Magyar Péter kampánylufijai szétpukkadtak

Kevesebb mint egy hónappal vagyunk a sorsdöntőnek ígérkező országgyűlési választások előtt, így már nyugodtan kijelenthetjük, a hajrában vagyunk. Egy jól megtervezett kampány egyik legfontosabb ismérve, hogy ekkorra már a legfontosabb témák és üzenetek véglegesnek tekinthetők az adott pártok részéről, ebből kifolyólag azoknak rezonálniuk kell a valósággal. Ha ez nem így van, akkor a párt stratégiai hibát vétett, ugyanis közeledve a választások napjához, egyre inkább felértékelődik a hétköznapi élettel, bizonyos veszélyekkel, külső fenyegetésekkel és persze a megélhetéssel kapcsolatos kérdések kezelése.

Amennyiben megnézzük a Tisza Párt kampányhajrában felmutatott, témaválasztásokkal kapcsolatos teljesítményét, minden jel arra enged következtetni, hogy Magyar Péter kampánylufijai látványosan kipukkadtak. Ugyanis a Tisza elmúlt hónapokban csúcsra járatott három kulcstémája közül egy sem állta ki a valóság próbáját, azok Magyarországra és a magyar családokra nézve egytől egyig veszélyesnek és amatőrnek bizonyultak.

Induljunk csak ki az adóemeléssel kapcsolatos tiszás maszatolásból!

Ez eleinte úgy kezdődött, hogy Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke az adóemelés előnyeit hallgatva ravaszul kijelentette, hogy először „választást kell nyerni, utána mindent lehet”, amellyel arra utalt, hogy nem az a lényeg, hogy most mit ígérnek a választóknak, hanem hogy ők egy esetleges győzelem után valójában mit tennének.

S hogy e két helyzet között mekkora a különbség, elég csupán megnézni, miként és milyen ügyekről szavazott a Tisza az Európai Parlamentben, illetve miként nyilatkoztak egykor egyes tiszás EP-képviselők arról, hogy minél rosszabb az itthoni gazdasági helyzet, annál jobb a magyar ellenzéknek. Nem meglepő módon a Tisza-adóval kapcsolatos itthoni magyarázkodás nem aratott nagy sikert, annak kampányhatása majdnem olyan ellentétesre sikerült, mint Magyar Péter Ukrajna-stratégiája.

Ha visszaemlékszünk, itthon óriási, hetekig tartó visszhangot váltott ki a Tisza Párt azon brüsszeli akciója, amelynek keretében Magyar Péter EP-képviselői ukrán nemzeti színekbe öltözve jelentek meg az Európai Parlament plenáris ülésén. Megjegyzendő, hogy ezzel párhuzamosan Magyar Péter azt az EP-tervezetet is aláírta, amelyben az szerepelt, hogy Európa jövője az ukrán hadszíntéren dől el, ezért még több fegyvert és lőszert kell küldeni Kijevnek. A botrányos brüsszeli akcióknak pedig meg is lett a következményük itthon: a Tisza újabb stigmákat szerzett magának a magyarok körében.