Elképesztő magyarázattal igyekszik átkeretezni az aranykonvojügyet a Partizán

A baloldali média egyre nagyobb erőket mozgósít azért, hogy bagatellizálja és a kormány ellen fordítsa az ukrán aranykonvoj ügyét. Legutóbb a Partizánban álltak elő a történet teljesen kicsavart – és az eddig ismert tényeknek homlokegyenest ellentmondó – magyarázatával. Már a Nagy pénzrablás című műsor felvezetésében is igyekeztek teljesen átkeretezni az ügyet: a szakértői értékelések szerint egy szokványosan haladó, Ausztriából Ukrajnába tartó pénzszállító autót foglalt le a NAV, és lefoglalta a rajta lévő 27,5 milliárd forintnyi pénzt. – A kormány és a kormányzati szereplők úgy beszélnek erről az egész helyzetről, mindenféle konkrétum nélkül, mintha az valami gyanús, titkosszolgálati tevékenység lenne – jelentette ki a műsorvezető.

A videón 23:40-től:

Vida Kamilla a vendégeinek feltett kérdésben sem rejtette véka alá elfogultságát: – Hogyan értékelitek ezt az egész kommunikációs zűrzavart és teljesen abszurd jelenetet, amit a pénzszállító autó kapcsán láthatunk?

Átkeretezett történet

Lakner Zoltán politológus arra adott reakcióként igyekezett beállítani a konvoj lefülelését, hogy Ukrajna elzárta a Barátság kőolajvezetéket:

A miniszterelnök a gazdasági kamarás beszédében azt helyezte kilátásba, hogy erőből fogja megoldani az olajblokád kérdését. Azt mondta utána egy kampánygyűlésre menet, hogy pénzügyi és politikai eszközöket fognak bevetni. Ehhez képest a következő éjszaka történt a megállítása ennek az eddig ismert információk szerint szabályosan közlekedő, rutinfeladatot ellátó konvojnak.

Hozzátette, hogy tudomása szerint az ukránok nem nyúlták le a kőolajunkat, mi viszont, úgy tűnik, hogy lenyúltuk a pénzüket. – Most, hogy ez arányos válasznak tekinthető-e, ennek megbecsülésére nem szeretnék vállalkozni, mindenesetre eléggé különös.

Tegyük hozzá: Lackner lényegében felmondta az ukrán álláspontot. A baloldali elemző ugyanakkor még ennél is továbbment, amikor arról kezdett spekulálni, hogy a magyar kabinet egyenesen orosz érdekek végrehajtójaként járhatott el. – Orosz pénzeket fagyasztottak be Nyugaton. Akkor ők ezek szerint ukrán pénzeket fagyasztanak be Magyarországon. Nagyon úgy tűnik, hogy orosz proxiként működik a magyar külpolitika és hogy az magyar hatóságok is ilyen szerepet játszanak el – fogalmazott Lakner. Úgy vélte, hogy a kormányzat a magyar gazdasági érdekeit is „bedarálja”, mert szerinte az idegen országok ezek után meggondolják majd, hogy igénybe vegyék-e a magyar közutakat.

A valóság teljes más

De nézzük meg, hogy valójában mit is tudunk eddig az ukrán aranykonvojról. A magyar hatóságok március 5-én megállítottak két páncélozott pénzszállító autót és hét ukrán állampolgárt.

A járművek Ausztriából Ukrajnába tartottak, rakterükben negyvenmillió dollárral, harmincötmillió euróval és kilenc kilogramm arannyal. Az ügyben az adóhivatal pénzmosás gyanújával büntetőeljárást folytat.

Kiderült az is, hogy csak az idei évben több mint kilencszázmillió dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába. A két hónap alatt szállított összes dollár, euró és arany értéke nagyjából 480 milliárd forintnak felel meg.

Titkosszolga a fedélzeten

Noha a Partizánban megszólalók – és a 444.hu keddi cikke – szerint szabályszerűen közlekedett a pénzszállító konvoj, nem árt felidézni, hogy egy titkosszolgálati tábornok is a járművek egyikén utazott, amit pedig szigorúan tilt a protokoll. Figyelemre méltó, hogy ezt a finoman szólva különös körülményt az ukrán médiában is feszegették. Egy ukrán újságíró, Diana Pancsenko pedig arról fogalmazott meg súlyos állításokat, hogy mi volt a brutális összegek tervezett célállomása. A publicista szerint ugyanis

a több tízmillió dollárt és eurót tartalmazó szállítmány Brüsszelből érkezhetett, és azt Volodimir Zelenszkijnek szánhatták, méghozzá azzal a céllal, hogy azt a magyarországi választásokba való beavatkozásra fordítsák.

Közben az Országgyűlés elfogadta az aranykonvoj kapcsán sürgősséggel benyújtott törvényjavaslatot. Az indoklás szerint a vagyon szállításának a módja és a szállítást végző személyek kiléte további nemzetbiztonsági kockázatokat vet fel.