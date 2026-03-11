A hírek szerint Teherán azt követeli Washingtontól, hogy adjon garanciát egy újabb háború elkerülésére, ismerje el Irán jogát a teljes nukleáris üzemanyagciklushoz, valamint fizessen kártérítést az országot ért károkért, írta a RIA Novosztyi.
Irán három feltételt szabott az Egyesült Államoknak a tárgyalások újraindításához
Irán három kulcsfontosságú feltételt szabott az Egyesült Államoknak ahhoz, hogy újraindulhassanak a két ország közötti tárgyalások – számolt be róla a libanoni Al Mayadeen televízióra hivatkozva több nemzetközi médium.
A jelentések szerint a követeléseket az iráni vezetés a jelenlegi katonai eszkaláció közepette fogalmazta meg. Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni katonai művelete immár a második hete tart, miközben a felek folyamatosan csapásokat mérnek egymás célpontjaira.
Izrael korábban közölte: elsődleges célja megakadályozni, hogy Teherán nukleáris fegyverhez jusson. Washington eközben azzal fenyegette meg Iránt, hogy megsemmisíti az ország katonai potenciálját, és az iráni lakosságot a rezsim megdöntésére szólította fel.
Az iráni vezetés ezzel szemben hangsúlyozta, hogy kész megvédeni magát, és jelenleg nem látja értelmét a tárgyalások újraindításának.
Irán folytatja a támadásokat
A napokban az Iráni Forradalmi Gárda bejelentette, hogy új szintre emeli az amerikai és izraeli célpontok elleni támadásokat. A közlés szerint stratégiai rakétákat valamint hiperszonikus rakétákat vetnek be.
Az iráni légierő és űrerők parancsnoka, Madzsid Muszavi korábban azt is jelezte, hogy Irán a jövőben nem indít egy tonnánál kisebb robbanófejjel felszerelt rakétákat.
További Külföld híreink
Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP/Ozan Kose)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Brüsszel és Kijev totális támadást indított a magyarok ellen
Európában az apokalipszist most csak a magyar jobboldal tudja megállítani.
Elképesztő videók Ukrajnából: egyre durvább módszerekkel vadásznak a férfiakra
Borzalmas felvételek.
Von der Leyen ráébredt, hogy nem kellett volna lemondani az atomenergiáról
Túl későn.
Fordulópont a láthatáron? Egyre több jel utalhat a háború végére
A genfi egyeztetések óta jelentős előrelépés történt.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Brüsszel és Kijev totális támadást indított a magyarok ellen
Európában az apokalipszist most csak a magyar jobboldal tudja megállítani.
Elképesztő videók Ukrajnából: egyre durvább módszerekkel vadásznak a férfiakra
Borzalmas felvételek.
Von der Leyen ráébredt, hogy nem kellett volna lemondani az atomenergiáról
Túl későn.
Fordulópont a láthatáron? Egyre több jel utalhat a háború végére
A genfi egyeztetések óta jelentős előrelépés történt.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!