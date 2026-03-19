Békepárti fordulatra van szükség!

Ma kezdődik az uniós állam- és kormányfők ülése Brüsszelben. Az európai emberek joggal várják el, hogy az Európai Tanács végre olyan döntéseket hozzon, amelyek közelebb hozzák a békét, és nem a háború további eszkalációja irányába mozdulnak el. A napirendi pontokat tekintve azonban ezen az ülésen is az ukrán elnök követeléseinek meghallgatásával kezdenek, és előrelátha­tóan olyan tanácsi következtetéseket fogadnak el, amelyek további pénzügyi és katonai támogatást irányoznak elő Ukrajna számára.

A magyarok az eddigi legnagyobb Békemeneten megüzenték Zelenszkijnek: eddig és ne tovább! Magyarországot nem lehet zsarolni, a magyar miniszterelnök nem fog megijedni a halálos fenyegetésektől sem, ha a magyar nemzeti érdekek védelméről van szó.

Lehet, hogy Brüsszelben taps várja az ukránokat, de Magyarország nem fog háborúba lépni. Amíg nemzeti kormány van, kiállunk a nemzeti érdekeink mellett, megvédjük a békét és a biztonságot. A csendes többség hangosan üzeni: amíg veszélyeztetnek és fenyegetnek, semmilyen támogatást nem szavazunk meg Ukrajnának. Akkor sem, ha Brüsszelben a fejük tetejére állnak a háborúpártiak, akkor sem, ha ukránbarát kormányt akarnak beejtőernyőztetni Magyarországra.

Míg Ukrajna példátlan fenyegetésbe kezdett, és a közel-keleti konfliktus miatt turbulenssé vált a globális energiapiac helyzete, addig az uniót a teljes tehetetlenség és technokratáinak hozzá nem értése jellemzi. Megoldásra váró feladat pedig bőven van, de öncélú és Európa-ellenes eszméik megakadályozzák a brüsszeli vezetőket a józan cselekvésben.

Egymásra licitálva kergetik bele a tagállamokat egy közös adósságspirálba a háború vég nélküli finanszírozása érdekében. Ők már négy éve eldöntötték, hogy Ukrajnát a legvégsőkig támogatni fogják, ha kell, Európa kivéreztetése árán is. Abból sem hajlandók egy jottányit sem engedni, hogy keleti szomszédunk már 2027-ben a közösség tagja legyen.

Ha kell, kiforgatják és gúnyt űznek az uniós jogból, félresöprik az egyet nem értő tagállamokat, és ukrán zászlókba öltöztetik a nyugat-euró­pai nagyvárosokat, mert a brüsszeli logika szerint ez így helyes.