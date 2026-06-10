Oroszország belsejében csaptak le az ukránok, több száz kilométerre a határtól történt robbanás

Az ukrán elnök megerősítette, hogy ukrán FP–5 Flamingo rakéták csapást mértek egy csebokszári katonai üzemre, amely drónokhoz és rakétákhoz gyárt alkatrészeket az orosz hadsereg számára.
Az államfő a Telegramon közzétett bejegyzésében azt írta, hogy Ukrajna továbbra is nagy hatótávolságú csapásokkal veszi célba az orosz katonai létesítményeket és az olajipari infrastruktúrát.
Az éjszaka folyamán ukrán FP–5 Flamingo rakéták találták el a csebokszári katonai üzemet, amely alkatrészekkel látja el a megszálló hadsereget drónokhoz és rakétákhoz. Köszönöm az Ukrán Fegyveres Erőknek a pontos találatot!
– fogalmazott Zelenszkij.
Az elnök arról is beszámolt, hogy találat érte a Szamarai területen működő Kujbisevszki olajfinomítót, amely több mint 900 kilométerre található a frontvonaltól.
Zelenszkij külön köszönetet mondott a különleges műveleti erők, a biztonsági szolgálat és a katonai hírszerzés katonáinak.
Az SZBU is végrehajtotta a maga válaszcsapásait: a Vlagyimiri területen két olajipari infrastruktúrához tartozó létesítményt ért találat mintegy 700 kilométeres távolságban
– mondta az államfő.
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