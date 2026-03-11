Belső védőnek jött a Fradiba, a posztján évek óta nem látott gólvágó vált belőle

fradiargentinNB IvédőMagyar Kupagól

A Ferencváros argentin belső védője, Mariano Gómez 2026 januárjában érkezett a zöld-fehérekhez a svájci FC Zürichtől. A 194 cm magas középhátvéd azonnal a Fradi alapemberévé vált, és nemcsak megbízható védekezésével, hanem szokatlanul magas gólerősségével is felhívta magára a figyelmet. Kilenc eddigi meccsén három gólt szerzett – egyedül az Európa-ligában nem talált be eddig –, és nem is volt példa hasonlóra az argentin posztján az elmúlt öt idényben.

Molnár László
2026. 03. 11. 13:14
Mariano Gómez komoly erősítés a Fradi számára
Mariano Gómez komoly erősítés a Fradi számára Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám
Ha a téli átigazolási szezont nézzük, a Ferencváros most ténylegesen megerősödött. Az argentín Mariano Gómez érkezése megoldotta a védelem közepén keletkezett űrt Stefan Gartenmann sérülése után – a svájci válogatott ebben a szezonban nem léphet pályára –, és jelenleg a Fradi egyik legértékesebb láncszeme. Sőt nemcsak az egyik legjobb, hanem az egyik leggólerősebb játékossá vált az Üllői úton. A 27 éves Gómez a pályafutása során megfordult az Atlético Madrid utánpótlásában is, mielőtt Svájcba igazolt, ahol az FC Zürich meghatározó játékosa volt a 2025/26-os szezon téli szünetéig –  összesen 62 mérkőzésen lépett pályára, és ezeken két gólig, illetve három gólpasszig jutott –, amikor is a Fradi a Transfermarkt adatai szerint háromszázezer euróért megvásárolta.

A Fradi szurkolóinak nagy örömére Gómez az Újpest ellen szerezte első hivatalos találatát
A Fradi szurkolóinak nagy örömére Gómez az Újpest ellen szerezte első hivatalos találatát. Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám

Az elmúlt évek legeredményesebb Fradi-védője Gómez

A 194 centire nőtt középső védő már a második ferencvárosi tétmérkőzésén, az Újpest ellen 3-0-ra megnyert derbin megszerezte első hivatalos gólját a Fradi mezében. A téli edzőtáborozás edzőmeccsein is Gómez törte meg a gólcsendet, amikor a dán Midtjylland elleni találkozón a 90. percben fejjel vette be az ellenfél kapuját. Magassága miatt a pontrúgásoknál mindkét kapu előtt életveszélyes, ám ahogy elmondta, elsősorban a védelmi stabilitásra törekszik, és kőkemény, argentin stílusú védekezést képvisel, de természetesen amikor csak teheti, igyekszik az ellenfél kapuja előtt is feltalálni magát.

Nos, ez utóbbi elég jól megy neki, hiszen a derbit követően a Kazincbarcika elleni Magyar Kupa-meccsen és a Nyíregyháza elleni bajnokin is eredményes volt. Ez azt jelenti, hogy kilenc tétmeccsen jutott el három gólig, ami még egy támadótól sem rossz eredmény, nemhogy egy középhátvédtől. A klub hivatalos honlapján megjelent cikkből kiderült, hogy a Fradi korábbi szlovén védője, Miha Blazic 2017. november 25-én, a magyar labdarúgás napján, a kilencedik meccsén szerezte meg első gólját a Fradi színeiben a Haladás ellen, a harmadik találathoz 15 meccsre volt szüksége, míg a Fradihoz 2024 augusztusában csatlakozó Szalai Gábornak 16 találkozó alatt sikerült eljutnia három gólig.

Mariano Gómez ért el először három gólt a Fradi legutóbbi belső védői közül
Mariano Gómez ért el először három gólt a Fradi legutóbbi belső védői közül. Forrás: Fradi.hu

Nézzük egy táblázat segítségével a Fradi belső védőinek  eddigi statisztikáit a 2025/26-os szezonban:

  • Mariano Gómez: 9 meccs, 3 gól, 86% passzhatékonyság
  • Ibrahim Cissé: 31 meccs, 1 gól, 2 gólpassz, 82% passzhatékonyság
  • Stefan Gartenmann: 16 meccs, 2 gól, 1 gólpassz, 84% passzhatékonyság
  • Toon Raemaekers: 38 meccs, 1 gólpassz, 85% passzhatékonyság
  • Szalai Gábor: 38 meccs, 3 gól, 1 gólpassz, 81% passzhatékonyság

Míg a korábbi alapemberek, mint Ibrahim Cissé vagy a sérüléséig Stefan Gartenmann elsősorban a védekezés stabilizálásáért felelnek, Gómez a rögzített helyzeteknél nyújtott extra gólveszélyével emelkedik ki a mezőnyből. Ráadásul az argentin a szintén három találatnál járó Szalai Gábor mellett a védelem másik ballábas opciója, ami taktikai szempontból kulcsfontosságú lehet Robbie Keane számára.

Mariano Gómez találata a Nyíregyháza elleni bajnokin:

