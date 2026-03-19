Ma kezdődik az uniós állam- és kormányfők ülése Brüsszelben. Az európai emberek joggal várják el, hogy az Európai Tanács végre olyan döntéseket hozzon, amelyek közelebb hozzák a békét, és nem a háború további eszkalációja irányába mozdulnak el. A napirendi pontokat tekintve azonban ezen az ülésen is az ukrán elnök követeléseinek meghallgatásával kezdenek, és előreláthatóan olyan tanácsi következtetéseket fogadnak el, amelyek további pénzügyi és katonai támogatást irányoznak elő Ukrajna számára.
A magyarok az eddigi legnagyobb Békemeneten megüzenték Zelenszkijnek: eddig és ne tovább! Magyarországot nem lehet zsarolni, a magyar miniszterelnök nem fog megijedni a halálos fenyegetésektől sem, ha a magyar nemzeti érdekek védelméről van szó.
Lehet, hogy Brüsszelben taps várja az ukránokat, de Magyarország nem fog háborúba lépni. Amíg nemzeti kormány van, kiállunk a nemzeti érdekeink mellett, megvédjük a békét és a biztonságot. A csendes többség hangosan üzeni: amíg veszélyeztetnek és fenyegetnek, semmilyen támogatást nem szavazunk meg Ukrajnának. Akkor sem, ha Brüsszelben a fejük tetejére állnak a háborúpártiak, akkor sem, ha ukránbarát kormányt akarnak beejtőernyőztetni Magyarországra.
Míg Ukrajna példátlan fenyegetésbe kezdett, és a közel-keleti konfliktus miatt turbulenssé vált a globális energiapiac helyzete, addig az uniót a teljes tehetetlenség és technokratáinak hozzá nem értése jellemzi. Megoldásra váró feladat pedig bőven van, de öncélú és Európa-ellenes eszméik megakadályozzák a brüsszeli vezetőket a józan cselekvésben.
Egymásra licitálva kergetik bele a tagállamokat egy közös adósságspirálba a háború vég nélküli finanszírozása érdekében. Ők már négy éve eldöntötték, hogy Ukrajnát a legvégsőkig támogatni fogják, ha kell, Európa kivéreztetése árán is. Abból sem hajlandók egy jottányit sem engedni, hogy keleti szomszédunk már 2027-ben a közösség tagja legyen.
Ha kell, kiforgatják és gúnyt űznek az uniós jogból, félresöprik az egyet nem értő tagállamokat, és ukrán zászlókba öltöztetik a nyugat-európai nagyvárosokat, mert a brüsszeli logika szerint ez így helyes.
