Nem bénult meg az ország, mindenhol állják a havat

Már csütörtök reggel ülésezett az operatív törzs a rendkívüli téli időjárás miatt – közölte Mukics Dániel a Kormányinfón. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője elmondta,

lakosságvédelmi intézkedésre egyetlen helyen, Akasztón volt szükség, egy ház beomlott tetőszerkezete miatt, de ez még korábban történt.

Kiemelte: a szociális ellátórendszer kihasználtsága országosan 85,6 százalékos, így senkinek sem kell szabadban töltenie az éjszakát. A létfontosságú infrastruktúrák,

az energia-, gáz-, távhő- és ivóvízellátás mindenhol megnyugtatóan működik, az alapvető élelmiszerek, gyógyszerek eljutnak az emberekhez.

Jelenleg két településen, a Baranya vármegyei Nagypeterden és Rózsafán szünetel az áramszolgáltatás, várhatóan már csak néhány óráig.

Fotó: MTI/Belügyminisztérium

Jelezte, az egészségügyi ellátórendszer megbízhatóan működik,

a tanítás minden iskolában megkezdődött, elzárt település, lezárt útszakasz nincsen, de még súlykorlátozás sem.

Narancssárga riasztás

Mukics Dániel az operatív törzs nevében köszönetet mondott az egészségügyben, rendvédelemben dolgozónak és a hóhelyzet kezelésében részt vevő valamennyi ember munkájáért. Elmondta azt is, a meteorológiai szolgáltató jelentése alapján

az elkövetkező napokban egyre kisebb az esély a további havazásra, a szél azonban országszerte meg fog élénkülni, jelenleg is narancssárga riasztás van több területen hófúvás miatt, és helyenként ónos esőre kell számítani.

Hangsúlyozta, a hőmérséklet folyamatosan csökkenni fog, mínusz 15, mínusz 20 Celsius-fok sem kizárt. Hozzátette, a közútkezelő jelentése alapján a hó kotrását és a síkosságmentesítést szerdán 796 jármű végezte, a síkosságmentesítéshez 84 ezer tonna útszórósó és kétmillió liter kalcium-klorid áll rendelkezésre. A katasztrófavédelem, a rendőrség és a mentőszolgálat szerdán 4763 fővel és 2008 járművel vett részt a havazás okozta helyzetek kezelésében. A katasztrófavédelem tűzoltóegységei a téli időjárás miatt szerdán 276 műszaki mentést hajtottak végre, többnyire közúti balesetek miatt.

A rendőrséget kétszáz közúti balesethez riasztották, ezek közül egy halálos volt, 16 pedig személyi sérüléssel járt.

A rendőrök a polgárőrséggel közösen 3289 egyedül élőhöz mentek ki ritkán lakott településeken, 190 alkalommal pedig segítséget is nyújtottak nekik. Szerdán a mentőszolgálat 4144 mentési feladatot látott el, 748 traumás eredetű sérült ellátását végezték. A honvédség állományából 1059 fő áll készenlétben 210 speciális járművel, a TEK részéről pedig 113 fő kilenc járművel, akik a havazással, hófúvással érintett területen rövid időn belül bárhol bevethetők.