Rákkeltő anyagok lehetnek a konyhánkban?

Egyre többet hallunk és tudunk az egészséges táplálkozás fontosságáról, törekszünk is a hírek, friss kutatási eredmények hatására tudatosabban válogatni a boltok polcain, mégis sokszor figyelmen kívül hagyjuk, hogy arra is nagyon kellene ügyelnünk, miben főzzük, sütjük, tároljuk az ételeinket – mondta Simon Gergely.

A háztartásokban a mai napig rengeteg teflonedény van, köztük gyakran karcos, sérült darabok is, amikben ugyanúgy sütjük a palacsintát anélkül, hogy tudnánk, mérgező vegyi anyagokat juttathatunk sajnos ezáltal a szervezetünkbe.

Örök vegyi anyagok halmozódhatnak fel a testünkben

Évtizedekig elterjedt volt a teflonborítás, amit akkor is használtak a családok, amikor már teljesen karcos volt. Az étel letapadását egy PFOA-ból készült teflonként közismert pfoa nevű vegyi anyag akadályozta meg, amiről kimutatták, hogy ha bekerül a szervezetünkbe, akkor rákkeltő, hormonrendszer-, immunrendszer-károsító, a májnak és a vesének is ártalmas, valamint reprodukciós problémákat is okozhat. Magyarországon is és Európában is már tilos ezt az anyagot használni, ám sajnos sok gyártó a mai napig a rokon PFAS vegyületekből készíti a tapadásmentes réteget.

Az edényekből a káros anyagok túlhevítéskor, savas anyaggal történő érintkezéskor is kijuthatnak, valamint akkor is, ha megsérül, karcos lesz.

Ezeket a perfluorozott vegyületeket örök vegyi anyagoknak is szokás nevezni, mert ami bejut a szervezetünkbe, az bennünk is marad és felhalmozódik.

A legjobb öntött vas, acél, kerámia, zománc vagy üveg, hőálló üveg edényekben főzni és sütni. Akár palacsintasütéshez is választhatunk öntött vas serpenyőt.

Ha megkarcolódik a zománcozott fazekunk vagy serpenyőnk, akkor tanácsos kidobni, mert ha felpattan a zománcréteg, akkor is kijuthatnak a káros vegyi anyagok az ételbe a fazékból, különösen savas, például paradicsomos, citromos étellel történő érintkezéskor.

Az air fryer is veszélyes lehet

Bár napjainkban felkapottak az air fryerek, amik olaj nélkül, forró levegővel sütik és főzik az ételeinket, de vásárláskor itt is érdemes arra figyelni, hogy ne teflon típusú (perfluorozott) bevonatú eszközt vegyünk. Tanácsos üveg- vagy acélbevonattal rendelkező sütőt venni.