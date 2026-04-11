Háború és forradalom a kapuk előtt

Kijött egy újabb hangfelvétel. Legtöbbünk számára nyilván nem hoz újdonságot. Magyar Péter is tudja, hogy a háború komoly, valós veszély. Mindig is tudta. Csak titkolta a hívei előtt. Hazudott nekik. Manipulálta őket.

És most mindez kiderült. No, persze valójában csak számunkra derült ki. Számunkra, akik mindig is tudtuk. Azt is, hogy a háború valós veszély. És azt is, hogy

Magyar Péter hazudik. A sajátjainak is. A sajátjai viszont most sem tudják meg. A Telex, a 444, a HVG, a 24 és a többi propagandaoldal olvasói sehol sem találkoznak az információval. Azzal, hogy bizalmas, szűk körben simán elismerte, már réges-régen, hogy Euró­pa háborúra készül.

Nem a Fidesz riogat ezzel, nem Rogán találta ki. Hanem bizony, Európa különböző vezetői, a német kancellártól a brit védelmi miniszteren keresztül az egykori holland kormányfőig – aki nem mellesleg ma a NATO főtitkára – mindenki arról beszél, hogy „boots on the ground”, vagyis hogy európai katonáknak kell hamarosan ukrán földre lépniük, és harcolniuk Oroszország ellen. Európai katonáknak; nem amerikaiaknak. Ez lényeges, erről mindjárt bővebben… Szóval Magyar Péter semmi újat nem mondott, csak bevallotta azt, amit már régesrég megbeszélt a gazdáival Brüsszelben.

Két nappal ezelőtt Németországban már megtiltották a 17–45 év közöttiek számára, hogy hosszabb időre külföldre menjenek. Aztán ma persze megcáfolták mindezt a németek. A végtelenül népszerűtlenné vált, bukás szélén álló Merz kancellár menteni próbálja magát. De készülnek újra bevezetni a sorköteles hadsereget is. Nem csak a németek; más európai országok is követik őket ezen az úton.

Más kérdés, hogy

egy Oroszországgal szembeni háborúban Európának semmi esélye. Az Egyesült Államok pedig nem fog ebbe beszállni. Esze ágában sincs Oroszországgal háborúzni – ráadásul van most bőven elég más dolga, gondja is a világban. Oroszországnak viszont van ötezer darab atomtöltete. Európának összesen nagyjából ötszáz (Nagy-Britan­niában és Franciaországban); tizedannyi, mint az oroszoknak.

Bízunk benne, senki sem olyan elvetemült őrült, hogy ezeket elkezdje lődözni a másikra. Bár ma sajnos félő, hogy Starmerben vagy Macronban kevésbé bízhatunk ezen a téren, mint Putyinban. De az atomtöltetektől teljesen függetlenül is, Európának jóval kevesebb katonája van, mint az oroszoknak. Csak hogy tisztában legyünk a számokkal: a NATO-nak összesen nagyjából 3,2 millió katonája van. Ebből kicsivel több mint 1,3 millió amerikai. A második legnagyobb kontingens Törökországé: 350 ezer. Ez a csaknem 1,7 millió katona holtbiztos, hogy nem fog Oroszország ellen harcolni. Maradt összesen másfél millió, összesen harminc országra leosztva. Nyilván egy részüknek otthon kell maradnia, biztosítani a hátországot egy potenciális háború esetén. De ha a nagyobb országokat és az ő létszámaikat nézzük, a franciák, lengyelek, németek, britek, olaszok, görögök, spanyolok össze tudnak dobni összesen körülbelül egymilliót (ha senki sem marad otthon). Nem kevés – de azért ne bízzuk el magunkat: Oroszországnak 1,3 millió katonája van. Ukrajnának van 800 ezer (lehet, hogy ma már csak 600). De ha totális konfrontációra kerülne sor, akkor abba Észak-Korea is beszállna Oroszország oldalán, a maga 1,2 millió katonájával.