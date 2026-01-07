Tóth AlexFerencvárosLazioSerie A

Olaszországban már tudják, elképesztő ajánlat futott be Tóth Alexért

Nagy a mozgolódás a Ferencváros háza táján. A magyar bajnok egy spílere, Varga Barnabás Görögországba igazolt, hamarosan pedig talán egy újabb is távozik. Olasz sajtóinformációk szerint ugyanis a Serie A-ban szereplő Lazio ajánlatot tett a zöld-fehéreknek, Tóth Alex a kiszemeltje.

2026. 01. 07. 18:17
Hamarosan Tóth Alex is búcsút mond a Ferencvárosnak? Fotó: Csudai Sándor
Kubatov Gábor klubelnök újévi köszöntőjében bejelentette, hogy Varga Barnabást és Tóth Alexet is eladja a Ferencváros. Az első transzfer sokat nem is váratott magára, a 31 éves csatárt már be is mutatta új csapata, az AEK Athén. Sőt, Varga már az első edzését is letudta a görög élvonal éllovasánál, erről az athéniek büszkén számoltak be a közösségi oldalaikon.

A 9-szeres magyar válogatott Tóth Alex hamarosan talán új terepen bizonyíthat
Tóth Alex sokat megérne a Laziónak

Hogy Tóth Alexről mikor készülhet ilyen videó, azt nem tudjuk megjósolni, viszont már jó ideje arról szólnak a hírek, hogy Európa több topklubja is szeretné magáénak tudni a 20 éves középpályást. A Borussia Dortmund, az RB Leipzig, a Newcastle, a Juventus és a Liverpool érdeklődéséről is lehetett hallani, a legutóbbi pletykák szerint pedig a Lazio is vinné az NB I legdrágább, a Transfermarkt által nyolcmillió euróra taksált játékosát.

Az olaszoknak komolyak lehetnek a szándékaik, legalábbis a lalaziosiamonoi.it szerdán tudatta a követőivel, hogy Tóth Alexért ajánlatot tett a Fradinak a római klub, és a portál úgy értesült, tizenhatmillió eurót, azaz több mint hatmilliárd forintot is megadna érte a Serie A-ban kilencedik Lazio. A szerző szerint a két fél nincs messze a megállapodástól, folyamatosak a tárgyalások. A Laziónál abban bíznak, hogy már a következő órákban sikerül megegyezniük a magyar klubbal.

Ha nyélbe ütik az üzletet, és valóban ekkora összeg fejében vált klubot Tóth Alex, akkor ő lesz NB I történetének legdrágábban eladott futballistája. A jelenlegi rekorder Lisztes Krisztián, akiért 2024-ben hatmillió eurót utalt át az FTC-nek az Eintracht Frankfurt.

A Ferencváros nem kommentálta az olaszok értesülését.

