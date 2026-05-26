idezojelek
Vélemény

Egészpályás letámadás a Patrióták ellen

Brüsszelben továbbra is a kettős mérce formálja a különböző jogi eljárások életútjait.

Sümeghi Lóránt avatarja
Sümeghi Lóránt
Cikk kép: undefined
PatriótákEurópadiszkrimináció 2026. 05. 26. 5:01
0
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mint ismert, hiába robbant ki három évvel korábban az egyik legnagyobb uniós korrupciós botrányként elhíresült Katargate, amelyben magas rangú európai politikusok, lobbisták, valamint a családtagjaik Katar nevében nyíltan befolyásolták az Európai Parlamentet kenőpénzért cserébe, a perek csak a tavalyi év végén kezdődtek el, az ügy tehát még most sem zárult le.

De hasonló felháborodást váltott ki Európa-szerte Ursula von der Leyen vakcinabotránya is, ami kapcsán kiderült, 2021-ben az Európai Bizottság elnöke személyesen, SMS-eken keresztül tárgyalt a Pfizer vezérigazgatójával egy hatalmas vakcinabeszerzési szerződésről annak ellenére, hogy Von der Leyen férje egy olyan cég élén állt, amely részt vett a Pfizer fejlesztési munkálataiban. Az ügy kirobbanása után az inkrimináló sms-ek törlődtek, illetve a feledés homályába merültek az összeférhetetlenségről szóló kritikák.

Végezetül ki ne emlékezne a tavalyi év leghangosabb ­uniós ügyére, amelyben Federica Mogherini, az EU volt fődiplomatája és két további személy volt érintett, miután kiderült, az említettek ellen közbeszerzési csalás, korrupció, összeférhetetlenség és hivatali titok megsértése miatt emeltek vádat. S bár a három személyt a nyomozás kezdetekor őrizetbe vették, az ügyészség javaslata szerint mégis szabadon engedték őket, mivel nem állt fenn a szökés veszélye.

Mindezek fényében Brüsszelben továbbra is a politikai kettős mérce formálja a különböző jogi eljárások életútjait, amelyek hosszú távon jelentősen ronthatják az unióba vetett bizalmat. 

Nem is meglepő tehát, hogy a Patrióták az üggyel kapcsolatban azt követelik, hogy az Európai Parlament minden képviselőcsoporttal szemben azonos mércét alkalmazzon, és a politikai vitákat ne adminisztratív manipulációk mögé bújva folytassák le.

A szerző a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány vezető elemzője

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekpolitika

Érvek a Védvonal védelmében

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekzöldek

Szakítsunk a globálisfelmelegedés-hisztériával és a szén-dioxid-ellenességgel!

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekalkotmány

Sulyok Tamás, a hős

Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekFidesz

A Tisza Párt erdélyi mutációja

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Kopasz nagyon keményen kiosztotta Magyar Péter ájult propagandistáit

Csépányi Balázs avatarja

Ez azért elég ciki volt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu