Rákkeltő anyagok lehetnek a konyhánkban?

Paradicsommártást főzni, muffint sütni, termoszba tenni a reggeli citromos teánkat természetes dolog, viszont cseppet sem veszélytelen. Káros, sőt mérgező vegyi anyagok oldódhatnak ki az edényekből, amelyek közt olyan is van, ami sosem ürül ki a szervezetből, a felhalmozódása pedig súlyos egészségügyi gondokhoz vezet, minderről Simon Gergely vegyianyag-szakértőt kérdezte a Magyar Nemzet.

Takács Eszter
2025. 11. 26. 6:02
Fotó: Pexels
Egyre többet hallunk és tudunk az egészséges táplálkozás fontosságáról, törekszünk is a hírek, friss kutatási eredmények hatására tudatosabban válogatni a boltok polcain, mégis sokszor figyelmen kívül hagyjuk, hogy arra is nagyon kellene ügyelnünk, miben főzzük, sütjük, tároljuk az ételeinket – mondta Simon Gergely.

A háztartásokban a mai napig rengeteg teflonedény van, köztük gyakran karcos, sérült darabok is, amikben ugyanúgy sütjük a palacsintát anélkül, hogy tudnánk, mérgező vegyi anyagokat juttathatunk sajnos ezáltal a szervezetünkbe.

Örök vegyi anyagok halmozódhatnak fel a testünkben

Évtizedekig elterjedt volt a teflonborítás, amit akkor is használtak a családok, amikor már teljesen karcos volt. Az étel letapadását egy PFOA-ból készült teflonként közismert pfoa nevű vegyi anyag akadályozta meg, amiről kimutatták, hogy ha bekerül a szervezetünkbe, akkor rákkeltő, hormonrendszer-, immunrendszer-károsító, a májnak és a vesének is ártalmas, valamint reprodukciós problémákat is okozhat. Magyarországon is és Európában is már tilos ezt az anyagot használni, ám sajnos sok gyártó a mai napig a rokon PFAS vegyületekből készíti a tapadásmentes réteget.

Az edényekből a káros anyagok túlhevítéskor, savas anyaggal történő érintkezéskor is kijuthatnak, valamint akkor is, ha megsérül, karcos lesz.

Ezeket a perfluorozott vegyületeket örök vegyi anyagoknak is szokás nevezni, mert ami bejut a szervezetünkbe, az bennünk is marad és felhalmozódik.

A legjobb öntött vas, acél, kerámia, zománc vagy üveg, hőálló üveg edényekben főzni és sütni. Akár palacsintasütéshez is választhatunk öntött vas serpenyőt.

Ha megkarcolódik a zománcozott fazekunk vagy serpenyőnk, akkor tanácsos kidobni, mert ha felpattan a zománcréteg, akkor is kijuthatnak a káros vegyi anyagok az ételbe a fazékból, különösen savas, például paradicsomos, citromos étellel történő érintkezéskor.

Az air fryer is veszélyes lehet

Bár napjainkban felkapottak az air fryerek, amik olaj nélkül, forró levegővel sütik és főzik az ételeinket, de vásárláskor itt is érdemes arra figyelni, hogy ne teflon típusú (perfluorozott) bevonatú eszközt vegyünk. Tanácsos üveg- vagy acélbevonattal rendelkező sütőt venni.

Óvatosan a sütőpapírral és a szilikonformával!

A szilikon sütőformák is nagyon elterjedtek, hiszen nem tapad le benne a sütemény, emiatt töretlen a népszerűségük hosszú évek óta. Viszont a szilikon is veszélyes lehet, egyrészt, mert 230 fok körül, felett ebből is kioldódhatnak káros anyagok, másrészt ha hosszú ideig használjuk, elöregszik a szilikon és könnyebben bocsátja ki a vegyi anyagokat. A szilikont azért nem kell száműzni a konyhánkból – nyugtat meg a szakértő, de nem tanácsos hosszú éveken át használni és 230 fok felett sem szabad benne sütni. Sok háziasszony a sütemények alá sütőpapírt tesz a tepsibe vagy a szilikon muffinformát is kibéleli esetleg, de a sütőpapír is tartalmaz káros anyagot. A sütőpapír lehet PFAS bevonatú és szilikonos, de egyik sem teljesen biztonságos. Ha már választani kell, akkor a szilikonos a jobb – mondta Simon Gergely.

Káros a kifőzdék elviteles műanyag csomagolása?

A munka és a felgyorsult életvitel mellett, gyakran választja az ember azt az egyszerű és kényelmes megoldást, hogy egy házias kifőzdében veszi meg a levest vagy a főételt. De ha forrón kerül bele a leves például a polisztirol hőálló műanyag tárolóba, bizony rákkeltő anyag oldódhat ki belőle. Ha megoldható, vigyünk saját edényt, akár egy vastagabb falú műanyagot vagy levesek elvitelére kitűnő választás lehet egy befőttes üveg is.

Acél vagy üveg a legjobb a forró kávénk szállítására

Mindennapos, hogy elvitelre kérjük a reggeli kávénkat a kedvenc pékségünkben, de ezek a műanyag és papírpoharak sem a legideálisabbak, ezekből is kijuthat vegyi anyag a szervezetünkbe. Érdemes élelmiszer minőségű rozsdamentes acél termoszban vagy üvegkulacsban tárolni a forró italainkat. A nem élelmiszer minőségű acéltermoszból nikkel kerülhet ki, ezért azt nem tanácsos használni.

Európai vagy kínai termosz?

A vegyianyag-szakértő mindenképpen azt tanácsolja, ha fazekat, tepsit, serpenyőt, kulacsot, termoszt rendelünk, azt érdemes európai országból megvásárolni, mert azok sokkal szigorúbb és ellenőrzöttebb szabályozás alá esnek, mint a távol-keleti gyártók termékei.

 

