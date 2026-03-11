Irán három feltételt szabott az Egyesült Államoknak a tárgyalások újraindításához

A jelentések szerint a követeléseket az iráni vezetés a jelenlegi katonai eszkaláció közepette fogalmazta meg. Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni katonai művelete immár a második hete tart, miközben a felek folyamatosan csapásokat mérnek egymás célpontjaira.

Izrael korábban közölte: elsődleges célja megakadályozni, hogy Teherán nukleáris fegyverhez jusson. Washington eközben azzal fenyegette meg Iránt, hogy megsemmisíti az ország katonai potenciálját, és az iráni lakosságot a rezsim megdöntésére szólította fel.

Az iráni vezetés ezzel szemben hangsúlyozta, hogy kész megvédeni magát, és jelenleg nem látja értelmét a tárgyalások újraindításának.

Irán folytatja a támadásokat

A napokban az Iráni Forradalmi Gárda bejelentette, hogy új szintre emeli az amerikai és izraeli célpontok elleni támadásokat. A közlés szerint stratégiai rakétákat valamint hiperszonikus rakétákat vetnek be.

Az iráni légierő és űrerők parancsnoka, Madzsid Muszavi korábban azt is jelezte, hogy Irán a jövőben nem indít egy tonnánál kisebb robbanófejjel felszerelt rakétákat.