Egészpályás letámadás a Patrióták ellen

Mint ismert, hiába robbant ki három évvel korábban az egyik legnagyobb uniós korrupciós botrányként elhíresült Katargate, amelyben magas rangú európai politikusok, lobbisták, valamint a családtagjaik Katar nevében nyíltan befolyásolták az Európai Parlamentet kenőpénzért cserébe, a perek csak a tavalyi év végén kezdődtek el, az ügy tehát még most sem zárult le.

De hasonló felháborodást váltott ki Európa-szerte Ursula von der Leyen vakcinabotránya is, ami kapcsán kiderült, 2021-ben az Európai Bizottság elnöke személyesen, SMS-eken keresztül tárgyalt a Pfizer vezérigazgatójával egy hatalmas vakcinabeszerzési szerződésről annak ellenére, hogy Von der Leyen férje egy olyan cég élén állt, amely részt vett a Pfizer fejlesztési munkálataiban. Az ügy kirobbanása után az inkrimináló sms-ek törlődtek, illetve a feledés homályába merültek az összeférhetetlenségről szóló kritikák.

Végezetül ki ne emlékezne a tavalyi év leghangosabb ­uniós ügyére, amelyben Federica Mogherini, az EU volt fődiplomatája és két további személy volt érintett, miután kiderült, az említettek ellen közbeszerzési csalás, korrupció, összeférhetetlenség és hivatali titok megsértése miatt emeltek vádat. S bár a három személyt a nyomozás kezdetekor őrizetbe vették, az ügyészség javaslata szerint mégis szabadon engedték őket, mivel nem állt fenn a szökés veszélye.

Mindezek fényében Brüsszelben továbbra is a politikai kettős mérce formálja a különböző jogi eljárások életútjait, amelyek hosszú távon jelentősen ronthatják az unióba vetett bizalmat.

Nem is meglepő tehát, hogy a Patrióták az üggyel kapcsolatban azt követelik, hogy az Európai Parlament minden képviselőcsoporttal szemben azonos mércét alkalmazzon, és a politikai vitákat ne adminisztratív manipulációk mögé bújva folytassák le.

A szerző a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány vezető elemzője