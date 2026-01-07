Megvan a Fradi első téli igazolása, Argentínából érkezett

Varga Barnabás már elment, a görög AEK Athén vette meg, Tóth Alex még megvan, de olasz források szerint a Lazio 16 millió eurós ajánlattal bekopogtatott a Ferencváros ajtaján, így nem elképzelhetetlen, hogy hamarosan ő is távozik, mint azt korábban Kubatov Gábor klubelnök már előrevetítette. A Fradi mindezek ellenére egyelőre nem az ő pótlásukon dolgozik, ugyanis szerdán bemutatta első téli érkezőjét az NB I címvédője, és se nem csatárt, se nem középpályást, hanem védőt hozott a Népligetbe.

Mariano Gómez (balra) a csíkos mezt a Fradi zöld-fehérjére cseréli. Fotó: Kjetil Waber

Argentin védőt igazolt a Fradi

A Ferencváros a 13-szoros bajnok és 10-szeres kupagyőztes FC Zürich csapatának középhátvédjét, az argentin Mariano Gómezt vásárolta meg, aki 2024 nyara óta erősítette a svájci csapatot, amelynek színeiben az idényben tizenhét, összesen 62 mérkőzésen lépett pályára, és ezeken két gólig, illetve három gólpasszig jutott.

A Fradi honlapja felidézte, a 194 centiméter magas, 26 éves Gómez 2019-ben tette át székhelyét Argentínából Európába. Először kölcsönben szerepelt a spanyol UD Ibizában, majd egy évvel később megvásárolta az Atlético Madrid, amelynek B együttesében szerepelt a másod-, később pedig a harmadosztályban.

