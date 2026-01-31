Rendkívüli

Meghalt Fenyő Miklós

A Fidesz a garancia a magyar energiaszuverenitás megvédésére

Elfogadhatatlan, hogy Brüsszelben durva jogi trükközéseket alkalmaznak.

Zsigmond Barna Pál
Fotó: Kovács Márton
Brüsszel nyomására a Tanács minősített többséggel hivatalosan is elfogadta az orosz energiaimport ellehetetlenítését célzó RE­PowerEU-rendeletet. Lássuk, mi is történt a héten Brüsszelben?

Európában az energiabiztonság terén két valóság létezik: az egyik egy globalista narratíva, amely sem az európai gazdaságra, sem az európai polgároknak nincsen tekintettel, kizárólag ideológiai kérdésnek és nyomásgyakorlási eszköznek tekinti az energiaellátást. Ezzel szemben áll patrióta és magyar stratégia, amely éleslátással biztosítja hazánk energiaellátását és a megfizethető, biztonságos utánpótlást a hazai fogyasztók és ipar védelme érdekében.

Az energiabiztonságot nem lehet politikai vagy ideológiai kérdéssé tenni. A Brüsszelből erőltetett, hirtelen leválás olyan gazdasági sokkot eredményezne hazánkban, amely miatt jelentős versenyhátrányba kerülne az ország, és a rezsiköltségek minden magyar család számára a jelenlegi két-háromszorosára növekednének. Sem Brüsszelnek, sem hazai kiszolgálóinak nem fogjuk engedni, hogy tönkretegyék Magyarország energiabiztonságát.

Magyarország keresetet fog benyújtani az Európai Unió Bíróságához, az áterőltetett jogszabály ugyanis egy óriási jogi csalással jött létre. Elfogadásához egyhangú döntéshozatalra lett volna szükség.

Annak érdekében, hogy kikerüljék a szuverén nemzeti kormányok ellenkezését, szankció helyett kereskedelmi intézkedésnek álcázták a döntést, így a megszavazásához elég volt a minősített többség – a REPowerEU de facto szankció, kereskedelempolitikai jogalapon elfogadva, megkerülve az egyhangúságot. Elfogadhatatlan, hogy Brüsszelben ilyen jogi trükközéseket alkalmaznak, és figyelmen kívül hagyták a tényt is, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 194. cikke értelmében az energiamix meghatározása a tagállamok joga.

Természetesen Szlovákia sem szavazta meg a rendeletet, mivel egyértelmű, hogy az ország földrajzi helyzete jelentős mértékben befolyásolja a lehetőségeit, ott sincs tengeri kijárat vagy közvetlen hozzáférés LNG-terminálokhoz. 

Egyszerűen a fizikai valóság az, hogy nincs más lehetőségük olcsó alternatív gázforrás beszerzésére.

Az Általános Ügyek Tanácsán Brüsszelben a kormány képviseletében hangsúlyoztam: a REPowerEU-rendelet beavatkozik a tagállamok szuverenitásába, és nem állja ki az úgynevezett szubszidiaritási próbát sem. A magyar Országgyűlésben indokolt véleményt fogalmaztunk meg a szubszidiaritással kapcsolatos jelentős aggodalmakról. Az is sajnálatos, hogy nem készült átfogó, országspecifikus hatásvizsgálat, ideértve az ezzel járó árnyomásra és volatilitásra vonatkozó versenyképességi ellenőrzést, valamint a regionális ellátásbiztonsági kérdéseket.

Arról sem beszélnek Brüsszelben, hogy 2024 novemberé­ben az uniós állam- és kormányfők a budapesti nyilatkozatban az egyik legnagyobb, versenyképességet negatívan befolyásoló problémaként azonosították a magas és ingadozó energiaárakat. A REPowerEU-rendeletben körvonalazott intézkedések azonban nemcsak rossz energiaárakhoz vezetnek, hanem veszélyeztetik az ellátásbiztonságot is, különösen a szárazföldi tagállamok esetében.

Amíg Európa legtöbb országa a sokszorosára növekedett energiaárak terhét nyögi az elhibázott szankciók miatt, Brüsszelben továbbra is azon dolgoznak, hogy eltöröltessék a rezsicsökkentést. Ehhez a Tisza Párt és Magyar Péter személyé­ben meg is találták itthoni szövetségeseiket, akik az Európai Parlamentben nem szavaztak a rendelet ellen. 

A Tisza szerint a rezsicsökkentés egy humbug, felesleges, meg kell szüntetni. Így diktálják ezt nekik Brüsszelből, nem mondhatnak mást. Ezt maga Kapitány István, a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai szakértője is megerősítette. 

Már színre lépése leg­elején belengette, hogy dolgozni fognak az orosz energiáról való leváláson. Magyar Péter és a globalista világhoz tartozó „szakértői” mindent el fognak követni annak érdekében, hogy ellehetetlenítsék a rezsicsökkentést, és drasztikusan megemeljék a magyar családok rezsiköltségeit. Abban is biztosak lehetünk, hogy a tiszások újdonsült külügyi szakértője sem mondana nemet Brüsszelnek: Orbán Anitától is azt várják a brüsszeli döntéshozók, hogy támogassa a kéréseiket. A kijevi sajtó is arról ír, hogy minden akadályt elhárítana az ukránok elől – nem lenne ez másképp az energiaszuverenitásunk esetében sem.

A kormány a januári rezsistoppal minden magyar családtól átvállalja a megnövekedett gázfogyasztás pluszterheit, miközben a rezsicsökkentést továbbra is fenntartja. Amíg nemzeti, szuverenista kormány van, következetesen kiállunk az energiaszuverenitásunk mellett. Áprilisban hatalmas a tét: csak a Fidesz képes garantálni, hogy továbbra is a magyar nemzeti érdek érvényesüljön. Ha a tiszások jutnának hatalomra, akkor a kijevi és a brüsszeli érdekeket képviselnék. Csak a Fidesz jelent garanciát a magyar energiaszuverenitás megőrzésére!

A szerző parlamenti államtitkár, Európai Uniós Ügyek Minisztériuma

