Így hálózzák be Soros civiljei az Európai Uniót

Idén márciusban Von der Leyen közvetlen munkatársai tárgyaltak Soros alapítványának európai szárnyával, az Open Society European Policy Institute-nak a vezetésével is. Két éve júliusban pedig egy videókonferencián beszéltek a bizottság elnökének közvetlen emberei az Amnesty International képviselőivel is arról, hogy

hogyan kellene támogatni a mediterrán útvonalon közlekedő migránsokat.

Borelléknél járt a German Marshall Fund, a Human Rights Watch és az Amnesty International, valamint a European Council on Foreign Relations (ECFR) nevű amerikai szervezet is. Utóbbinak George és Alex Soroson kívül több magyar tagja is van:

Bajnai Gordon, Dobrev Klára, Korányi Dávid, valamint Dessewffy Tibor.

De Josep Borell munkatársainak is intenzív a kapcsolata a Soros-emberekkel. Az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének munkatársai is találkoztak a German Marshall Fund vezetésével, majd pedig a Human Rights Watch emberi jogi aktivistáival is, amely találkozót bő egy évvel később másodjára, majd idén februárban harmadjára is megismételtek.

Szintén idén volt találkozójuk az Amnesty Internationallel és a szintén Soroshoz köthető Orvosok Határok Nélkül, valamint a Foundation International Center for Ukrainian Victory nevű szervezettel, amely már a nevében elárulja, hogy nem éppen a békén dolgozik, hanem Ukrajna feltétlen győzelmén.

Vera Jourova sem rest, ha a Magyarország elleni munkáról van szó

Az Európai Bizottság politikai értékek és az átláthatóság koordinációjáért felelős alelnöke 2020 júniusában az Open Society European Policy Institute vezetőjével találkozott, de nem sokra rá a már említett German Marshall Fund vezetésével is találkozott, akikkel a dezinformáció elleni harcról és a demokrácia védelméről szólt a diskurzus.

A jogállamiságot vigyázó biztos 2020 októberben a Bajnai és Korányi által fémjelzett Globsec nevű szervezettel folytatott hivatalos párbeszédet, amit decemberben meg is ismételtek.