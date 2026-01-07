gréczy zsoltdklászló imrekökény mihálymolnár gyula

Súlyos tízmilliókba kerültek a baloldal levitézlett káderei az újbudaiaknak

A nyilvánosan elérhető adatok szerint csaknem negyvenmillió forintot költött a XI. kerületi önkormányzat több régi motoros kifizetésére.

Gábor Márton
2026. 01. 07. 20:35
Borítókép: László Imre újbudai polgármester az önkormányzati tanácsteremben (Fotó: Havran Zoltán)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kökény Mihály, a Horn- és a Medgyessy-kormányok egészségügyi minisztere, illetve Molnár Gyula, az MSZP egykori elnöke is a fizetési listára került a XI. kerületben. Emellett felbukkant a kerületben Molnár Gyula egykori főépítésze is.

Fotó: Tücsök György 

Kökény Mihály egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos tanácsadásért egy év alatt összesen bruttó 9,6 millió forint fizetést kapott. Nemrég a DK-s botránypolitikus, Gréczy Zsolt jelentette be, hogy Kökény Mihály tanácsadóként csatlakozik az újbudai önkormányzat csapatához.

Kökény Mihály csatlakozott a Demokratikus Koalícióhoz. Horn Gyula és Medgyessy Péter kormányának tagja, az első magyar népegészségügyi program alkotója az elmúlt években a nemzetközi egészségpolitikában is sokat dolgozott, a WHO Végrehajtó Tanácsa elnökének is megválasztották. Másfél éve a DK szakértőjeként tevékenykedett, vezette az árnyékkormány egészségügyi kabinetjét. Újbudán László Imre polgármester tanácsadója

– írta közösségi oldalán Gréczy Zsolt.

Kökény Mihály a Horn-kormány népjóléti minisztereként felelős volt csaknem 15 ezer kórházi ágy felszámolásáért. Mint ismert, 1994-ben még 98 453 kórházi ágyat tartottak nyilván Magyarországon,

1998-ra viszont már csak 83 770-et, közel 15 ezerrel kevesebbet.

Emellett Kökény Mihály MSZP-s miniszterként 1997-ben részt vett egy olyan javaslat beterjesztésében is, amely megadóztatta volna a nyugdíjakat. A tervezetről szóló dokumentumból kiderült, hogy a Horn-kormány által beterjesztett társadalombiztosítási nyugellátásról szóló, 1997. évi LXXXI. törvény hosszú távú szándéka a nyugdíjak megadóztatása volt.

Az újbudai megbízások között felbukkan egy Molnár Gyula korábbi polgármesterhez, az MSZP egykori elnökéhez kapcsolódó szerződés is. A politikus vezető főtanácsadóként bruttó 16,6 millió forintjába került egy év alatt az újbudaiaknak. A politikus 2021-ben már a DK támogatásával indult az előválasztáson, majd a rákövetkező évben be is lépett a pártba. Újabb mandátumot viszont nem szerzett. De nem eshetett nehezére beletörődni, hiszen László Imre polgármester maga mellé vette.

Az áprilisi választásokon pedig a politikus Budapest 10. egyéni választókerületében méreti meg magát a Demokratikus Koalíció színeiben, így várhatóan az elkövetkezendő csaknem száz napban a kampányra való tekintettel a XI. kerületi önkormányzatnál végzett teendőit félre kell majd tennie.

Szintén a fizetési listára került Schreffel János, aki 1999 és 2010 között a XI. kerület főépítészként tevékenykedett a Molnár Gyula vezette Újbudán. A főépítész bruttó 1,9 millió forintot kapott a munkájáért, fél év alatt összesen 11,5 millió forintba került a ténykedése az újbudaiaknak.

Borítókép: László Imre újbudai polgármester az önkormányzati tanácsteremben (Fotó: Havran Zoltán)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelek444

Garantált összeomlás

Bayer Zsolt avatarja

A 444 egyik kis s…ggfeje azt írta, a magyar állam teljes összeomlása garantált a hóesés miatt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu