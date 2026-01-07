mariano gómezNB IFerencváros

Megvan a Fradi első téli igazolása, Argentínából érkezett

Bejelentés bejelentést ér a Ferencvárosnál. Kedden még Varga Barnabás távozását tudatta az NB I címvédője, ma pedig már egy érkező szerepel a címlapon. Egyelőre nem a gólerős csatárt pótolta a Fradi, hanem egy védőt, az argentin Mariano Gómezt igazolta le.

Magyar Nemzet
2026. 01. 07. 20:04
A Fradi újonca Orosz Pál (balra) és Hajnal Tamás (jobbra) társaságában
A Fradi újonca Orosz Pál (balra) és Hajnal Tamás (jobbra) társaságában Forrás: fradi.hu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Varga Barnabás már elment, a görög AEK Athén vette meg, Tóth Alex még megvan, de olasz források szerint a Lazio 16 millió eurós ajánlattal bekopogtatott a Ferencváros ajtaján, így nem elképzelhetetlen, hogy hamarosan ő is távozik, mint azt korábban Kubatov Gábor klubelnök már előrevetítette. A Fradi mindezek ellenére egyelőre nem az ő pótlásukon dolgozik, ugyanis szerdán bemutatta első téli érkezőjét az NB I címvédője, és se nem csatárt, se nem középpályást, hanem védőt hozott a Népligetbe.

Mariano Gómez (balra) a csíkos mezt a Fradi zöld-fehérjére cseréli
Mariano Gómez (balra) a csíkos mezt a Fradi zöld-fehérjére cseréli. Fotó: Kjetil Waber

Argentin védőt igazolt a Fradi

A Ferencváros a 13-szoros bajnok és 10-szeres kupagyőztes FC Zürich csapatának középhátvédjét, az argentin Mariano Gómezt vásárolta meg, aki 2024 nyara óta erősítette a svájci csapatot, amelynek színeiben az idényben tizenhét, összesen 62 mérkőzésen lépett pályára, és ezeken két gólig, illetve három gólpasszig jutott.

A Fradi honlapja felidézte, a 194 centiméter magas, 26 éves Gómez 2019-ben tette át székhelyét Argentínából Európába. Először kölcsönben szerepelt a spanyol UD Ibizában, majd egy évvel később megvásárolta az Atlético Madrid, amelynek B együttesében szerepelt a másod-, később pedig a harmadosztályban.

@fradimedia Egy kőkemény argentin a Fradiban! Mariano Gómez mostantól zöld-fehérben!💚 #fyp #football #player #new #club ♬ eredeti hang - FradiMedia

Javában zajlik a Fizz Liga!
A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság új idénye – immár Fizz Liga néven – már javában tart. A névváltás új korszakot hozott, de a kérdések a régiek: ki lesz a bajnok, ki harcolja ki a nemzetközi kupaindulást, és kik búcsúznak az élvonaltól? Vajon megőrzi fölényét a címvédő Ferencváros, vagy idén felborul a papírforma, és más csapat ünnepelhet majd? A fordulók izgalma garantált, a szurkolók pedig minden hétvégén újabb drámára és parázs meccsekre számíthatnak. A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá a bajnoki hajrát.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelek444

Garantált összeomlás

Bayer Zsolt avatarja

A 444 egyik kis s…ggfeje azt írta, a magyar állam teljes összeomlása garantált a hóesés miatt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.