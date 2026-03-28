Ellenállni az iszlamista hódításnak

ÉN CSAK LEÍRTAM... – A keresztény-konzervatív világ, a patrióták színe-java itt volt a CPAC-en Budapesten.

Minden megy le a klotyón. Nem pontosan ezt a kifejezést használta Andrew Gold. Hanem így mondta: „Everything’s gone to shit” – vagyis: „Minden elsz…ródott”. Nagy-Britanniáról beszélt.

No, de ki az az Andrew Gold? Volt egy ilyen nevű kiváló Los Angeles-i muzsikus is, de most nem róla van szó. Andrew jelenleg Nagy-Britannia egyik legnépszerűbb, kulturális, társadalmi és politikai kérdésekkel foglalkozó podcastere. Spotify-on és You­Tube-on is erős, műsorának egy-egy epizódja simán ötszázezer néző/hallgató fölött teljesít. Apró kis érdekesség, hogy Robbie Williamsszel épp Budapesten vette föl a műsorát, nagyjából fél évvel ezelőtt, amikor az énekes itt koncertezett. Ez sem egy sima bulvárbeszélgetés volt, még Charlie Kirk is szóba került. És volt olyan rész, amit Robbie ügyvédei kérésére ki kellett vágni…

Andrew Gold podcastjének címe Heretics, azaz Eretnekek. És jól sejtjük a névből: nem a mainstream álláspontokat képviseli, nem a nemzetközi-globalista narratívát tolja. Így persze, hogy ő is megkapta már a szokásos stigmákat a baloldal felkent megmondóitól: oroszbérenc, szélsőjobboldali, fasiszta, náci… Utóbbiak különösen komikusak: Andrew ugyanis zsidó.

A múlt hétvégén ismét Budapesten járt, számos további külföldi médiaszereplő, podcasterek, influenszerek társaságában. 

És mindannyian részt vettek a CPAC-en, a jobboldali-konzervatív, patrióta erők egyik legnagyobb nemzetközi rendezvényén, amit több évtizede rendeznek már meg Amerikában, immáron ötödik éve pedig Magyarországon is.

Túlzás nélkül a jobboldali, keresztény-konzervatív világ, a patrióták színe-java itt van ilyenkor Budapesten. Olyan súlyos „nagyágyúk” jöttek el idén is, mint Geert Wilders holland jobboldali vezér, Herbert Kickl, az osztrák Szabadságpárt vezetője, Alice Weidel, a német AFD társelnöke, és a legnagyobb rocksztár, Javier Milei argentin elnök! (Mateo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes és Marine LePen, a francia Nemzeti Tömörülés elnöke „csak” a CPAC-hez társuló, hétfői Patrióta nagygyűlésen tudtak részt venni.) De itt volt Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök fia, Jair is (történetesen engem ért a megtiszteltetés, hogy beszélgethettem vele a színpadon), és jó pár nagy nevű amerikai politikai kommentátor, Dinesh D’Souza-tól Dave Rubinig.

De miért mondta, és mire értette Andrew Gold, hogy „minden el lett sz…rva? Úgy általában a világra, azon belül pedig elsősorban hazájára, Nagy-Britanniára. 

Gyakran szoktuk mondani itt Magyarországon (például mi is, a Politikai hobbista című, szintén a YouTube-on látható műsoromban), hogy a Nyugat válságban van; vagy akár ennél pesszimistább jellemzések is gyakran elhangzanak: „hanyatlik”, „elesett”, „vége”… 

És ilyenkor jönnek menetrendszerűen a magyarországi „mindenszaristák” és hülyegyerekek, élen persze az őket folyamatosan hergelő telexes, 444-es, HVG-s stb. propagandistákkal, hogy „haha, szeretnénk mi úgy hanyatlani, mint a Nyugat”, meg hogy a szovjetek mondogatták mindig, hogy a Nyugat hanyatlik…

Attól, hogy valamit a szovjetek mondtak (és történetesen akkor, ott nem volt igaz), attól még mondhatja más is, és lehet igaza is benne. 

Magyar Péter is mondta már, hogy nem fogyasztott drogot – mégis egy ilyen akkreditációval nem rendelkező bécsi nőgyógyász-laboratóriumában csináltatott drogtesztet. Ettől még számos más politikus is mondhatja, hogy nem fogyasztott drogot. És valódi drogteszttel igazolhatja is azt.

De ne higgyenek nekünk – vagy akár a saját szemüknek – az orbanofóbok, akik ragaszkodnak hozzá, hogy Nyugaton minden sokkal jobb, mint ebben a lábszagú posványban, itt, a Kárpát-medencében. Kérdezzék meg azt a nagy rakás hétköznapi európai embert, akiket nem hülyített meg a liberális média, vagy olyan közszereplőket, akiket nem vásároltak meg az EU-bürokraták vagy a globalista nagyvállalatok. Igen, tudom, őket is Putyin fizeti. De komolyan, figyeljünk már oda, mit mondanak azok, akik ott születtek, ott élnek, és a szemük előtt zajlott le a kultúrájuk, civilizációjuk lassú leépülése, szétesése.

Persze, nem jött még el a végső pusztulás pillanata. Recsegve-ropogva ugyan, de állnak még az intézmények. És most nem is a formális, politikai-bürokratikus intézményekről van szó, mint a kormányok, pártok, bíróságok stb. Hanem az olyan alapvető „intézményekről”, amelyek a nyugati típusú demokráciák legfontosabb vezérelvei. A szólás- és véleményszabadság, a szabad vallásgyakorlás, a törvény előtti egyenlőség stb. Formálisan léteznek még ugyan, de a gyakorlatban már jóval kevésbé; Nagy-Britanniában különösen. 

A muszlim agitátorok bátran kiabálhatják egy megafonba az utcán, hogy „Allahu akbar”, de a velük szemben demonstratívan (de csendben) imádkozó, vagy az utcasarkon a járókelőket egy nyitott Bibliá­val megszólító keresztény hittérítőt a rendőrség letartóztatja. 

Nem, nem konteó, kedves telexesek, 444-esek és egyéb libsik – hanem megtörtént, dokumentált esetek. Emellett 2024-ben 12 ezer embert tartóztatott le rövidebb-hosszabb időre a rendőrség Nagy-Britanniában amiatt, mert valamit mondtak az interneten. („Gyűlölet-bűncselekményt” követtek el.) Csak hogy a helyén tudjuk kezelni: Oroszországban ez a szám négyszáz.

A britek szabadságának korlátozását a jelenlegi baloldali miniszterelnök, Keir Starmer rendszeresen az iszlamofóbia elleni küzdelemmel indokolja. Nyilvánvalóan abszurd, mint ahogy az is, amikor ugyanerre (mármint az iszlamofóbia elleni harcra) szólít fel a tévében minden egyes, iszlamisták által elkövetett terrorcselekmény másnapján. Mindezt úgy, hogy a szigetországban már konkrét saríajárőrök (esetenként lovon) vegzálják a nagyvárosok lakosait, és úgy általában birtokba vették a muszlimok a tereket. 

Beleértve az olyan szakrális tereket is, mint a Trafalgar tér vagy a Westminster-székesegyház, ahol rendszeresen imádkoznak tömegesen Mekka felé fordulva. A késelésekről, nőket megerőszakoló brigádokról, és az ilyen eseteket eltussoló politikusokról és a cinkos médiáról nem is beszélve…

A bevándorlás, illetve a bevándorlók túl nagy száma, és az integrálódásra való képességük és hajlandóságuk hiánya régóta létező probléma az Egyesült Királyságban, de az elmúlt tizenöt-húsz évben vált mindenki számára érezhetővé, megkerülhetetlenné a mindennapokban. És a legelkeserítőbb, hogy a kormányzat továbbra sem tesz semmit; a legradikálisabbak deportálása helyett iszlamofóbiával riogat és vádol. Nem tudunk Andrew-val vitatkozni: Angliában minden el lett sz…rva.

Van-e remény? Jogos a kérdés. Andrew szerint konkrétan nincs. Szerinte húsz, maximum harminc év, és Nagy-Britannia a jelenlegi formájában megszűnik létezni. Európai demokráciaként mindenképp.

 Josh Ferme, a Lotus Eaters politikai portál egykori alapítója eggyel optimistább: szerinte fizikai­lag most még meg lehetne oldani akár milliós nagyságendben is a deportálásokat, csak a politikai akarat hiányzik hozzá. És nem is látunk olyan lehetséges szcenáriót, hogy ezt bárki bevállalná valamikor a jövőben. 

Micsoda gyalázkodást kapott Orbán Viktor, amikor 2015-ben nem engedte be Magyarországra a közel-keleti és észak-afrikai hódítókat, és milyen gyalázkodást kap Magyarország a mai napig, amiért továbbra sem vagyunk hajlandók bevándorlóországgá válni.

Hogy van-e bármi remény, arra Jair Netanjahu, az izraeli miniszterelnök fia mondta, hogy az Egyesült Államokban van, Izraelben van, Magyarországon (és általában Kelet-Európában) is van remény, de Nyugat-Európa elveszett. Ő úgy véli, az iszlám hódítás ott már nem visszafordítható. Míg korábban számos alkalommal járt Londonban, ma már egész egyszerűen nem mehet oda izraeli zsidóként, mert folyamatos életveszélyben lenne. (Az apját meg letartóztatnák.) Az angoloknál húsz év alatt tényleg minden el lett sz…rva, és lement a klotyón.

Miért van remény az USA-ban, Izraelben vagy Magyarországon? Egyszerűen azért, mert olyan kormányok vannak hatalmon, amelyek a globalista érdekkörök (és az őket hasznos hülyeként kiszolgáló nemzetközi liberális morálelit) minden stigmatizálása és mesterkedése ellenére nevén merik nevezni a valós problémát, a bevándorlást és az iszlamizációt, és meg is merik tenni a szükséges lépéseket ellene.

 Nehéz és hosszú küzdelem lesz ez. Nyilvánvaló alapfeltétele, hogy ezek a kormányok, politikai erők maradjanak is hatalmon ezekben az országokban. Hogy továbbra is ellen tudjanak állni a nyugati civilizációt elpusztítani akaró, kívülről érkező hódítók, az iszlamisták nyomásának, ugyanakkor a belső ellenség, a nyugati civilizációt ugyanúgy elpusztítani akaró, woke-progresszív elmebajnak, a neomarxistáknak is.

És persze 

nem lenne baj, ha minél több szövetségesre találnánk ebben a küzdelemben. Erről szólt a CPAC is, s erről szól Brüsszelben a Patrióták Európáért frakciója is. Pontosabban nem találnunk kell szövetségeseket, mert ezek ma már megvannak, hanem ezeket a szövetségeseket kormányra kell juttatni.

 Ahogy Argentínában, Paraguayban és legutóbb Chilében is sikerült. Sőt Bolíviában is megbukott Morales szélsőbalos kísérlete, Venezuela éléről pedig Trump mozdította el Madurót – szó szerint pizsamában.

Dél-Amerika némi reményt adhat Európának is. A kontinens, ahol régóta „minden el volt sz…rva”, úgy tűnik, magára talál. Több évtizedes balos kormányzás után a nemzeti jobboldal ezekben az országokban győzni tudott. (Remélhetőleg hamarosan Brazíliában is újra.) És ezek a patrióta kormányok nem bezárkózó nacionalisták, hanem – a történelem során először – szorosan együttműködnek más országok patrióta erőivel. Ahogy a baloldal évtizedek óta csinálja.

Magyarország tényleg az élen áll, a zászlót viszi ebben az együttműködésben. És ha sikerül nyugat-európai barátainknak kormányra kerülniük, közben az EU jelenlegi vezetését is kifüstölni, és valóban az európai emberek érdekében politizálni, államilag felvállalni a konfrontációt a már itt tartózkodó iszlamista hódítókkal szemben, beleértve a komoly deportálások megindítását, akkor el lehet kerülni a polgárháborút, és talán mégis lehet remény Angliától Ausztriáig is.

 

A téma legfrissebb hírei

Véleményváró

Márki-Zay Péter kiiratkozott a nemzetből

Az árulás rossz, ne légy hazaáruló!

Vinícius, a „majom” egyszerre áldozat és provokátor

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

