki rendszeresen megszólal külpolitikai kérdésekben, egyes vélemények szerint következetesen képviseli az ukrán álláspontot. A korábbi megszólalásai közül több is nagy visszhangot váltott ki a magyar közéletben. A Mandiner beszámolója szerint ő volt az az „elemző”, aki tavaly azzal keltett botrányt, hogy arról tett közzé zavaros bejegyzést, miszerint a magyar kormány benne lehetett szerinte a kárpátaljai magyar templom elleni támadásban.

Előtte pedig az ukrán államot mentegette Sebestyén József ügyében, akit kényszersorozás közben ukrán katonák vertek agyon

– írja a lap. A résztvevők között szerepelt Fedinec Csilla is. A kapcsolódó pódiumbeszélgetésen arról beszélt, hogy álláspontja szerint Magyarország a kisebbségi jogokra hivatkozva próbálja akadályozni Ukrajna uniós csatlakozását. Korábbi megszólalásai közül egy 2025-ös, Klubrádiónak adott interjú is visszhangot kapott. Ebben az ukrán nyelvtörvény kapcsán védő jellegű álláspontot képviselt, valamint bírálta a hazai közéleti viták színvonalát, külön kitérve arra, hogy

szerinte a kormánypárti szavazók információforrásai beszűkültek, és ezért nincsenek értelmes viták.

A Mandiner beszámolója szerint Dmitro Tuzsanszkij több nemzetközi ösztöndíjprogramban is részt vett, és a lap megfogalmazása szerint „Sorosista nevelést” kapott. A cikk arról is beszámolt, hogy Tuzsanszkij korábban a Think Visegrad ösztöndíjasa volt, amelynek partnerei között megtalálható a GLOBSEC is. A szervezet kapcsán megemlítették, hogy

legutóbbi konferenciáján Tarr Zoltán is felszólalt, méghozzá egy napon Bajnai Gordonnal.

A Mandiner kitért arra is, hogy Tuzsanszkij részt vett a German Marshall Fund Politikai tervezők hálózata programjában. A szervezet neve korábban felmerült a Nemzeti Információs Központ jelentésében, amely a 2022-es választás külföldi befolyásolásáról szólt. A program támogatói között szerepel az Open Society Foundations is. A cikk szerint bár Tuzsanszkij nem tüntette fel, projektmenedzserként, valamint ösztöndíjasként dolgozik a Bajnai Gordont az igazgatótanácsában tudó GLOBSEC Ukrajna és Kelet-Európa programjánál is. A lap értelmezése szerint az egymás mellé tett információk egy irányba mutatnak:

nem csupán diplomáciai jelenlétről lehet szó, hanem egy erőteljesebb politikai befolyás kiépítéséről.

A cikk úgy fogalmaz, hogy a választások utáni időzítés, a kijelölt kapcsolattartó személye és a nyilvánosan megfogalmazott elvárások együtt azt sugallják, hogy Kijev aktív szerepet kíván játszani a magyar politikai folyamatok alakulásában. A Mandiner szerint mindez azt jelzi, hogy

az ukrán fél nem egyszerű partneri viszonyban gondolkodik, hanem erőteljesebb ráhatást kíván gyakorolni, amelynek célja Magyar Péter politikájának befolyásolása és az ukrán érdekekhez való igazítása.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: AFP)