IrántárgyalásEgyesült ÁllamokfeltételForradalmi Gárda

Irán három feltételt szabott az Egyesült Államoknak a tárgyalások újraindításához

Irán három kulcsfontosságú feltételt szabott az Egyesült Államoknak ahhoz, hogy újraindulhassanak a két ország közötti tárgyalások – számolt be róla a libanoni Al Mayadeen televízióra hivatkozva több nemzetközi médium.

Magyar Nemzet
Forrás: RIA Novosztyi2026. 03. 11. 10:17
Illusztráció Fotó: Ozan Kose Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A hírek szerint Teherán azt követeli Washingtontól, hogy adjon garanciát egy újabb háború elkerülésére, ismerje el Irán jogát a teljes nukleáris üzemanyagciklushoz, valamint fizessen kártérítést az országot ért károkért, írta a RIA Novosztyi.

Irán
Füst a lakóépületek között a Teherán elleni izraeli támadást követően, 2025. március 10-én (Fotó: Anadolu/AFP/Fatemeh Bahrami)

A jelentések szerint a követeléseket az iráni vezetés a jelenlegi katonai eszkaláció közepette fogalmazta meg. Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni katonai művelete immár a második hete tart, miközben a felek folyamatosan csapásokat mérnek egymás célpontjaira.

Izrael korábban közölte: elsődleges célja megakadályozni, hogy Teherán nukleáris fegyverhez jusson. Washington eközben azzal fenyegette meg Iránt, hogy megsemmisíti az ország katonai potenciálját, és az iráni lakosságot a rezsim megdöntésére szólította fel.

Az iráni vezetés ezzel szemben hangsúlyozta, hogy kész megvédeni magát, és jelenleg nem látja értelmét a tárgyalások újraindításának.

Irán folytatja a támadásokat

A napokban az Iráni Forradalmi Gárda bejelentette, hogy új szintre emeli az amerikai és izraeli célpontok elleni támadásokat. A közlés szerint stratégiai rakétákat valamint hiperszonikus rakétákat vetnek be.

Az iráni légierő és űrerők parancsnoka, Madzsid Muszavi korábban azt is jelezte, hogy Irán a jövőben nem indít egy tonnánál kisebb robbanófejjel felszerelt rakétákat.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP/Ozan Kose) 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkapitány

A szikár tények

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu