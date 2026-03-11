nagy attila tiborkormányorbán viktorVolodimir Zelenszkij

A baloldali politológus szerint Zelenszkij együttműködőbb magyar kormányt szeretne

A Zelenszkij-féle vezetésnek az az érdeke, hogy bukjon Orbán Viktor – vélekedett Nagy Attila Tibor. A baloldali szakértő egy podcastműsorban arról beszélt, hogy az ukrán elnöknek az lenne a jó, ha egy vele együttműködő kormány lenne Magyarország élén.

Magyar Nemzet
2026. 03. 11. 12:16
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: NurPhoto via AFP
Nagy Attila Tibor baloldali politikai elemző szerint az ukrán vezetés érdeke a jelenlegi magyar kormány bukása. A szakértő a Nap Híre YouTube-csatorna Párbaj című műsorában elmondta:

Végül is az kétségtelen szerintem is, hogy a Zelenszkij-féle vezetésnek az az érdeke, hogy bukjon Orbán Viktor.

Nagy Attila Tibor szerint a magyar kormányfő számos esetben keresztbe tett Ukrajnának. „Volt úgy, hogy enyhítették a magyar fél kezdeményezésére az Oroszországot sújtó szankciókat. Volt úgy, hogy levettek szankciós listáról személyeket. Volt úgy, hogy Magyarország blokkolta a békekeretből Ukrajnának járó pénzeket. Most is igyekszik blokkolni Magyarország a 90 milliárd eurós, Ukrajnának járó támogatást” – tette hozzá.

A szakértő nyilvánvalónak gondolja, hogy Zelenszkijnek az lenne jó, ha vele együttműködőbb kormány lenne Magyarország élén.

A vonatkozó rész a műsor 19. percétől indul.

A podcast harmincadik percében a műsorvezető felvetette, hogy nem látja, hogyan érkezhet olaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül. Erre Nagy Attila Tibor úgy reagált, hogy 

a Tisza esetleg abban reménykedhet, hogy az ukrán elnök gyakorol egy egyszeri gesztust nekik, ha hatalomra jut.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

