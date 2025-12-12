Tóth Alex lassan nemcsak az NB I-et, de a régiót is kinövi

Tóth AlexNB IFradirégióközéppályás

Úgy tűnik, a Fradi lassan már nem is annyira csiszolatlan gyémántja nemcsak itthon ér meg minden pénzt, de már a régióban is a legértékesebb futballisták között tartják számon. A csütörtök esti, Európa-liga-alapszakaszbeli Glasgow Rangers elleni meccsen is remeklő Tóth Alex – a találkozót a Fradin 2-1-re nyerte – a maga nyolcmillió eurós értékével már számos szomszédos országban vezetné az erre vonatkozó rangsort, és a menedzsere szerint legkésőbb nyárig elszerződhet valamelyik topbajnokság csapatába.

Molnár László
2025. 12. 12. 5:04
Tóth Alex értéke egyre csak növekszik, a Fradi csúcsbevételért adhatja el középpályását
Tóth Alex értéke egyre csak növekszik, a Fradi csúcsbevételért adhatja el középpályását Fotó: Polyák Attila
A játékosok statisztikáival foglalkozó szakportál, a Transfermarkt december 8-án, hétfőn frissítette az NB I-ben játszó labdarúgók értékét. A rangsor élén az NB I-ben továbbra is a ferencvárosi Tóth Alex áll – a középpályás a csütörtök esti, Glasgow Rangers elleni 2-1-re megnyert El-alapszakaszbeli meccsén is remekelt –, ám a 20 éves játékos értéke újabb 3 millió euróval növekedett, azaz immár 8 millióra taksálja őt az oldal. Ez pedig azt is eredményezte, hogy a Fradiban immár 5 millió euróval előzi meg ezen a listán a megosztott második helyen álló Varga Barnabás, Ibrahim Cissé, Gavriel Kanikovszki, Mohammed Abu Fani négyest, akik a Fradi.hu cikke szerint egyaránt hárommillió eurót érnek.

Tóth Alex a Fradi kulcsembere lett a mostani idényre
Tóth Alex a Fradi kulcsembere lett a mostani idényre     Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI Fotószerkesztőség

Tóth Alex ma a Fradi legnagyobb kincse, kérdés, hogy meddig

A Ferencváros és a magyar válogatott 20 éves középpályása immár a klubjában és a nemzeti csapatban is nélkülözhetetlen, amit a jelenleg zajló idényben mutatott statisztikai adatai is alátámasztanak. 

Tóth Alex statisztikája (2025/26)

  • NB I: 12 meccs, 1 gól, 2 gólpassz – 818 játékperc
  • Bajnokok Ligája-selejtező: 6 meccs, 1 gól, 2 gólpassz – 466 játékperc
  • Európa-liga-alapszakasz: 5 meccs, 1 gólpassz – 346 játékperc
  • Összesen: 23 meccs, 2 gól, 5 gólpassz – 1630 játékperc

És akkor ehhez hozzávehetjük azt, hogy Marco Rossi valamennyi vb-selejtezőn bizalmat szavazott a fiatal játékosnak, azaz Tóth mind a hat őszi válogatottmérkőzésen pályára lépett.

Tóth Alex immár nemcsak a játékával, hanem az értékével is megérkezett a régió legjobbjai közé. Ha körbenézünk, hogy a környező országok hasonló listáján hol helyezkedne el a 8 millió eurós értékével, azonnal megértjük, miért állnak lassan sorba érte a topbajnokságok élklubjai.

  • Szlovákia: 1. hely – legértékesebb Nino Marcelli (Slovan) 4,5 millió euró
  • Ukrajna: 8. hely – legértékesebb Mikola Matvienko (Sahtar Donyeck) 16 millió euró
  • Románia: 1-2. hely – legértékesebb Kurt Zouma (Kolozsvár) 8 millió euró
  • Szerbia: 2-3. hely – legértékesebb Tomás Handel (Crvena zvezda) 10 millió euró
  • Horvátország: 3. hely – legértékesebb Ismael Bennacer (Dinamo Zagreb) 10 millió euró
  • Szlovénia: 1. hely – legértékesebb Óscar Zambrano (NK Maribor) 1,5 millió euró.
  • Ausztria: 5. hely – legértékesebb Mads Bidstrup, Karim Konaté és Joane Gadou (Salzburg) 15-15 millió euró
  • Lengyelország: 2. hely – legértékesebb Oskar Pietuszewski (Jagellonia) 12 millió euró

A magyar NB I-nél többre taksált nyugati bajnokságokban is megállná a helyét a Fradi középpályása a 8 milliós értékével, hiszen a belga bajnokságban a 17., a dán első osztályban az 5., a svédeknél az első, míg Norvégiában a második legértékesebb játékos lenne.

Nagy kérdés, vajon meddig lesz Tóth Alex Dibusz Dénes és Varga Barnabás csapattársa
Nagy kérdés, vajon meddig lesz Tóth Alex Dibusz Dénes és Varga Barnabás csapattársa    Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI Fotószerkesztőség

Érdeklődőből nincs hiány, már az utód is meglehet

Amint arról beszámoltunk, az átigazolási piac egyik slágerjátékosa lehet Tóth Alex – akár már most télen, de leginkább a jövő nyáron –, és rengeteg helyről, köztük topbajnokságokból érdeklődnek a fiatal játékos iránt. A legtöbbször a Bundesliga két élcsapatát, a Dortmundot és a Lipcsét, valamint a Serie A rekordbajnokát, a Juventust emlegetik vele kapcsolatban, de felmerült már a Premier League-ből a Liverpool és a Newcastle neve is. A Tóth Alex ügyeit intéző menedzser, Papp Bence korábban azt nyilatkozta, ha most télen nem érkezik visszautasíthatatlan ajánlat – 15 millió euróról szól a fáma –, akkor legkésőbb a jövő nyáron megvalósulhat ügyfele klubváltása.

A 20 éves középpályás csütörtök este a skót Glasgow Rangers ellen is megmutatta, miért is annyira keresett labdarúgó. Tóth Alex rengeteget futott ismét, szerelt, megjátszotta a labdákat, és a Fradi egyenlítő gólja előtt tanítanivalóan játszott össze a gólpasszt adó Cissével.

Tóth Alex statisztikája a Glasgow Rangers ellen

  • osztályzat: 7,4
  • lövés: 1
  • várható gólok (xG): 0.05
  • passzhatékonyság: 83% (59-ből 49 jó)
  • labdaérintés: 74
  • kapu előtti labdaérintés: 1
  • sikeres cselek: 100% (2/2)
  • sikeres párharcok: 8

Nyilván egy ilyen szintű játékost mindenképpen pótolni kell, és az m4sport.hu értesülése szerint a Ferencváros már meg is találta azt a játékost, aki a bajnokcsapat középpályáján megfelelő erősítést jelentene. Ő nem más, mint a Fradi legnagyobb riválisának, a Győrnek a 23 éves játékosa, Vitális Milán, aki szintén bemutatkozott már a magyar válogatottban.

 

