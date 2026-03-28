Ellenállni az iszlamista hódításnak

Minden megy le a klotyón. Nem pontosan ezt a kifejezést használta Andrew Gold. Hanem így mondta: „Everything’s gone to shit” – vagyis: „Minden elsz…ródott”. Nagy-Britanniáról beszélt.
No, de ki az az Andrew Gold? Volt egy ilyen nevű kiváló Los Angeles-i muzsikus is, de most nem róla van szó. Andrew jelenleg Nagy-Britannia egyik legnépszerűbb, kulturális, társadalmi és politikai kérdésekkel foglalkozó podcastere. Spotify-on és YouTube-on is erős, műsorának egy-egy epizódja simán ötszázezer néző/hallgató fölött teljesít. Apró kis érdekesség, hogy Robbie Williamsszel épp Budapesten vette föl a műsorát, nagyjából fél évvel ezelőtt, amikor az énekes itt koncertezett. Ez sem egy sima bulvárbeszélgetés volt, még Charlie Kirk is szóba került. És volt olyan rész, amit Robbie ügyvédei kérésére ki kellett vágni…
Andrew Gold podcastjének címe Heretics, azaz Eretnekek. És jól sejtjük a névből: nem a mainstream álláspontokat képviseli, nem a nemzetközi-globalista narratívát tolja. Így persze, hogy ő is megkapta már a szokásos stigmákat a baloldal felkent megmondóitól: oroszbérenc, szélsőjobboldali, fasiszta, náci… Utóbbiak különösen komikusak: Andrew ugyanis zsidó.
A múlt hétvégén ismét Budapesten járt, számos további külföldi médiaszereplő, podcasterek, influenszerek társaságában.
És mindannyian részt vettek a CPAC-en, a jobboldali-konzervatív, patrióta erők egyik legnagyobb nemzetközi rendezvényén, amit több évtizede rendeznek már meg Amerikában, immáron ötödik éve pedig Magyarországon is.
Túlzás nélkül a jobboldali, keresztény-konzervatív világ, a patrióták színe-java itt van ilyenkor Budapesten. Olyan súlyos „nagyágyúk” jöttek el idén is, mint Geert Wilders holland jobboldali vezér, Herbert Kickl, az osztrák Szabadságpárt vezetője, Alice Weidel, a német AFD társelnöke, és a legnagyobb rocksztár, Javier Milei argentin elnök! (Mateo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes és Marine LePen, a francia Nemzeti Tömörülés elnöke „csak” a CPAC-hez társuló, hétfői Patrióta nagygyűlésen tudtak részt venni.) De itt volt Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök fia, Jair is (történetesen engem ért a megtiszteltetés, hogy beszélgethettem vele a színpadon), és jó pár nagy nevű amerikai politikai kommentátor, Dinesh D’Souza-tól Dave Rubinig.
