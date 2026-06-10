Oroszország belsejében csaptak le az ukránok, több száz kilométerre a határtól történt robbanás

Az ukrán elnök megerősítette, hogy ukrán FP–5 Flamingo rakéták csapást mértek egy csebokszári katonai üzemre, amely drónokhoz és rakétákhoz gyárt alkatrészeket az orosz hadsereg számára.

We continue to apply Ukrainian long-range sanctions against Russian military facilities and the oil industry. In particular, last night Ukrainian FP-5 Flamingos struck a military plant in Cheboksary that supplies the occupier’s army with components for drones and missiles. I… pic.twitter.com/WdA2yUhsyC — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 10, 2026

Az államfő a Telegramon közzétett bejegyzésében azt írta, hogy Ukrajna továbbra is nagy hatótávolságú csapásokkal veszi célba az orosz katonai létesítményeket és az olajipari infrastruktúrát.

Az éjszaka folyamán ukrán FP–5 Flamingo rakéták találták el a csebokszári katonai üzemet, amely alkatrészekkel látja el a megszálló hadsereget drónokhoz és rakétákhoz. Köszönöm az Ukrán Fegyveres Erőknek a pontos találatot!

– fogalmazott Zelenszkij.

Az elnök arról is beszámolt, hogy találat érte a Szamarai területen működő Kujbisevszki olajfinomítót, amely több mint 900 kilométerre található a frontvonaltól.

Ukraine targeted Russia’s Kuibyshev Oil Refinery in Samara early this morning, triggering a fire at one of the region’s largest oil-processing facilities. The refinery has a processing capacity of approximately 7 million tons of oil per year, making it a major regional fuel… pic.twitter.com/LPwIrLuJTh — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 10, 2026

Zelenszkij külön köszönetet mondott a különleges műveleti erők, a biztonsági szolgálat és a katonai hírszerzés katonáinak.

Az SZBU is végrehajtotta a maga válaszcsapásait: a Vlagyimiri területen két olajipari infrastruktúrához tartozó létesítményt ért találat mintegy 700 kilométeres távolságban

– mondta az államfő.