Szalah után Tóth Alex is az Örök Városba költözhet

A játékosok statisztikáival foglalkozó szakportál, a Transfermarkt még 2025. december 8-án frissítette az NB I-ben játszó labdarúgók értékét . A magyar bajnokságban szereplő játékosok rangsorának az élén továbbra is a ferencvárosi Tóth Alex áll, hiszen a 20 éves játékos értéke újabb hárommillió euróval növekedett, azaz immár nyolcmillióra taksálja őt az oldal. Nem véletlenül emelkedik így az ázsiója, hiszen a Ferencváros mellett a válogatott alapemberévé is vált, ezért abszolút nem lenne meglepetés, ha valósággá válna Kubatov Gábor bejelentése, miszerint a Fradi eladja Varga Barnabást és Tóth Alexet.

Tóth Alex legújabb kérője az olasz klub, a római Lazio (Fotó: Kurucz Árpád)

Nagy kérdés, hogy Tóth Alex vajon meddig marad a Fradi legnagyobb kincse

A Ferencváros és a magyar válogatott 20 éves középpályása immár a klubjában és a nemzeti csapatban is nélkülözhetetlen, amit a jelenleg zajló idényben mutatott statisztikai adatai is alátámasztanak.

Tóth Alex statisztikája (2025/26)

NB I: 12 meccs, 1 gól, 2 gólpassz – 818 játékperc

Bajnokok Ligája-selejtező: 6 meccs, 1 gól, 2 gólpassz – 466 játékperc

Európa-liga-alapszakasz: 5 meccs, 1 gólpassz – 346 játékperc

Összesen: 23 meccs, 2 gól, 5 gólpassz – 1630 játékperc

Ha azt vesszük figyelembe, hogy az FTC elnökének nyilatkozatából az első már megvalósult – Varga Barnabást a görög AEK Athén szerezte meg helyi sajtóhírek szerint 4,5 millió eurót fizetve a 31 éves csatárért –, nem kételkedhetünk abban sem, hogy a bejelentés második fele, már ami Tóth Alexről szól, szintén megvalósul. A 20 éves középpályás ugyanis már a téli átigazolási piac egyik slágerjátékosa lehet, miután rengeteg helyről, köztük topbajnokságokból érdeklődnek a fiatal játékos iránt.

Az érdeklődő klubok

Serie A: Juventus

Bundesliga: Dortmund és az RB Leipzig

Premier League: Liverpool és a Newcastle.

Nos, talán nem véletlen, hogy a Tóth Alex ügyeit intéző menedzser, Papp Bence korábban azt nyilatkozta, akár most télen is érkezhet olyan visszautasíthatatlan ajánlat – 15 millió euróról szól a fáma –, amely elősegítheti a fiatal játékos eligazolását.

Nem tudni, hogy Tóth Alex marad-e a Fradiban, vagy ő is eligazol már télen, mint Varga Barnabás (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Az Örök Város is befutó lehet, a Lazio rámozdult Tóth Alexre

Úgy tűnik, hogy az olasz főváros is felkerült az átigazolási piac térképére, hiszen az AS Roma jelezte, szívesen látná a soraiban egykori csatárát, a Liverpoolnál igencsak labilis helyzetbe került Mohamed Szalahot. Az Örök Város kék fele is megmozdult, és a kétszeres bajnok, hétszeres Olasz Kupa-győztes Lazio a lalaziosiamonoi.it nevű portál szerint régóta figyeli Tóth Alexet. A La Repubblica mellett több másik olasz portál szerint viszont a figyelésnél sokkal több történt az elmúlt napokban, és arról írtak a lapok – mindezt a Fradi ügyekben jól értesült ulloi129.hu is megerősítette –, hogy a Lazio már tárgyalásokba is kezdett a Ferencvárossal a középpályás megszerzéséről. A Lazio a jelenlegi idényben nem indult a nemzetközi porondon – rosszabb gólkülönbsége miatt szorult a Fiorentina mögé, így lemaradt a Konferencialigáról –, azaz Tóth Alex esetleges római szerződésével nem szerepelhetne a nemzetközi kupákban, míg a Fradival már most, két meccsel a vége előtt továbblépett az Európa-liga alapszakaszából.

Egy kis ízelítő, miért is akarja „fél” Európa megszerezni Tóth Alexet: