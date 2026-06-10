Katonák és rollerek

Addig is itt vannak a rollerek, azokkal kapcsolatban azért lehet tenni valamit. Úgy tűnik, az a terv, hogy kivonják a KRESZ módosításából (abban meg valószínűleg az is benne foglaltatik, hogy ezentúl százötvennel mehetnek legálisan az ámokfutók az autópályákon, tehát a leghülyébbje kétszázzal hasít majd, miután villogott egy jóízűt, másfél méternyire megközelítve a hátsó ülésünket), a rollerügyet és elintézik gyorsba’ és okosba’. De arra azért nyilván vigyázni kell, nehogy besértődjenek és csalódott tiszásokká változzanak a rollisok, mert korlátozzák őket a szabadságukban. Láttunk már ilyet, a fadísz is attól lett mocskos, hogy nem lehetett spanglit kapni a boltban.

Hiába, nehéz mindenkinek a kedvére tenni, ha ennyire színes, szélesvásznú és szivárványos a tábor, és ez még csak a kezdet. És a rollerezéssel tényleg kellene kezdeni valamit. Mert miközben a fél ország azon röhögött, hogy egy nindzsa vérnyúl lefejelt egy rollerest, a nyúlon túl a helyzet nem reménytelen, de azért komoly. A rollerbalesetek a valóságban nem annyira viccesek, csak idén már két tizennégy év alatti gyerek halt meg Budapesten, egy tizenhárom éves pedig kómában fekszik, és ez csupán a jéghegy csúcsa.

Nem csoda hát, hogy Hajdúszoboszló lépett egy önállót és merészet, és júliustól több helyszínen is megtiltják az elektromos rollerek használatát. A korlátozás vonatkozik a turisztikai övezetekre, sétányokra, parkokra, iskolák, rendelők és a piac környékére, valamint az e-rollereken kívül kiterjed más elektromos közlekedési eszközökre is.

Tehát valljuk be, nagyjából minden helyszínre, ahol „érdemes” használni ezeket, tekintve, hogy senki nem akar a szántóföldön vagánykodni a cuccal. Persze ezután jön majd a betartatás kérdése, ami mindig neuralgikus pont, ráadásul a városban a nem minden esetben népszerű közteresek járőröznek majd ebből a célból. Majd meglátjuk ezt is.