Itt a fordulat: Trump és Zelenszkij telefonon tárgyaltak a háború lezárásáról

Zelenszkij egy közösségi médiában közzétett bejegyzésben erősítette meg a beszélgetés tényét, és közölte, hogy Trump képviselői, Steve Witkoff amerikai különmegbízott és Jared Kushner tanácsadó is részt vettek a hívásban – írja a The Kyiv Independent.

Az Axios által, névtelen forrásokra hivatkozva közölt információk szerint a beszélgetést barátságos és pozitív hangulatúnak jellemezték. Zelenszkij a beszámolók szerint azt mondta, bízik abban, hogy a háború még az idén véget érhet, míg Trump úgy fogalmazott, hogy egy hónapon belül szeretné lezárni a konfliktust.

A telefonhívásra egy nappal azelőtt került sor, hogy Ukrajna Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácsának titkára, Rusztem Umerov február 26-án Genfben találkozik Witkoff-fal és Kushnerrel.

Zelenszkij közölte, hogy a vezetők áttekintették a közelgő kétoldalú találkozó napirendjét, valamint egy március elejére tervezett, szélesebb körű tárgyalási forduló előkészületeit, amelyen a teljes tárgyalódelegációk háromoldalú formátumban vennének részt. Elmondása szerint a mostani egyeztetések célja, hogy előkészítsék a vezetői szintű tárgyalásokat.