Zelenszkij és Magyar Péter energiaválságot idézne elő, a kormány megvédi a magyar családokat + videó

A budapesti közlekedési problémákról és az energiabiztonságról is beszélt Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán közzétett videójában. A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője szerint a Tisza Párt és az ukrán vezetés együtt próbál energiaválságot előidézni Magyarországon.

Élesen bírálta a főváros vezetését és az ellenzéki politikusokat közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. A politikus szerint a budapesti autósok mindennapjait kátyúk és dugók nehezítik, miközben a fővárosi vezetők nem érzékelik ezeket a problémákat.

Mi az, amit Karácsony Gergely és Vitézy Dávid nem tud? Például vezetni. Éppen ezért nem is érzékelik azt, amit a budapesti autósok napi szinten: a temérdek kátyút és a folyamatos dugókat

– fogalmazott.

Forrás: Facebook

A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője szerint ugyanakkor jó hír is érkezett az autóval közlekedőknek: a kormány bevezette a védett üzemanyagárat. Hangsúlyozta:

erre azért volt szükség, mert Volodimir Zelenszkij és Magyar Péter szerinte összejátszottak annak érdekében, hogy energiaválságot idézzenek elő Magyarországon.

Szentkirályi Alexandra úgy véli, a cél az lett volna, hogy az energiaválságon keresztül érjenek el kormányváltást Magyarországon. Hozzátette: a kormány ezt nem fogja hagyni.

Nem engedünk a zsarolásoknak, és megvédjük a magyar családok energiabiztonságát

– írta.

A fővárosi frakcióvezető szerint a Tisza Párt az ukránok oldalán áll, miközben a nemzeti kormány a magyar emberek érdekeit képviseli. Szentkirályi Alexandra bejegyzése végén úgy fogalmazott: ezért a Fidesz jelenti a biztos választást.

Borítókép: Résztvevők a Tüntessünk az ukrán zsarolás ellen! címmel szervezett demonstráción Ukrajna budapesti nagykövetsége előtt (Fotó: MTI/Illyés Tibor)