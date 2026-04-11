Védett ár

Ennyivel olcsóbb! 95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
idezojelek
Vélemény

Háború és forradalom a kapuk előtt

ÉN CSAK LEÍRTAM... – A felhergelt Tisza-hívők pacifikálása nemzeti érdek lesz április 12-ét követően.

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
Cikk kép: undefined
háborúoroszországegyesült államokMagyar Péter hazugságaiválasztásorbán viktoreurópa 2026. 04. 11. 5:40
Fotó: Polyák Attila
0
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kijött egy újabb hangfelvétel. Legtöbbünk számára nyilván nem hoz újdonságot. Magyar Péter is tudja, hogy a háború komoly, valós veszély. Mindig is tudta. Csak titkolta a hívei előtt. Hazudott nekik. Manipulálta őket.

És most mindez kiderült. No, persze valójában csak számunkra derült ki. Számunkra, akik mindig is tudtuk. Azt is, hogy a háború valós veszély. És azt is, hogy 

Magyar Péter hazudik. A sajátjainak is. A sajátjai viszont most sem tudják meg. A Telex, a 444, a HVG, a 24 és a többi propagandaoldal olvasói sehol sem találkoznak az információval. Azzal, hogy bizalmas, szűk körben simán elismerte, már réges-régen, hogy Euró­pa háborúra készül. 

Nem a Fidesz riogat ezzel, nem Rogán találta ki. Hanem bizony, Európa különböző vezetői, a német kancellártól a brit védelmi miniszteren keresztül az egykori holland kormányfőig – aki nem mellesleg ma a NATO főtitkára – mindenki arról beszél, hogy „boots on the ground”, vagyis hogy európai katonáknak kell hamarosan ukrán földre lépniük, és harcolniuk Oroszország ellen. Európai katonáknak; nem amerikaiaknak. Ez lényeges, erről mindjárt bővebben… Szóval Magyar Péter semmi újat nem mondott, csak bevallotta azt, amit már régesrég megbeszélt a gazdáival Brüsszelben.

Két nappal ezelőtt Németországban már megtiltották a 17–45 év közöttiek számára, hogy hosszabb időre külföldre menjenek. Aztán ma persze megcáfolták mindezt a németek. A végtelenül népszerűtlenné vált, bukás szélén álló Merz kancellár menteni próbálja magát. De készülnek újra bevezetni a sorköteles hadsereget is. Nem csak a németek; más európai országok is követik őket ezen az úton.

Más kérdés, hogy 

egy Oroszországgal szembeni háborúban Európának semmi esélye. Az Egyesült Államok pedig nem fog ebbe beszállni. Esze ágában sincs Oroszországgal háborúzni – ráadásul van most bőven elég más dolga, gondja is a világban. Oroszországnak viszont van ötezer darab atomtöltete. Európának összesen nagyjából ötszáz (Nagy-Britan­niában és Franciaországban); tizedannyi, mint az oroszoknak.

Bízunk benne, senki sem olyan elvetemült őrült, hogy ezeket elkezdje lődözni a másikra. Bár ma sajnos félő, hogy Starmerben vagy Macronban kevésbé bízhatunk ezen a téren, mint Putyinban. De az atomtöltetektől teljesen függetlenül is, Európának jóval kevesebb katonája van, mint az oroszoknak. Csak hogy tisztában legyünk a számokkal: a NATO-nak összesen nagyjából 3,2 millió katonája van. Ebből kicsivel több mint 1,3 millió amerikai. A második legnagyobb kontingens Törökországé: 350 ezer. Ez a csaknem 1,7 millió katona holtbiztos, hogy nem fog Oroszország ellen harcolni. Maradt összesen másfél millió, összesen harminc országra leosztva. Nyilván egy részüknek otthon kell maradnia, biztosítani a hátországot egy potenciális háború esetén. De ha a nagyobb országokat és az ő létszámaikat nézzük, a franciák, lengyelek, németek, britek, olaszok, görögök, spanyolok össze tudnak dobni összesen körülbelül egymilliót (ha senki sem marad otthon). Nem kevés – de azért ne bízzuk el magunkat: Oroszországnak 1,3 millió katonája van. Ukrajnának van 800 ezer (lehet, hogy ma már csak 600). De ha totális konfrontációra kerülne sor, akkor abba Észak-Korea is beszállna Oroszország oldalán, a maga 1,2 millió katonájával.

Jogos felvetés: az eddigi számok csak az aktív szolgálatot teljesítőket takarják. Valóban nem beszéltünk még a tartalékosokról: a NATO-nál ez 2,3 millió. Oroszországban nagyjából ugyanennyi. Észak-Koreában pedig 6,3 millió. A kétmilliós kínai és a másfél milliós indiai hadseregről nem esett szó; nem tudhatjuk, milyen pozíciót foglalnának el egy potenciális világháborúban. Számunkra a legjobb esetben is semlegeset. Oroszország ellen megint csak holtbiztos, hogy ők sem harcolnának.

De ne eszkaláljuk rögtön a dolgot (elméletben sem). Még rágondolni is szörnyű egy világháborúra. Viszont a realitások elől nem dughatjuk a homokba a fejünket. És a realitás az, hogy az oroszok egy katonanép. Békeidőben szívesen járnak vásárolni, színházba, buliznak – élik az életüket. De ők elsősorban katonák; ilyen náluk a néplélek. 

Az európaiak ezzel szemben vásárolnak, buliznak, színházba járnak, esznek-isznak, esetleg tüncikéznek stb. – háborús időkben pedig megkérik az amerikaiakat, hogy légyszi, segítsetek. Az európai fiatalok többsége, ha be is soroznák őket, képtelenek lennének felvenni a harcot az oroszokkal.

Épp ezért kell Európának Ukrajna, hogy ők harcoljanak – helyette. De az ukránok szép lassan elfogynak, a túlélőknek meg egyre jobban kezd elegük lenni. Magyar Péter viszont – brüsszeli gazdáinak megfelelve – támogatja a háborús erőfeszítéseket. Mind pénzben, mind katonában. Ha a Tisza alakítana kormányt, be is kellene szállnunk ebbe a háborúba. De tehetünk érte, hogy kimaradjunk. Két X-en múlik most vasárnap.

De mi lesz utána? 

Ha nyer a Fidesz, marad a béke, és visszatér az élet a normális kerékvágásba? Sajnos nem. A tiszás csőcselék olyan szinten van felhergelve, fellázítva, konkrétan: démonizálva (szó szerint), hogy nem fognak beletörődni a választási vereségbe. Nem véletlenül a Batthyány térre szervezték a maguk eredményváróját. A bukás után a karmelitához készülnek randalírozni. 

Ahol egyébként egy lélek sem lesz, de jól lehet majd videózni, sajtózni, ahogy ostromolják a magyar kormány székhelyét. Vigyázzunk: már most itt vannak Magyarországon azok a külföldi ügynökök, aktivisták, kiképzett Antifa- és egyéb harcosok is, akik vezényelni fogják ezeket az akciókat.

Nem véletlenül jött ki az elmúlt napokban menetrendszerűen mindennap egy-egy videó, amelyen valaki „kitálal”. Köztük fegyveres testületek tagjai is. 

A cél: fellázítani nemcsak a lakosság minél nagyobb részét, de a rendőröket, katonákat is megpróbálni rávenni, hogy tagadják meg a parancsot, és álljanak a lázadók oldalára, amikor a választások után kitör majd a „forradalom”. Aminek az alapját az fogja adni, hogy „elcsalt választást” fognak kiabálni.

 Ezért kellettek a hetek óta közölt hamis közvélemény-kutatási számok. Hogy elmondhassák, és el is hitethessék a tömeggel: lám-lám, ők vezettek, nem kicsit, nagyon; most meg a Fidesz győzött
– tehát csakis csalás történhetett.

A terv egy budapesti Majdan. Utóbbin a demokratikusan megválasztott (Janukovics szimpatikus volt nekünk vagy sem, ez teljesen mindegy) kormány legitimitását kétségbe vonva, óriási tömegeket vittek Kijev utcáira az ukrán belpolitikába masszívan beavatkozó külföldi titkosszolgálatok és egyéb aktorok (köztük kárpátaljai magyarokat is, akik oda-vissza buszjegyet és 500 hrivnyát kaptak érte). Romániában az elnökválasztáson az alkotmánybíróságot vezérelték külföldről és kézzel (plusz kitaláltak egy kamu narratívát orosz beavatkozásról), és így sikerült megakadályozni a szuverenista jelölt győzelmét. (Megint csak nem releváns, hogy nekünk szimpatikus volt-e a jelölt vagy sem.) Szerbiában a Majdanhoz hasonló tüntetéssel próbálták delegitimálni Vucic elnököt, sikertelenül.

Most, Magyarországon még nagyobb a tét. 

Ha sikerül visszaverni a támadást, és győzünk a vasárnapi választáson, utána a közrendet is helyre kell állítani – az óriási lendületet adhat egész Európának és a patrióta erőknek. Megmutatva, hogy igenis ellen lehet állni a birodalmi törekvéseknek, a nemzetállami szuverenitás eltörlésének.

 Nem véletlenül vetik be a sátáni erők teljes arzenálját, a kőolaj- és földgázvezetékek megtámadásától noÁrig. Ha Magyarország ellen tud állni, akkor pikk-pakk, dől a többi dominó a sorban. Masszív szabadságpárti győzelem jöhet Ausztriában, AfD-áttörés Németországban, a Reform sikere a briteknél…

És mit csinál eközben az Egyesült Államok? Egyértelmű támogatását fejezi ki Orbán Viktor és a Fidesz mellett. Ez az aprócska tény természetesen nem zavarja csöppet sem az agymosott, indoktrinált, felhergelt csőcseléket abban, hogy oroszbérencezzen, meg Putyinpincsizzen. Nekik ez lett betanítva, ennyire képesek. Mármint intellektuálisan.

Amúgy képesek még a tombolásra, pusztításra, őrjöngésre is. Egyértelműen ez vár ránk vasárnap este és a következő napokban. Pláne, ha úgy alakulna a helyzet, hogy a Fidesz megnyeri az egyéni választókerületek többségét (ahogy az előrejelzések mutatják is), viszont a listás szavazatoknál a Tisza jön ki jobban. Ebben az esetben a lázadást némi jogászkodással is megpróbálják majd alátámasztani. A győztes legitimitását pedig aláaknázni.

Magyar Péter elszólta ugyan magát a háborúval kapcsolatban (pontosabban most derült ki a korábbi elszólása), de a felhergelt tiszás törzsbázist ez nyilván a legkevésbé sem érdekli. Nemcsak azért, mert nem találkoznak a sztorival a propagandasajtóban, hanem ha esetleg szembe is jön velük valahol másutt, akkor sem számít. Ők már oly mélyre kerültek a pszichózisban, Orbán Viktor bukásának vágyvezérelt lázálmában, hogy a valóság nincs rájuk semmilyen hatással. 

Pedig előbb-utóbb kénytelenek lesznek szembenézni vele. Mi pedig velük. És miután szembenéztünk – és a rendőrség is szembenézett – velük vasárnap és a hét elején, utána a pszichológusoknak lesz dolga bőven. (Akik között nagy számban vannak hasonlóan begőzölt tiszás „forradalmárok” is, tehát a potenciális segítők egy része is kiesett.)

Mégis, valamilyen segítségre, sok esetben orvosi kezelésre is szüksége lesz a pszichózisban összeomló tömegeknek. És muszáj is lesz segíteni rajtuk. Mert az őrületük nem csak ön-, de közveszélyes is. A felhergelt csőcselék pacifikálása nemzeti érdek lesz április 12-ét és az ezt követő néhány napos őrjöngést követően.

Erős hittel, lelkiekben jól felfegyverkezve kell nekimennünk az elkövetkező napoknak.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekoroszország

Háború és forradalom a kapuk előtt

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekglobalista hálózat

Történelmi döntés előtt állunk

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekkormány

Óvjuk meg Magyarországot a csalódástól és a restaurációtól!

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekAmerika

J. D. Vance útját barátság érlelte

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!
Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelektisza párt

Török Gábor megtette a tétjét, elmondta, kinek lesz tömegsír a választás

Csépányi Balázs avatarja

Ment a ködszurkálás.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu