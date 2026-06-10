Távoli ország mentheti meg Európa védelmét? Kiderült, mit tervez Von der Leyen

A felek várhatóan új versenyképességi partnerséget indítanak, amely a kereskedelemre, a beruházásokra és a gazdasági biztonságra összpontosít. Az Európai Uniónak jelenleg Japánnal és Indiával van hasonló együttműködési kerete. Emellett aláírhatják a tavaly lezárt digitális kereskedelmi megállapodást is, amely a digitális szolgáltatások és az adatáramlás szabályozásában erősítheti a kapcsolatokat.

A találkozó egyik legfontosabb témája a védelem lesz. Az ukrajnai háború kitörése óta az európai országok jelentősen növelték a katonai kiadásaikat, ami kedvező lehetőségeket teremtett a dél-koreai hadiiparnak. A koreai gyártók legnagyobb előnye, hogy gyorsan képesek szállítani olyan eszközöket, amelyek megfelelnek a NATO követelményeinek.

A legnagyobb európai vásárló Lengyelország, amely az elmúlt években harckocsikat, önjáró lövegeket, rakéta-sorozatvetőket és harci repülőgépeket rendelt dél-koreai vállalatoktól. Románia szintén jelentős szerződéseket kötött, míg Észtország, Norvégia és Finnország főként tüzérségi rendszereket vásárolt. A gyors szállítási határidők miatt a dél-koreai cégek több esetben előnybe kerültek amerikai és európai versenytársaikkal szemben – írja a Politico.