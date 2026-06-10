Távoli ország mentheti meg Európa védelmét? Kiderült, mit tervez Von der Leyen

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A bizonytalan világgazdasági és biztonsági helyzetben az Európai Unió egyre nagyobb figyelmet fordít az új stratégiai partnerségek kiépítésére, és ebben Dél-Korea kulcsszereplővé válhat. A Brüsszelben rendezett EU–Dél-Korea csúcstalálkozó tétje jóval túlmutat a diplomácián: a felek a gazdasági, technológiai és védelmi együttműködés elmélyítéséről tárgyalnak. A kontinensnek Dél-Korea nemcsak fontos gazdasági szereplő, hanem egyre jelentősebb védelmi partner is lehet, miközben az unió igyekszik csökkenteni külső függőségeit és megerősíteni a saját biztonságát.

Magyar Nemzet
2026. 06. 10. 9:38
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke (Fotó: AFP)
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A felek várhatóan új versenyképességi partnerséget indítanak, amely a kereskedelemre, a beruházásokra és a gazdasági biztonságra összpontosít. Az Európai Uniónak jelenleg Japánnal és Indiával van hasonló együttműködési kerete. Emellett aláírhatják a tavaly lezárt digitális kereskedelmi megállapodást is, amely a digitális szolgáltatások és az adatáramlás szabályozásában erősítheti a kapcsolatokat.

A találkozó egyik legfontosabb témája a védelem lesz. Az ukrajnai háború kitörése óta az európai országok jelentősen növelték a katonai kiadásaikat, ami kedvező lehetőségeket teremtett a dél-koreai hadiiparnak. A koreai gyártók legnagyobb előnye, hogy gyorsan képesek szállítani olyan eszközöket, amelyek megfelelnek a NATO követelményeinek.

A legnagyobb európai vásárló Lengyelország, amely az elmúlt években harckocsikat, önjáró lövegeket, rakéta-sorozatvetőket és harci repülőgépeket rendelt dél-koreai vállalatoktól. Románia szintén jelentős szerződéseket kötött, míg Észtország, Norvégia és Finnország főként tüzérségi rendszereket vásárolt. A gyors szállítási határidők miatt a dél-koreai cégek több esetben előnybe kerültek amerikai és európai versenytársaikkal szemben – írja a Politico.

Az együttműködés erősödése mögött geopolitikai okok is állnak. Európában egyre többen sürgetik, hogy a kontinens csökkentse a biztonságpolitikai függőségét az Egyesült Államoktól, és több stratégiai partnerrel építsen ki szoros kapcsolatot. Dél-Koreát sokan stabil, technológiailag fejlett és megbízható partnernek tartják.

Napirenden lehet az EU 150 milliárd eurós SAFE védelmi programja is, amelyből a dél-koreai vállalatok nagyobb részesedést szeretnének. Az uniós szabályok azonban elsősorban az európai hadiipart részesítik előnyben, így egyelőre nem várható gyors megállapodás.

A csúcstalálkozó ugyanakkor jól mutatja, hogy Brüsszel hosszabb távon is stratégiai partnerként tekint Szöulra. Ezt jelzi az is, hogy Andrius Kubilius uniós védelmi biztos nemrég felvetette: a jövőben Dél-Korea akár egy esetleges Európai Védelmi Unióval is szorosabb kapcsolatot alakíthatna ki. A mostani találkozó ezért túlmutat a napi diplomácián, és az EU ázsiai kapcsolatainak jövőjéről is szól.

 

Borítókép: Ursula von der Leyen és António Costa (Fotó: AFP)

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Pilhál György
idezojelekhódmezővásárhelyen

Egy tárlatrendező

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Nem Pesten történt, amit hallotok. Ott ily regényes dolgok nem történnek. Hódmezővásárhelyen történt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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