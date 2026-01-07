Súlyos tízmilliókba kerültek a baloldal levitézlett káderei az újbudaiaknak

Kökény Mihály, a Horn- és a Medgyessy-kormányok egészségügyi minisztere, illetve Molnár Gyula, az MSZP egykori elnöke is a fizetési listára került a XI. kerületben. Emellett felbukkant a kerületben Molnár Gyula egykori főépítésze is.

Fotó: Tücsök György

Kökény Mihály egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos tanácsadásért egy év alatt összesen bruttó 9,6 millió forint fizetést kapott. Nemrég a DK-s botránypolitikus, Gréczy Zsolt jelentette be, hogy Kökény Mihály tanácsadóként csatlakozik az újbudai önkormányzat csapatához.

Kökény Mihály csatlakozott a Demokratikus Koalícióhoz. Horn Gyula és Medgyessy Péter kormányának tagja, az első magyar népegészségügyi program alkotója az elmúlt években a nemzetközi egészségpolitikában is sokat dolgozott, a WHO Végrehajtó Tanácsa elnökének is megválasztották. Másfél éve a DK szakértőjeként tevékenykedett, vezette az árnyékkormány egészségügyi kabinetjét. Újbudán László Imre polgármester tanácsadója

– írta közösségi oldalán Gréczy Zsolt.

Kökény Mihály a Horn-kormány népjóléti minisztereként felelős volt csaknem 15 ezer kórházi ágy felszámolásáért. Mint ismert, 1994-ben még 98 453 kórházi ágyat tartottak nyilván Magyarországon,

1998-ra viszont már csak 83 770-et, közel 15 ezerrel kevesebbet.

Emellett Kökény Mihály MSZP-s miniszterként 1997-ben részt vett egy olyan javaslat beterjesztésében is, amely megadóztatta volna a nyugdíjakat. A tervezetről szóló dokumentumból kiderült, hogy a Horn-kormány által beterjesztett társadalombiztosítási nyugellátásról szóló, 1997. évi LXXXI. törvény hosszú távú szándéka a nyugdíjak megadóztatása volt.