A Fidesz a garancia a magyar energiaszuverenitás megvédésére

Brüsszel nyomására a Tanács minősített többséggel hivatalosan is elfogadta az orosz energiaimport ellehetetlenítését célzó RE­PowerEU-rendeletet. Lássuk, mi is történt a héten Brüsszelben?

Európában az energiabiztonság terén két valóság létezik: az egyik egy globalista narratíva, amely sem az európai gazdaságra, sem az európai polgároknak nincsen tekintettel, kizárólag ideológiai kérdésnek és nyomásgyakorlási eszköznek tekinti az energiaellátást. Ezzel szemben áll patrióta és magyar stratégia, amely éleslátással biztosítja hazánk energiaellátását és a megfizethető, biztonságos utánpótlást a hazai fogyasztók és ipar védelme érdekében.

Az energiabiztonságot nem lehet politikai vagy ideológiai kérdéssé tenni. A Brüsszelből erőltetett, hirtelen leválás olyan gazdasági sokkot eredményezne hazánkban, amely miatt jelentős versenyhátrányba kerülne az ország, és a rezsiköltségek minden magyar család számára a jelenlegi két-háromszorosára növekednének. Sem Brüsszelnek, sem hazai kiszolgálóinak nem fogjuk engedni, hogy tönkretegyék Magyarország energiabiztonságát.

Magyarország keresetet fog benyújtani az Európai Unió Bíróságához, az áterőltetett jogszabály ugyanis egy óriási jogi csalással jött létre. Elfogadásához egyhangú döntéshozatalra lett volna szükség.

Annak érdekében, hogy kikerüljék a szuverén nemzeti kormányok ellenkezését, szankció helyett kereskedelmi intézkedésnek álcázták a döntést, így a megszavazásához elég volt a minősített többség – a REPowerEU de facto szankció, kereskedelempolitikai jogalapon elfogadva, megkerülve az egyhangúságot. Elfogadhatatlan, hogy Brüsszelben ilyen jogi trükközéseket alkalmaznak, és figyelmen kívül hagyták a tényt is, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 194. cikke értelmében az energiamix meghatározása a tagállamok joga.

Természetesen Szlovákia sem szavazta meg a rendeletet, mivel egyértelmű, hogy az ország földrajzi helyzete jelentős mértékben befolyásolja a lehetőségeit, ott sincs tengeri kijárat vagy közvetlen hozzáférés LNG-terminálokhoz.

Egyszerűen a fizikai valóság az, hogy nincs más lehetőségük olcsó alternatív gázforrás beszerzésére.

Az Általános Ügyek Tanácsán Brüsszelben a kormány képviseletében hangsúlyoztam: a REPowerEU-rendelet beavatkozik a tagállamok szuverenitásába, és nem állja ki az úgynevezett szubszidiaritási próbát sem. A magyar Országgyűlésben indokolt véleményt fogalmaztunk meg a szubszidiaritással kapcsolatos jelentős aggodalmakról. Az is sajnálatos, hogy nem készült átfogó, országspecifikus hatásvizsgálat, ideértve az ezzel járó árnyomásra és volatilitásra vonatkozó versenyképességi ellenőrzést, valamint a regionális ellátásbiztonsági kérdéseket.