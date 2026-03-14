Irán népe megérdemli a szabadságot

Irán egy koszfészek? A rövid válasz: nem. A hosszabb válasz: nem, de… Nézzük, mi is ez a „de”. Illetve kezdjük onnan, hogy miért nem.

Perzsia az ókori világ legnagyobb állama volt, az első igazi nagy birodalom. A Méd Királyság, Lídia és Babilónia meghódításával hozta létre Círus, avagy más kiejtésben Kurus, Kr. e. 559 környékén. A meghódított népekkel szemben toleráns, kultúrájuk megőrzését engedő Óperzsa (más néven Akhaimenida) Birodalom még tovább növekedett és prosperált;

csúcsát és legnagyobb kiterjedését Dárius alatt érte el 500 környékén. Fennhatósága Egyiptomtól Pakisztánig terjedt, 20 tartományt foglalt magába, amelyeket egy több mint 2500 kilométeres „országút” kötött össze.

Perszepolisz volt a formális királyi város, de adminisztratív főváros volt Szúza, Babilon, Ekbatana és Paszargadai is.

Itt született a világ első monoteista vallásának tekinthető zoroasztrizmus. Mono­teista olyan értelemben, hogy a kor más vallásaival ellentétben a sok különböző istenség tisztelete (vagy a kínai univerzizmus) helyett egyetlen istenük volt: Ahura Mazda. Neki azonban volt egy teljes ellentéte, Ahriman, a „gonosz isten”. A Zoroaszter (más kiejtéssel Zarathustra) próféta által alapított vallás tehát igazából dualista volt. (Szemben a kereszténységgel, ahol a sátán egy bukott angyal az Urat szolgáló seregből, nem pedig vele azonos erejű és rangú.)

Kr. e. 480-ban Xerxész, a birodalom ötödik uralkodója nagyszabású hadjáratot folytatott a görög városállamok (konkrétan Athén és Spárta) ellen.

Ekkor zajlott a híres thermopülai csata, amikor a hős spártaiak egy időre feltartóztatták a perzsákat, de utób­biak végül egész Athént felégették. Viszont a szalamiszi csatában a görög flotta legyőzte a perzsát, ellehetetlenítve ezzel az utánpótlást, így visszavonulásra kényszerítve Xerxész hadseregét. Aztán jött a makedón Nagy Sándor Kr. e. 336-ban, és elfoglalta egész Perzsiát (is).

Halálát követően a széteső birodalomnak ezen a részén a Szeleukida Birodalom jött létre egykori hadvezére, Szeleukosz és perzsa felesége, Apama hercegnő irányításával, és maradt fenn nagyjából kétszáz éven keresztül. Részben ebből nőtt ki a Pártus, majd pedig a Szászánida Birodalom. Előbbi nagyjából 350, utóbbi több mint 400 éven keresztül állt fenn.