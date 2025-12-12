Tóth Alex lassan nemcsak az NB I-et, de a régiót is kinövi

A játékosok statisztikáival foglalkozó szakportál, a Transfermarkt december 8-án, hétfőn frissítette az NB I-ben játszó labdarúgók értékét. A rangsor élén az NB I-ben továbbra is a ferencvárosi Tóth Alex áll – a középpályás a csütörtök esti, Glasgow Rangers elleni 2-1-re megnyert El-alapszakaszbeli meccsén is remekelt –, ám a 20 éves játékos értéke újabb 3 millió euróval növekedett, azaz immár 8 millióra taksálja őt az oldal. Ez pedig azt is eredményezte, hogy a Fradiban immár 5 millió euróval előzi meg ezen a listán a megosztott második helyen álló Varga Barnabás, Ibrahim Cissé, Gavriel Kanikovszki, Mohammed Abu Fani négyest, akik a Fradi.hu cikke szerint egyaránt hárommillió eurót érnek.
Tóth Alex ma a Fradi legnagyobb kincse, kérdés, hogy meddig
A Ferencváros és a magyar válogatott 20 éves középpályása immár a klubjában és a nemzeti csapatban is nélkülözhetetlen, amit a jelenleg zajló idényben mutatott statisztikai adatai is alátámasztanak.
Tóth Alex statisztikája (2025/26)
- NB I: 12 meccs, 1 gól, 2 gólpassz – 818 játékperc
- Bajnokok Ligája-selejtező: 6 meccs, 1 gól, 2 gólpassz – 466 játékperc
- Európa-liga-alapszakasz: 5 meccs, 1 gólpassz – 346 játékperc
- Összesen: 23 meccs, 2 gól, 5 gólpassz – 1630 játékperc
És akkor ehhez hozzávehetjük azt, hogy Marco Rossi valamennyi vb-selejtezőn bizalmat szavazott a fiatal játékosnak, azaz Tóth mind a hat őszi válogatottmérkőzésen pályára lépett.
Tóth Alex immár nemcsak a játékával, hanem az értékével is megérkezett a régió legjobbjai közé. Ha körbenézünk, hogy a környező országok hasonló listáján hol helyezkedne el a 8 millió eurós értékével, azonnal megértjük, miért állnak lassan sorba érte a topbajnokságok élklubjai.
- Szlovákia: 1. hely – legértékesebb Nino Marcelli (Slovan) 4,5 millió euró
- Ukrajna: 8. hely – legértékesebb Mikola Matvienko (Sahtar Donyeck) 16 millió euró
- Románia: 1-2. hely – legértékesebb Kurt Zouma (Kolozsvár) 8 millió euró
- Szerbia: 2-3. hely – legértékesebb Tomás Handel (Crvena zvezda) 10 millió euró
- Horvátország: 3. hely – legértékesebb Ismael Bennacer (Dinamo Zagreb) 10 millió euró
- Szlovénia: 1. hely – legértékesebb Óscar Zambrano (NK Maribor) 1,5 millió euró.
- Ausztria: 5. hely – legértékesebb Mads Bidstrup, Karim Konaté és Joane Gadou (Salzburg) 15-15 millió euró
- Lengyelország: 2. hely – legértékesebb Oskar Pietuszewski (Jagellonia) 12 millió euró
A magyar NB I-nél többre taksált nyugati bajnokságokban is megállná a helyét a Fradi középpályása a 8 milliós értékével, hiszen a belga bajnokságban a 17., a dán első osztályban az 5., a svédeknél az első, míg Norvégiában a második legértékesebb játékos lenne.
