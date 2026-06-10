Rendkívüli

Magyar Péter blöffje ezúttal nem jött be, könnyen a körmére éghet a Sulyok Tamás elleni bosszúhadjárat

Rendkívüli

Megdöbbentő dolgot közölt Havasi Bertalan: öngyilkosságok is történtek a Fidesz segítői körében a választás óta

Ukrajnaorosz-ukrán háborúdróntámadás

Oroszország belsejében csaptak le az ukránok, több száz kilométerre a határtól történt robbanás

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Ukrajna újabb, mélyen Oroszország területére elérő légicsapásokat hajtott végre. Egy drón- és rakétaalkatrészeket gyártó hadiüzem, valamint több olajipari létesítmény is célkeresztbe került. Volodimir Zelenszkij szerint a támadások több száz kilométerre a frontvonaltól értek el stratégiai jelentőségű objektumokat. Jól láthatóan az ukrán hadsereg egyre inkább az orosz hátország támadására helyezi a fókuszát.

Magyar Nemzet
2026. 06. 10. 12:50
Volodimir Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ukrán elnök megerősítette, hogy ukrán FP–5 Flamingo rakéták csapást mértek egy csebokszári katonai üzemre, amely drónokhoz és rakétákhoz gyárt alkatrészeket az orosz hadsereg számára.

Az államfő a Telegramon közzétett bejegyzésében azt írta, hogy Ukrajna továbbra is nagy hatótávolságú csapásokkal veszi célba az orosz katonai létesítményeket és az olajipari infrastruktúrát.

Az éjszaka folyamán ukrán FP–5 Flamingo rakéták találták el a csebokszári katonai üzemet, amely alkatrészekkel látja el a megszálló hadsereget drónokhoz és rakétákhoz. Köszönöm az Ukrán Fegyveres Erőknek a pontos találatot!

– fogalmazott Zelenszkij.

Az elnök arról is beszámolt, hogy találat érte a Szamarai területen működő Kujbisevszki olajfinomítót, amely több mint 900 kilométerre található a frontvonaltól.

Zelenszkij külön köszönetet mondott a különleges műveleti erők, a biztonsági szolgálat és a katonai hírszerzés katonáinak.

Az SZBU is végrehajtotta a maga válaszcsapásait: a Vlagyimiri területen két olajipari infrastruktúrához tartozó létesítményt ért találat mintegy 700 kilométeres távolságban

– mondta az államfő.

A beszámolók szerint június 10-én éjszaka és a reggeli órákban legalább három, az üzemanyag- és energetikai, illetve a hadiipari komplexumhoz tartozó létesítményt támadtak Oroszországban. Az ASTRA OSINT elemzése megerősítette, hogy találat érte a csebokszári VNIIR–Progressz üzemet. Helyi lakosok több légicsapásról számoltak be, valamint arról, hogy a hatóságok késve adtak ki riasztásokat. 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Riadót fújt Németország: már itt vannak az oroszok

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekhódmezővásárhelyen

Egy tárlatrendező

Pilhál György avatarja

Nem Pesten történt, amit hallotok. Ott ily regényes dolgok nem történnek. Hódmezővásárhelyen történt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu