A kárpátaljai magyarság erősíti Ukrajnát

Emlékeztetett, hogy 2014 után az ukrán állam teljes eszközrendszerével a magyar közösség felszámolásába kezdett, majd 2022-ben az orosz állam tagadva az ukrán nemzet önállóságát, katonai erejével, az ukrán állam felszámolásába kezdett. A Fidesz politikusa egyúttal megjegyezte, hogy 2022 után az Európai Unió egyes képviselői tagadni kezdték Oroszország létjogosultságát. Olyan tervekről kezdtek el beszélni, hogy miként kell területileg felosztani Oroszországot.

Mindeközben napjainkban Európán kívüli érdekkörök kétségbe vonják minden európai nemzet létjogosultságát, meghaladottnak mondják az európai nemzeti államokat és a demokratikus együttműködésén alapuló jelenlegi Európai Unió diktatórikus birodalmi átalakítására készülnek

– húzta alá.

Kövér szerint a kárpátaljai magyar közösség, az ukrán, az orosz és minden európai nemzet jelenleg még egyaránt rendelkezik a nemzeti önazonosság tudatával, ami az államhatárokon és kontinenseken átívelő globális politikai és gazdasági vállalatoknak a nemzetek kifosztására irányuló törekvéseinek útjában áll. Mint mondta, a nemzeti identitás a mai világpolitikában mindennek dacára egyre inkább felértékelődő hatalmi tényező, a globális világgazdaságban pedig egyre inkább versenyképességi tényező.

Az elmúlt esztendőkben Magyarország nemzeti kormánya lehetőségei szerint igyekezett a kárpátaljai magyarság próbatétele idején támaszt nyújtani. Bízunk benne, hogy a nemrég hivatalba lépett brüsszeli magyar kormány a baljós előjelek dacára nem fogja cserben hagyni őket

– mondta Kövér.

Reményét fejezte ki, hogy az ukrán kormány visszaadja a magyarság jogait, és előbb-utóbb megértik, hogy a kárpátaljai magyarság nem gyengíti, hanem erősíti Ukrajnát.