Nem bénult meg az ország, mindenhol állják a havat

A létfontosságú infrastruktúrák és az állami ellátórendszerek zavartalanul működnek – jelentette az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője a Kormányinfón. Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter arról beszélt, egyelőre semmi ok nincs arra, hogy változtassanak a szombati munkanapon.

2026. 01. 08. 13:27
2026. 01. 08. 13:27
Fotó: Varga György Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Már csütörtök reggel ülésezett az operatív törzs a rendkívüli téli időjárás miatt – közölte Mukics Dániel a Kormányinfón. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője elmondta, 

lakosságvédelmi intézkedésre egyetlen helyen, Akasztón volt szükség, egy ház beomlott tetőszerkezete miatt, de ez még korábban történt. 

Kiemelte: a szociális ellátórendszer kihasználtsága országosan 85,6 százalékos, így senkinek sem kell szabadban töltenie az éjszakát. A létfontosságú infrastruktúrák, 

az energia-, gáz-, távhő- és ivóvízellátás mindenhol megnyugtatóan működik, az alapvető élelmiszerek, gyógyszerek eljutnak az emberekhez. 

Jelenleg két településen, a Baranya vármegyei Nagypeterden és Rózsafán szünetel az áramszolgáltatás, várhatóan már csak néhány óráig.

Budapest, 2026. január 7. A Belügyminisztérium által 2026. január 7-én közreadott képen elakadt kisbusz műszaki mentésén dolgoznak tűzoltók a havazás miatt megnövekedett feladatok ellátása közben. MTI/Belügyminisztérium
Fotó: MTI/Belügyminisztérium

 

Jelezte, az egészségügyi ellátórendszer megbízhatóan működik,

 a tanítás minden iskolában megkezdődött, elzárt település, lezárt útszakasz nincsen, de még súlykorlátozás sem.

Narancssárga riasztás

Mukics Dániel az operatív törzs nevében köszönetet mondott az egészségügyben, rendvédelemben dolgozónak és a hóhelyzet kezelésében részt vevő valamennyi ember munkájáért. Elmondta azt is, a meteorológiai szolgáltató jelentése alapján 

az elkövetkező napokban egyre kisebb az esély a további havazásra, a szél azonban országszerte meg fog élénkülni, jelenleg is narancssárga riasztás van több területen hófúvás miatt, és helyenként ónos esőre kell számítani. 

Hangsúlyozta, a hőmérséklet folyamatosan csökkenni fog, mínusz 15, mínusz 20 Celsius-fok sem kizárt. Hozzátette, a közútkezelő jelentése alapján a hó kotrását és a síkosságmentesítést szerdán 796 jármű végezte, a síkosságmentesítéshez 84 ezer tonna útszórósó és kétmillió liter kalcium-klorid áll rendelkezésre. A katasztrófavédelem, a rendőrség és a mentőszolgálat szerdán 4763 fővel és 2008 járművel vett részt a havazás okozta helyzetek kezelésében. A katasztrófavédelem tűzoltóegységei a téli időjárás miatt szerdán 276 műszaki mentést hajtottak végre, többnyire közúti balesetek miatt. 

A rendőrséget kétszáz közúti balesethez riasztották, ezek közül egy halálos volt, 16 pedig személyi sérüléssel járt.

A rendőrök a polgárőrséggel közösen 3289 egyedül élőhöz mentek ki ritkán lakott településeken, 190 alkalommal pedig segítséget is nyújtottak nekik. Szerdán a mentőszolgálat 4144 mentési feladatot látott el, 748 traumás eredetű sérült ellátását végezték. A honvédség állományából 1059 fő áll készenlétben 210 speciális járművel, a TEK részéről pedig 113 fő kilenc járművel, akik a havazással, hófúvással érintett területen rövid időn belül bárhol bevethetők.

Felkészültek a kórházak

Az Országos Kórházi Főigazgatóság jelentése alapján minden kórház felkészült a traumás eredetű vagy kihűléses panaszokkal érkező sérültek ellátására. A kórházi készletek rendelkezésre állnak, megerősített létszám fogadja a betegeket. 

Egyes kórházakban a szokásos esetszám 200 százalékára emelkedett a traumás eredetű sérültek száma

 – mondta.

Kelenföld havazás Budapest
Fotó: Világgazdaság/Vémi Zoltán

Közölte, a vasúti közlekedésben szerda délután óta az alapellátáshoz szükséges járművek kivételével nem közlekednek a tehervonatok. Mukics Dániel hozzátette, a monori és a gödi vonalon vannak kisebb fennakadások, máshol 10-20, esetenként 30 perces késéssel, de 

mindenhol járnak a vonatok.

– Tíz kisebb településen nem közlekednek a helyi buszjáratok, illetve néhány településen egy-egy megállót nem érintenek, a települések és a megállók listája az utinform.hu megtekinthető. A légi és vízi közlekedés mindenütt zavartalan az országban – tudatta, hozzátéve, 

ahol havazás, hófúvás vagy ónos eső miatt az elkövetkező napokban érvényben van riasztás, a riasztás ideje alatt aki teheti ne induljon útnak, a kevésbé gyakorlott sofőrök pedig inkább a közösségi közlekedést vegyék igénybe.

– Az operatív törzs arra kéri az önkormányzatokat, hogy biztosítsák az iskolák, óvodák, kórházak és orvosi rendelők megközelíthetőségét – mondta.

20260107 Budapest Havazás utáni Budapest, kertváros, belváros, dugó képek Fotó: Gábor Zoltán (GZ) MW Bulvár
 

Hangsúlyozta, hogy a saját ingatlana előtt mindig a tulajdonosnak kell tisztán tartania a járdákat, társasházak esetén ez a társasházak feladata. Ugyanez igaz a jégcsapokra is. Ha a jégcsap közvetlen életveszélyt jelent, hívják a 112-es számot – javasolta. Arra kérte a járművezetőket, hogy 

ne csak a szélvédőt, de a járműveik tetejét is tisztítsák le és csak a téli útviszonyokra felkészített járművel induljanak útnak.

Felhívta a figyelmet, hogy jelenleg még nem alakult ki olyan vastag jégtakaró a természetes vizeken, ami alkalmas lenne a téli sportolásra.

Figyeljünk egymásra

Mukics Dániel azt mondta, valamennyi magyar ember érzékenységét fel kell, hogy keltse, ha az utcán hajléktalan emberrel találkozik, és kérdezze meg tőle, van-e szüksége segítségre. – Az állam akkor tud segíteni, ha jelzik neki a problémát – hangsúlyozta.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, előző éjszaka a hajléktalanellátás 85 százaléka volt foglalt, azaz 

több hajléktalant tudnak ellátni, mint amennyien bemennek az intézményekbe. 

Arra kért mindenkit, ha rossz állapotban lévő hajléktalant lát, tegyen bejelentést. Közölte, Lázár János építési és közlekedési miniszter arról is tájékoztatta a kormányt, hogy a MÁV pályaudvarait is fűteni fogják és megnyitják. Gulyás Gergely hozzátette, egyelőre semmi ok nincs arra, hogy változtassanak a szombati munkanapon.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

