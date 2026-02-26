Rendkívüli

Orbán Viktor nyílt levelet írt Zelenszkijnek: azonnali lépést követel a Barátság kőolajvezeték ügyében

Zelenszkijorosz-ukrán háborúTrumptelefonhívás

Itt a fordulat: Trump és Zelenszkij telefonon tárgyaltak a háború lezárásáról

Telefonbeszélgetést folytatott február 25-én Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump amerikai elnök, amelyen a közelgő genfi egyeztetések előkészítése és a háború lezárásának lehetőségei kerültek napirendre.

Magyar Nemzet
2026. 02. 26. 7:38
Volodimir Zelenszkij és Donald Trump (Fotó: AFP)
Volodimir Zelenszkij elnök február 25-én telefonon egyeztetett amerikai partnerével, Donald Trumppal, a két ország magas rangú tisztségviselőinek Genfbe tervezett tárgyalásai előtt.

Trump és Zelenszkij telefonon egyeztetett a genfi tárgyalás előtt (Fotó: AFP)
Trump és Zelenszkij telefonon egyeztetett a genfi tárgyalás előtt (Fotó: AFP)

Zelenszkij egy közösségi médiában közzétett bejegyzésben erősítette meg a beszélgetés tényét, és közölte, hogy Trump képviselői, Steve Witkoff amerikai különmegbízott és Jared Kushner tanácsadó is részt vettek a hívásban – írja a The Kyiv Independent.

Az Axios által, névtelen forrásokra hivatkozva közölt információk szerint a beszélgetést barátságos és pozitív hangulatúnak jellemezték. Zelenszkij a beszámolók szerint azt mondta, bízik abban, hogy a háború még az idén véget érhet, míg Trump úgy fogalmazott, hogy egy hónapon belül szeretné lezárni a konfliktust.

A telefonhívásra egy nappal azelőtt került sor, hogy Ukrajna Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácsának titkára, Rusztem Umerov február 26-án Genfben találkozik Witkoff-fal és Kushnerrel.

Zelenszkij közölte, hogy a vezetők áttekintették a közelgő kétoldalú találkozó napirendjét, valamint egy március elejére tervezett, szélesebb körű tárgyalási forduló előkészületeit, amelyen a teljes tárgyalódelegációk háromoldalú formátumban vennének részt. Elmondása szerint a mostani egyeztetések célja, hogy előkészítsék a vezetői szintű tárgyalásokat.

„Trump elnök támogatja ezt a lépésekből álló folyamatot. Csak ilyen módon lehet valamennyi összetett és érzékeny kérdést rendezni, és végleg lezárni a háborút” – írta Zelenszkij.

Zelenszkij köszönetet mondott a PURL-programért is – ez egy olyan mechanizmus, amely lehetővé teszi Ukrajna számára, hogy az Egyesült Államoktól rakétákat vásároljon légvédelmi rendszereihez.

„Ez a tél a legnehezebb Ukrajna számára, de az Egyesült Államoktól megvásárolható, légvédelmi rendszerekhez szükséges rakéták jelentős segítséget nyújtanak abban, hogy megbirkózzunk ezekkel a kihívásokkal és megvédjük az emberéleteket” – írta.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Donald Trump (Fotó: AFP)

