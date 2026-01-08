Lázár János bejelentette, a busz- és vasúti várótermek éjszakára is nyitva maradnak

Lázár János közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy a gyorsforgalmi utak közül az M1-es és az M85-ös autópályák felszáradtak, az M3-as autópálya Hatvanig száraz, azt követően sónedves. Az M0-s, M4-es, M44-es, M85-ös, M86-os autóutak, valamint az M3, M5, M6, M7-es autópályák burkolata sónedves, helyenként felszáradóban van. Az M43-as és az M35-ös autópálya, valamint az M44-es autóút teljes szakasza sónedves.

(Forrás: Facebook/Lázár János)

A főutak állapota folyamatosan javul, a Dunántúlon már csak Tapolca környékén, a Tiszántúlon pedig Békés vármegyében latyakos, mindenütt máshol sónedves, vagy felszáradóban van a burkolat. Az alsóbbrendű utak burkolata a Dunántúl középső és déli részén letaposott havas, hókásás vagy latyakos. A Duna–Tisza közének déli felén, valamint Cegléd, Nyékládháza és Putnok térségében letaposott havas, hókásás vagy latyakos. A Tiszántúlon többnyire hókásásak vagy latyakosak, helyenként letaposott havasak a mellékutak.

A látási viszonyok kedvezők, köd sehol sem zavarja a közlekedést, azonban Fejér vármegyében hófúvás nehezíti a közlekedést.

Nyitva maradnak az állomások

A miniszter közölte: országosan minden lehetséges busz- és vasúti várótermet megnyitottak, és nyitva is tartják nonstop annak érdekében, hogy a közelgő fagyos időjárásban is segítséget nyújthassanak a polgároknak.

A MÁV-csoport munkatársai dolgoznak az időzáras ajtók kikapcsolásán és a helyiségek megnyitásán a több száz helyszínen.

A váltók tisztítása folyamatos, de a hófúvások és a hó mennyisége miatt a takarítás lassan halad, a kiemelt csomópontokra koncentrálódik, a váltófűtések általában rendben üzemelnek – mondta Lázár János. Országos szinten a vonatok jellemzően kevesebb mint 20 perc késéssel közlekednek, de több vasútvonalon nagyobb késések alakultak ki műszaki hibák miatt.

Az autóbuszos közlekedésben az útviszonyok miatt a legtöbb helyen nem tapasztalható fennakadás, de néhány település továbbra sem közelíthető meg autóbusszal a hóátfúvások miatt. Az útviszonyok miatt az alábbi településeket nem érintik az autóbuszok: Környe, Tagyospuszta, Bodmér, Nyésta, Varbóc, Litka, Tornabarakony, Pányok, Imola, Baskó, Csenyéte. A HÉV-forgalomban nincs fennakadás, a közlekedés folyamatos – tette hozzá az építési és közlekedési miniszter.