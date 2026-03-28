Ellenállni az iszlamista hódításnak

De miért mondta, és mire értette Andrew Gold, hogy „minden el lett sz…rva? Úgy általában a világra, azon belül pedig elsősorban hazájára, Nagy-Britanniára.

Gyakran szoktuk mondani itt Magyarországon (például mi is, a Politikai hobbista című, szintén a YouTube-on látható műsoromban), hogy a Nyugat válságban van; vagy akár ennél pesszimistább jellemzések is gyakran elhangzanak: „hanyatlik”, „elesett”, „vége”…

És ilyenkor jönnek menetrendszerűen a magyarországi „mindenszaristák” és hülyegyerekek, élen persze az őket folyamatosan hergelő telexes, 444-es, HVG-s stb. propagandistákkal, hogy „haha, szeretnénk mi úgy hanyatlani, mint a Nyugat”, meg hogy a szovjetek mondogatták mindig, hogy a Nyugat hanyatlik…

Attól, hogy valamit a szovjetek mondtak (és történetesen akkor, ott nem volt igaz), attól még mondhatja más is, és lehet igaza is benne.

Magyar Péter is mondta már, hogy nem fogyasztott drogot – mégis egy ilyen akkreditációval nem rendelkező bécsi nőgyógyász-laboratóriumában csináltatott drogtesztet. Ettől még számos más politikus is mondhatja, hogy nem fogyasztott drogot. És valódi drogteszttel igazolhatja is azt.

De ne higgyenek nekünk – vagy akár a saját szemüknek – az orbanofóbok, akik ragaszkodnak hozzá, hogy Nyugaton minden sokkal jobb, mint ebben a lábszagú posványban, itt, a Kárpát-medencében. Kérdezzék meg azt a nagy rakás hétköznapi európai embert, akiket nem hülyített meg a liberális média, vagy olyan közszereplőket, akiket nem vásároltak meg az EU-bürokraták vagy a globalista nagyvállalatok. Igen, tudom, őket is Putyin fizeti. De komolyan, figyeljünk már oda, mit mondanak azok, akik ott születtek, ott élnek, és a szemük előtt zajlott le a kultúrájuk, civilizációjuk lassú leépülése, szétesése.

Persze, nem jött még el a végső pusztulás pillanata. Recsegve-ropogva ugyan, de állnak még az intézmények. És most nem is a formális, politikai-bürokratikus intézményekről van szó, mint a kormányok, pártok, bíróságok stb. Hanem az olyan alapvető „intézményekről”, amelyek a nyugati típusú demokráciák legfontosabb vezérelvei. A szólás- és véleményszabadság, a szabad vallásgyakorlás, a törvény előtti egyenlőség stb. Formálisan léteznek még ugyan, de a gyakorlatban már jóval kevésbé; Nagy-Britanniában különösen.

A muszlim agitátorok bátran kiabálhatják egy megafonba az utcán, hogy „Allahu akbar”, de a velük szemben demonstratívan (de csendben) imádkozó, vagy az utcasarkon a járókelőket egy nyitott Bibliá­val megszólító keresztény hittérítőt a rendőrség letartóztatja.

Nem, nem konteó, kedves telexesek, 444-esek és egyéb libsik – hanem megtörtént, dokumentált esetek. Emellett 2024-ben 12 ezer embert tartóztatott le rövidebb-hosszabb időre a rendőrség Nagy-Britanniában amiatt, mert valamit mondtak az interneten. („Gyűlölet-bűncselekményt” követtek el.) Csak hogy a helyén tudjuk kezelni: Oroszországban ez a szám négyszáz.

A britek szabadságának korlátozását a jelenlegi baloldali miniszterelnök, Keir Starmer rendszeresen az iszlamofóbia elleni küzdelemmel indokolja. Nyilvánvalóan abszurd, mint ahogy az is, amikor ugyanerre (mármint az iszlamofóbia elleni harcra) szólít fel a tévében minden egyes, iszlamisták által elkövetett terrorcselekmény másnapján. Mindezt úgy, hogy a szigetországban már konkrét saríajárőrök (esetenként lovon) vegzálják a nagyvárosok lakosait, és úgy általában birtokba vették a muszlimok a tereket.

Beleértve az olyan szakrális tereket is, mint a Trafalgar tér vagy a Westminster-székesegyház, ahol rendszeresen imádkoznak tömegesen Mekka felé fordulva. A késelésekről, nőket megerőszakoló brigádokról, és az ilyen eseteket eltussoló politikusokról és a cinkos médiáról nem is beszélve…