Belső védőnek jött a Fradiba, a posztján évek óta nem látott gólvágó vált belőle

Ha a téli átigazolási szezont nézzük, a Ferencváros most ténylegesen megerősödött. Az argentín Mariano Gómez érkezése megoldotta a védelem közepén keletkezett űrt Stefan Gartenmann sérülése után – a svájci válogatott ebben a szezonban nem léphet pályára –, és jelenleg a Fradi egyik legértékesebb láncszeme. Sőt nemcsak az egyik legjobb, hanem az egyik leggólerősebb játékossá vált az Üllői úton. A 27 éves Gómez a pályafutása során megfordult az Atlético Madrid utánpótlásában is, mielőtt Svájcba igazolt, ahol az FC Zürich meghatározó játékosa volt a 2025/26-os szezon téli szünetéig – összesen 62 mérkőzésen lépett pályára, és ezeken két gólig, illetve három gólpasszig jutott –, amikor is a Fradi a Transfermarkt adatai szerint háromszázezer euróért megvásárolta.

A Fradi szurkolóinak nagy örömére Gómez az Újpest ellen szerezte első hivatalos találatát. Fotó: Fradi.hu/Molnár Ádám

Az elmúlt évek legeredményesebb Fradi-védője Gómez

A 194 centire nőtt középső védő már a második ferencvárosi tétmérkőzésén, az Újpest ellen 3-0-ra megnyert derbin megszerezte első hivatalos gólját a Fradi mezében. A téli edzőtáborozás edzőmeccsein is Gómez törte meg a gólcsendet, amikor a dán Midtjylland elleni találkozón a 90. percben fejjel vette be az ellenfél kapuját. Magassága miatt a pontrúgásoknál mindkét kapu előtt életveszélyes, ám ahogy elmondta, elsősorban a védelmi stabilitásra törekszik, és kőkemény, argentin stílusú védekezést képvisel, de természetesen amikor csak teheti, igyekszik az ellenfél kapuja előtt is feltalálni magát.

Nos, ez utóbbi elég jól megy neki, hiszen a derbit követően a Kazincbarcika elleni Magyar Kupa-meccsen és a Nyíregyháza elleni bajnokin is eredményes volt. Ez azt jelenti, hogy kilenc tétmeccsen jutott el három gólig, ami még egy támadótól sem rossz eredmény, nemhogy egy középhátvédtől. A klub hivatalos honlapján megjelent cikkből kiderült, hogy a Fradi korábbi szlovén védője, Miha Blazic 2017. november 25-én, a magyar labdarúgás napján, a kilencedik meccsén szerezte meg első gólját a Fradi színeiben a Haladás ellen, a harmadik találathoz 15 meccsre volt szüksége, míg a Fradihoz 2024 augusztusában csatlakozó Szalai Gábornak 16 találkozó alatt sikerült eljutnia három gólig.