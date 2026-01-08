Felsővezeték-szakadás és váltóhiba nehezíti a közlekedést a győri és pécsi vasútvonalon

Felsővezeték-szakadás, illetve váltóhiba miatt hosszabb menetidőkre kell számítani csütörtök délután a győri és a pécsi vasútvonalon.
A Mávinform azt írta, Ácsnál Budapest felé nem közlekedhetnek a vonatok váltóhiba miatt, emiatt
a Budapest–Győr–Hegyeshalom vonalon hosszabb a menetidő.
A pécsi vonalon, Bükkösd és Abaliget között felsővezeték-szakadás miatt nem járnak a szerelvények. A Mecsek intercityk, valamint a Pécs–Dombóvár személyvonatok esetében hosszabb eljutási időkre, pótlóbuszos közlekedésre lehet számítani. A felsővezeték javítása várhatóan késő estig tart.
