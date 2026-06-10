A brit konzervatív politikus leszámolna az egyenlőségi szabályokkal

Kemi Badenoch szerint a szabályozás hozzájárult ahhoz, hogy a hatóságok egyes esetekben nem mertek időben fellépni.
London központjában elmondott beszédében azt állította, hogy a 2017-es manchesteri arénában elkövetett robbantás, a 2023-as nottinghami késes támadások és a 2024-es southporti gyilkosságok esetében is szerepet játszott az a félelem, hogy az érintetteket rasszizmussal vagy előítéletességgel vádolhatják meg.
Mindezek a bűncselekmények megelőzhetők lettek volna, ha az emberek közbelépnek ahelyett, hogy attól félnek, rasszistának bélyegzik őket
– fogalmazott. A politikus szerint ugyanez a hozzáállás vezetett ahhoz is, hogy a helyi hatóságok korábban nem léptek fel kellő határozottsággal a fiatalkorú lányokat kizsákmányoló bűnbandákkal szemben.
Badenoch konkrét példákkal támasztotta alá érvelését
- A manchesteri merénylettel kapcsolatban azt mondta, hogy a biztonsági személyzet attól tarthatott, hogy faji profilalkotással vádolják meg.
- A nottinghami támadások ügyében úgy vélte, a hatóságokat visszatartotta annak figyelembevétele, hogy a mentális egészséggel kapcsolatos intézkedések aránytalanul érinthetik a fekete bőrű embereket.
- A southporti gyilkosságok kapcsán pedig azt állította, hogy Axel Rudakubana erőszakos viselkedését a hatóságok az autizmusának tulajdonították, miközben nem vették kellően komolyan a korábbi figyelmeztető jeleket.
Ha a hatóságok nem az autizmus számlájára írták volna a viselkedését, és az iskolaigazgatóját nem vádolták volna faji sztereotípiák alkalmazásával, amikor aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy kést vitt az iskolába, akkor talán három kislány még mindig közöttünk lenne
– mondta.
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