Fontos határidőre figyelmeztet a NAV az szja-bevallásokkal kapcsolatban

Még öt napig, március 16-ig kérhetik az szja-bevallási tervezetek postázását azok, akik nem rendelkeznek elektronikus elérhetőséggel – hívta fel a figyelmet szerdán a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Magyar Nemzet
2026. 03. 11. 8:27
Csalók élnek vissza a hivatal nevével
A NAV kiszűri a szochokedvezménnyel trükközőket Forrás: NAV
Március 19-ig kérhetik az elektronikus elérhetőséggel nem rendelkező adózók az szja-tervezetek postázását a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV). 

Eddig 40 ezren igényelték a postázást, 90 százalékban SMS-ben – fűzték hozzá a közleményben. Az adóazonosító jel és születési dátuma megadásával többféle módon kérhető a tervezet postázása. 

Még öt napig kérhető az szja-bevallási tervezetek postázása 
Fotó: NAV

A legegyszerűbb SMS-ben a 06-30/344-4304-es telefonszámon, SZJAszóközadóazonosítójelszóközééééhhnn formában. Ezenkívül űrlapon, levélben, telefonon vagy akár személyesen is igényelhető.

 

A kész tervezeteket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tértivevényesen, április 30-áig küldi el postán.

A postázás helyett azonban érdemes az online utat választani – ajánlja a NAV

Az Ügyfélkapu+ vagy a DÁP-regisztrációval rendelkezőknek elektronikusan érhető el a tervezet, március 15-től. A dokumentum a hivatal eSZJA-oldalán akár okostelefonon is megtekinthető, szükség esetén módosítható is. 

Aki egyetért a benne foglalt adatokkal, az – néhány kattintással – jóvá is tudja hagyni – ismertette a NAV.

