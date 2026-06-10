A brit konzervatív politikus leszámolna az egyenlőségi szabályokkal

A konzervatív politikus szerint a brit közintézmények mára túlságosan a rasszizmus elkerülésére összpontosítanak.

Olyan hosszú ideje aggódnak az intézményi rasszizmus miatt, hogy mára intézményesen alkalmatlanná váltak

– fogalmazott.

Badenoch beszédére alig egy héttel azt követően került sor, hogy politikai vita robbant ki a tavaly decemberben Southamptonban meggyilkolt Henry Nowak ügyében. A konzervatív vezető ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a tragédiát nem szabad a közösségek megosztására felhasználni. Bár elismerte a közvélemény haragját, hangsúlyozta, hogy a düh önmagában nem jelent megoldást.

Az intézmények nem tökéletesek, de egy rosszul működő rendszert akarunk megjavítani, nem pedig darabokra zúzni azért, mert dühösek vagyunk. Dühösek vagyunk, én is dühös vagyok, de a düh nem stratégia, a düh nem megoldás

– mondta.

Népharag zúdult a rendőrökre Henry Nowak ügye miatt

Ahogy arról egy korábbi cikkünkben beszámoltunk, országos felháborodást váltott ki Nagy-Britanniában Henry Nowak halála, miután nyilvánosságra került a rendőri testkamerás felvétel a haldokló fiatal letartóztatásáról. A southamptoni utcákon zavargások törtek ki, miközben politikusok, aktivisták is megszólaltak az ügyben. A tragédia nyomán újra fellángolt a vita a brit rendőrség működéséről, a rasszizmus kérdéséről és az igazságszolgáltatás kettős mércéjéről.

Elszabadult a népharag a Henry Nowakért szervezett tüntetésen ( Fotó: AFP)

A Munkáspártnak nem tetszik az ötlet

A kormány részéről Liz Kendall tudományos és technológiai miniszter élesen bírálta Badenoch javaslatát, és azt állította, hogy a PSED eltörlése visszalépést jelentene az egyenlő bánásmód területén. A miniszter szerint a konzervatív vezető olyan kötelezettséget szüntetne meg, amely hozzájárul a várandós nők, a szülési szabadságon lévő munkavállalók, a fogyatékossággal élő emberek és az idősebb korosztály védelméhez.

Borítókép: Kegyhely Henry Nowak tiszteletére (Fotó: AFP)